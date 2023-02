Mises à jour en direct | Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie fait des milliers de morts

Commentez cette histoire Commentaire

ADANA, Turquie — Les dernières nouvelles sur le Séisme de magnitude 7,8 qui a dévasté des parties du sud-est de la Turquie et du nord de la Syrie lundi matin. L’organisation d’aide médicale Médecins sans frontières a déclaré qu’un membre du personnel avait été retrouvé mort sous les décombres de sa maison dans la province syrienne d’Idlib à la suite du puissant tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie.

Le groupe affirme que d’autres membres de l’organisation ont également perdu des familles.

“Nous sommes très choqués et attristés par l’impact de cette catastrophe sur les milliers de personnes touchées, y compris nos collègues et leurs familles”, a déclaré Sébastien Gay, chef de mission du groupe en Syrie.

Gay a déclaré que les établissements de santé du nord de la Syrie étaient débordés de personnel médical travaillant 24 heures sur 24 pour répondre au grand nombre de blessés.

La zone endommagée par le séisme en Syrie est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave contrôlée par l’opposition du pays, qui est entourée par les forces gouvernementales et borde la Turquie.

Gay a déclaré que les besoins sont très élevés dans le nord-ouest de la Syrie, où le tremblement de terre a ajouté une couche dramatique pour les personnes vulnérables qui luttent encore après de nombreuses années de guerre. “Les conséquences massives de cette catastrophe nécessiteront un effort d’aide internationale (intensifié)”, a-t-il déclaré.

L’Inde et la Corée du Sud font partie des pays qui envoient du personnel de secours et des fournitures après un tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie.

L’Inde a déclaré qu’elle enverrait 100 membres de sa Force d’intervention en cas de catastrophe naturelle, des équipes de chiens spécialement formés et du matériel en Turquie. Des équipes médicales composées de médecins formés, de personnel paramédical et de médicaments essentiels sont également prêtes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Corée du Sud enverra une équipe de recherche et de sauvetage de 60 personnes avec des fournitures médicales. Il fait également un don initial de 5 millions de dollars à la Turquie.

En annonçant le plan mardi, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a décrit la Turquie comme une “nation frère” qui a envoyé des troupes combattre aux côtés de la Corée du Sud pendant la guerre de Corée de 1950-1953. La Turquie a perdu plus de 700 de ses forces au combat.

Jeon Ha Gyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré que le ministère était en train d’organiser des plans avec des agences connexes pour mobiliser des avions militaires pour transporter les secouristes et les fournitures d’aide.

“C’est une décision évidente d’aider notre nation frère, la Turquie, à faire face à cette douleur et cette difficulté”, a déclaré Yoon lors d’une réunion du Cabinet. “Un incident impliquant des pertes aussi énormes est plus qu’une simple catastrophe d’une certaine nation et doit être considéré comme une catastrophe internationale, et la société internationale doit pleinement assumer son devoir et sa responsabilité.”

La Syrie, ravagée par la guerre, appelle les Nations Unies et tous les États membres à participer aux efforts de sauvetage, aux services de santé, aux abris et à l’aide alimentaire à la suite d’un violent tremblement de terre qui a tué des milliers de personnes en Syrie et en Turquie.

La zone endommagée par le séisme en Syrie est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave contrôlée par l’opposition du pays, qui est entourée par les forces gouvernementales et borde la Turquie.

L’ambassadeur syrien à l’ONU, Bassam Sabbagh, a déclaré aux journalistes que le secrétaire général de l’ONU “nous a assuré que l’ONU fera tout son possible pour aider la Syrie dans cette situation très difficile”. Sabbagh a déclaré qu’il avait remis une lettre à Guterres du ministre des Affaires étrangères du pays demandant de l’aide.

On a demandé à Sabbagh si la Syrie accepterait d’autoriser l’ONU à acheminer de l’aide via d’autres points de passage depuis la Turquie, si cela est possible. Il n’a pas répondu directement, mais a déclaré que le gouvernement était prêt à aider et à coordonner les livraisons d’aide “à tous les Syriens sur tout le territoire de la Syrie”.

Le territoire tenu par les rebelles dépendait d’un flux d’aide en provenance de la Turquie voisine pour tout, de la nourriture aux fournitures médicales.

Le président Joe Biden a appelé lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan pour lui exprimer ses condoléances. La Maison Blanche dans un communiqué a déclaré que Biden avait souligné “la volonté des États-Unis de fournir toute l’assistance nécessaire” à son allié de l’OTAN, la Turquie.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’administration Biden envoyait deux équipes de recherche et de sauvetage urbaines de 79 personnes pour soutenir les efforts de la Turquie.

Biden et Erdogan ont discuté d’autres aides dont pourraient avoir besoin les personnes touchées par les tremblements de terre, notamment des services de santé ou des articles de secours de base, selon la Maison Blanche.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété sept jours de deuil national à la suite des séismes meurtriers qui ont frappé le pays lundi. Les drapeaux turcs flotteront en berne à travers le pays et dans ses missions diplomatiques à l’étranger.

Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a déclaré qu’au moins 1 651 personnes étaient mortes et 11 119 blessées dans dix provinces. Des centaines d’autres ont été tués dans la Syrie voisine.

Le responsable catholique romain responsable des propriétés de l’église à travers le Moyen-Orient offre de la nourriture et un abri aux victimes du tremblement de terre de lundi.

