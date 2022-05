Mises à jour en direct : le Sénat approuve une nouvelle aide de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine

LONDRES – Après que les sanctions ont entravé la production de son usine d’assemblage de Kaliningrad, le constructeur automobile russe Avtotor a annoncé une loterie pour des parcelles de terrain gratuites de 10 acres – et la possibilité d’acheter des pommes de terre de semence – afin que les employés puissent cultiver leur propre nourriture dans la frange la plus à l’ouest de la Empire russe pendant « la situation économique difficile ».

À Moscou, les acheteurs se sont plaints qu’un kilogramme de bananes était passé de 60 à 100 roubles, tandis qu’à Irkoutsk, une ville industrielle de Sibérie, le prix des tampons dans un magasin a doublé pour atteindre 7 dollars.

Les banques ont raccourci les reçus en réponse à une pénurie de papier. Les fabricants de vêtements ont déclaré qu’ils manquaient de boutons.

“Les perspectives économiques de la Russie sont particulièrement sombres”, a déclaré la Banque de Finlande dans une analyse ce mois-ci. “En lançant une guerre brutale contre l’Ukraine, la Russie a choisi de devenir beaucoup plus pauvre et moins influente en termes économiques.”

Même la Banque centrale de Russie a prédit un taux d’inflation stupéfiant entre 18 et 23 % cette année, et une chute de la production totale pouvant atteindre 10 %.

Il n’est pas facile de comprendre l’impact de la guerre et des sanctions sur l’économie russe à une époque où même l’utilisation des mots « guerre » et « invasion » est illégale. Le président Vladimir V. Poutine a insisté sur le fait que l’économie résiste aux mesures imposées par les États-Unis, l’Europe et d’autres.

Les manœuvres financières entreprises par Moscou ont d’abord contribué à atténuer les dégâts économiques. Au début du conflit, la banque centrale a doublé les taux d’intérêt à 19 % pour stabiliser la monnaie, et a récemment été en mesure de les abaisser à 14 %. Le rouble s’échange à son plus haut niveau depuis plus de deux ans.

Étagères vides dans un supermarché à Moscou en mars. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, en particulier pour des articles comme les fruits importés. Crédit… Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images

Et même si la Russie a dû vendre du pétrole à rabais, les augmentations vertigineuses des prix mondiaux font grimper les recettes fiscales du pétrole à plus de 180 milliards de dollars cette année malgré les réductions de production, selon Rystad Energy. Les livraisons de gaz naturel ajouteront 80 milliards de dollars supplémentaires au Trésor de Moscou.

Quoi qu’il en soit, M. Poutine a montré peu de signes indiquant que la pression de l’étranger le pousserait à réduire les frappes militaires contre l’Ukraine.

Pourtant, la loterie du potager d’Avtotor et ce qu’elle dit sur les vulnérabilités auxquelles est confronté le peuple russe, ainsi que les pénuries et les hausses de prix, sont des signes de la détresse économique qui saisit certaines entreprises et travailleurs russes depuis le début de la guerre il y a près de trois mois.

Les analystes affirment que la rupture avec bon nombre des plus grands partenaires commerciaux et puissances technologiques du monde infligera des dommages profonds et durables à l’économie russe.

“Les temps vraiment difficiles pour l’économie russe sont encore devant nous”, a déclaré Laura Solanko, conseillère principale à l’Institut de la Banque de Finlande pour les économies émergentes.

Le stock de fournitures et de pièces détachées qui font tourner les entreprises s’épuisera dans quelques mois, a déclaré Mme Solanko. Dans le même temps, le manque de technologies sophistiquées et d’investissements étrangers entravera la capacité de production de la Russie à l’avenir.

La raffinerie Lukoil à Volgograd. La Russie a dû vendre du pétrole au rabais, mais ses recettes fiscales ont augmenté en même temps que les prix. Crédit… Reuter

La Banque centrale de Russie a déjà reconnu que la demande des consommateurs et les prêts sont en baisse et que “les entreprises connaissent des difficultés considérables en matière de production et de logistique”.

Ivan Khokhlov, qui a cofondé 12Storeez, une marque de vêtements qui est passée d’un showroom dans son appartement à Ekaterinbourg à une grande entreprise de 1 000 employés et 46 magasins, fait face au problème de première main.

“Avec chaque nouvelle vague de sanctions, il devient plus difficile de produire notre produit à temps”, a déclaré M. Khokhlov. Le compte bancaire de l’entreprise en Europe était toujours bloqué en raison des sanctions peu après l’invasion, tandis que des perturbations logistiques l’avaient contraint à augmenter les prix.

“Nous sommes confrontés à des retards, des perturbations et des augmentations de prix”, a-t-il déclaré. “Alors que la logistique avec l’Europe est détruite, nous comptons davantage sur la Chine, qui a aussi ses propres difficultés.”

Des centaines d’entreprises étrangères ont déjà réduit leurs activités ou se sont complètement retirées de la Russie, selon une comptabilité tenue par la Yale School of Management. Et l’exode des entreprises s’est poursuivi cette semaine avec McDonald’s. La société a déclaré qu’après trois décennies, elle prévoyait de vendre son entreprise, qui comprend 850 restaurants et franchises et emploie 62 000 personnes en Russie.

“J’ai dépassé le tout premier McDonald’s qui a ouvert ses portes en Russie dans les années 90”, a récemment déclaré Artem Komolyatov, un technicien de 31 ans à Moscou. « Maintenant, c’est complètement vide. Solitaire. L’enseigne est toujours accrochée. Mais à l’intérieur, tout est bloqué. C’est complètement mort.