Le révérend Francesco Patton, le Custode de Terre Sainte basé à Jérusalem, a déclaré qu’il ouvrirait tous les bâtiments de l’église dans le nord de la Syrie pour fournir un abri aux familles qui ont perdu leur maison.

Son bureau, la Custodia Terrae Sanctae, affirme que les propriétés peuvent abriter des centaines de personnes et fournir de la nourriture et des soins médicaux à des milliers de personnes.

Des diplomates des 193 pays membres des Nations Unies ont rendu un hommage silencieux aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Le président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi, a exprimé lundi “notre plus profonde sympathie et nos plus sincères condoléances” au gouvernement et au peuple des deux pays.

Il a ensuite demandé aux diplomates “de se lever et d’observer une minute de silence en hommage à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie”. Kőrösi a pris la parole au début d’une réunion pour entendre le secrétaire général Antonio Guterres exposer ses priorités pour 2023.

Le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré qu’une telle catastrophe pourrait se produire “une fois tous les cent ans” et que son pays devrait se préparer à une augmentation du nombre de morts.

Oktay a également déclaré que quelque 145 répliques ont été enregistrées après le séisme meurtrier dans la nuit, dont trois d’une magnitude supérieure à 6,0.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré que l’Union européenne “se tient prête à offrir son soutien” à la Turquie également. La Suède assure actuellement la présidence tournante de l’UE.

Le président de l’autorité turque de gestion des catastrophes, Yunus Sezer, a déclaré que plus de 40 pays avaient jusqu’à présent offert leur aide.

Le ministre turc de l’Éducation a déclaré que les écoles des 81 provinces du pays seraient fermées jusqu’au 13 février après le tremblement de terre meurtrier.

Les écoles ont été fermées pendant deux semaines de vacances et devaient ouvrir lundi, mais étaient restées fermées dans certaines villes à cause des tempêtes de neige.

La Grande-Bretagne envoie 76 spécialistes de la recherche et du sauvetage avec du matériel et des chiens, ainsi qu’une équipe médicale d’urgence, en Turquie.

Le gouvernement britannique a déclaré que les équipes, attendues plus tard lundi, apportaient des équipements, notamment des dispositifs d’écoute sismique, des équipements de coupe et de rupture de béton, des outils d’étaiement et d’étaiement.

L’ambassadrice britannique désignée Jill Morris a déclaré que “l’ambassade britannique à Ankara est en contact étroit avec les autorités turques pour comprendre comment nous pouvons soutenir au mieux ceux qui sont sur le terrain”.

Le Royaume-Uni dit également qu’il est en contact avec l’ONU pour obtenir de l’aide pour les victimes en Syrie.

Un certain nombre d’autres pays se sont joints à l’effort de secours international en pleine expansion, notamment les Émirats arabes unis qui mettront en place un hôpital de campagne en Turquie et le Qatar qui envoyait des sauveteurs et des fournitures d’urgence.

La Roumanie, l’Espagne et la Pologne ont rejoint un effort de l’Union européenne, envoyant des sauveteurs, des médecins, des chiens et du matériel spécialisé. ___ Alors que la majeure partie de l’aide internationale était destinée à la Turquie, la Russie a déclaré qu’elle prévoyait également d’envoyer de l’aide directement à son proche allié, la Syrie.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au président syrien Bashar Assad lors d’un appel téléphonique que Moscou fournirait une aide d’urgence et enverrait des secouristes pour aider le pays touché par le tremblement de terre. L’armée russe en Syrie a déployé 10 unités comptant 300 personnes qui ont commencé à nettoyer les débris et à rechercher des survivants, a indiqué le ministère russe de la Défense. ___

Mohamed Salah, star du football égyptien et de Liverpool, a présenté ses condoléances aux Syriens et aux Turcs après le tremblement de terre dévastateur de lundi.

L’attaquant a écrit sur Twitter : « De terribles nouvelles en provenance de Syrie et de Turquie. Mes condoléances pour les vies perdues et je souhaite à tous les blessés un rétablissement complet. »

L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’elle contribue à un effort international massif pour aider la Turquie et la Syrie à faire face aux dégâts dévastateurs du tremblement de terre et est en contact avec les autorités turques.

Hans Kluge, chef de l’OMS en Europe, a déclaré lundi que les bureaux régionaux de l’agence des Nations Unies en Méditerranée orientale aidaient l’effort international croissant pour transporter rapidement des médicaments et du matériel de secours vers les zones touchées par le séisme.

Kluge a écrit dans un tweet : “Au milieu de la dévastation causée par le tremblement de terre d’aujourd’hui en Turquie – un État membre de l’OMS Europe – et en Syrie, nos sincères condoléances à toutes les communautés touchées.”

Le ministère japonais des Affaires étrangères a annoncé que le pays envoyait un groupe d’environ 75 secouristes en Turquie pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage.

Une équipe avancée de 18 personnes, comprenant des responsables du ministère, de la police, de l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes, des garde-côtes japonais et de l’Agence japonaise de coopération internationale, doit partir plus tard lundi pour mettre en place leur opération.

Le ministère a déclaré que le Japon envoyait l’équipe dans le cadre de son aide humanitaire d’urgence à la demande du gouvernement turc et sur la base de considérations humanitaires ainsi que de l’amitié du Japon avec la Turquie.