À proximité, deux policiers portant des gilets pare-balles et des fusils automatiques montaient la garde, a-t-il dit, prêts à repousser les manifestants.

A la gare de Leningradsky, dans l’une des rares franchises restées ouvertes lundi, les clients ont fait la queue pendant plus d’une heure pour une dernière dégustation de hamburgers et de frites McDonald’s.

Le constructeur automobile français Renault a également annoncé lundi un accord avec le gouvernement russe pour quitter le pays, bien qu’il comprenne une option de rachat de sa participation dans les six ans. Et l’entreprise papetière finlandaise Stora Enso a annoncé qu’elle se départissait de trois usines d’emballage en carton ondulé en Russie.

Un McDonald’s fermé à Podolsk, près de Moscou, lundi. La société a annoncé cette semaine qu’elle mettait en vente ses activités russes. Crédit… Maxim Shipenkov/EPA, via Shutterstock

Des dommages plus profonds à la structure de l’économie russe sont susceptibles de s’aggraver dans les années à venir, même dans le secteur de l’énergie qui rapporte de l’argent.

Le vœu de l’Europe de tourner le dos au pétrole et au gaz russes obligera Moscou à chercher plus loin des clients, en particulier en Chine et en Inde. Mais le pivot vers l’Asie, a déclaré Daria Melnik, analyste senior chez Rystad Energy, “prendra du temps et des investissements massifs dans les infrastructures qui, à moyen terme, verront la production et les revenus de la Russie chuter précipitamment”.

Sans capacité de stockage suffisante, la Russie pourrait devoir réduire sa production globale de pétrole et de gaz. Les puits ne sont pas comme les robinets, cependant, ils s’ouvrent et se ferment facilement. Cap un, et très probablement il ne pourra plus jamais être utilisé.

“Certaines capacités de réserve russes seront détruites”, a déclaré Mme Melnik à propos du flux de pétrole du pays.

Anton Siluanov, le ministre russe des Finances, a déclaré que les sanctions pourraient entraîner une baisse de 17% de la production pétrolière cette année.

Des glissements plus importants sont apparents dans d’autres secteurs. La production de voitures particulières a chuté de 72% en mars par rapport à l’année précédente.

Dans le secteur industriel, qui comprend les produits chimiques, le pétrole, le gaz et la fabrication, la moyenne sur quatre semaines du volume des importations est en baisse de 88 % par rapport à début février, avant l’invasion, selon FourKites, qui suit les chaînes d’approvisionnement. Le volume des importations liées à la consommation a diminué de 76 %, ce qui rend difficile pour les Russes d’acheter des tampons et des téléphones portables, et pour les hôpitaux d’obtenir des pièces de rechange et des fournitures pour les appareils de dialyse et les ventilateurs.

Dans une enquête auprès des professionnels de la santé en avril, 60 % des répondants ont déclaré avoir déjà connu des pénuries. Parmi les produits importés, les articles qui manquaient le plus comprenaient des gants jetables, des cathéters et du matériel de suture.

Assemblage de voitures à l’usine automobile LADA d’Izhevsk, qui fait partie du groupe Avtovaz, en février. Crédit… Gleb Stoliarov/Reuters

Pour les consommateurs, les hausses de prix sur les produits de base ont été si perceptibles qu’une Compte Twitter a vu le jour des messages moqueurs sur les réseaux sociaux dans lesquels les Russes déplorent les augmentations de prix sur tout, du shampooing Palmolive aux nectarines. Il s’intitule Mais que s’est-il passé ? et compte près de 44 000 abonnés.

Une habitante de Moscou de 26 ans, qui a demandé que son nom ne soit pas utilisé par crainte de représailles, a déclaré que le coût des fruits importés, comme les bananes qu’elle met dans son gruau tous les matins, avait grimpé en flèche.

“C’est le produit que j’achète chaque fois que je vais au magasin, alors je l’ai remarqué immédiatement”, a-t-elle déclaré. Sa facture d’épicerie totale a augmenté d’environ un tiers, a-t-elle déclaré.

À Irkoutsk, le prix d’une boîte de tampons a doublé, passant de 3,50 dollars quelques semaines après le début de la guerre, a déclaré une créatrice de 23 ans qui gagne 450 dollars par mois et a demandé qu’elle ne soit pas nommée. “Pour la même somme d’argent, je pourrais acheter un panier de bonnes courses ou un nouveau T-shirt”, a-t-elle déclaré en comparant les prix avant la guerre.

En dehors du pays, les perspectives économiques de la Russie se réduisent également. Plus tôt ce mois-ci, Fennovoima, une société finlandaise qui exploite des centrales nucléaires, a brusquement annoncé qu’elle mettait fin à son contrat de construction d’une centrale dans la ville septentrionale de Hanhikivi avec Rosatom, la société russe d’énergie nucléaire. M. Poutine a signé la loi qui a fondé l’entreprise.

“Nous sommes extrêmement déçus”, a déclaré Rosatom, qui détient un tiers du projet via une filiale finlandaise, dans un communiqué : “Les raisons de cette décision nous sont totalement inexplicables”.

Quelques jours après que la Russie a envahi l’Ukraine fin février, les gens ont fait la queue pour des retraits à un guichet automatique à Moscou. Le rouble s’est stabilisé mais l’inflation reste extraordinairement élevée. Crédit… Victor Berzkin/Associated Press

Ivan Nechepurenko reportage contribué.