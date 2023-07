Mises à jour en direct | Le secrétaire britannique à la Défense dit que l’Ukraine devrait être reconnaissante et ne pas traiter ses alliés comme « Amazon »

VILNIUS, Lituanie (AP) – Suivez les mises à jour sur le sommet de l’alliance militaire de l’OTAN dans la capitale lituanienne :

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a soulevé quelques sourcils en suggérant que l’Ukraine devrait apparaître plus reconnaissante du soutien militaire occidental et ne pas traiter ses alliés comme « Amazon ».

« Que cela nous plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude », a déclaré Wallace aux journalistes lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, notant que l’Ukraine persuadait d’autres pays de renoncer à leurs propres stocks d’armes.

Dans des commentaires cités par plusieurs médias britanniques, dont le Times de Londres, The Guardian et The Independent, Wallace a déclaré qu’il avait entendu des « grognements » de la part de législateurs de Capitol Hill à Washington selon lesquels « nous ne sommes pas Amazon ».

« Je veux dire, c’est vrai », a-t-il déclaré. « Je leur ai dit qu’en juin dernier : j’ai dit aux Ukrainiens quand j’ai conduit 11 heures pour qu’on me donne une liste : ‘Je ne suis pas Amazon.' »

Le porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak, Max Blain, a minimisé ces propos.

« Je pense que vous avez entendu le président Zelenskyy à plusieurs reprises, et même aujourd’hui, parler de sa gratitude envers le peuple du Royaume-Uni pour son soutien et sa générosité », a-t-il déclaré, ajoutant que « le gouvernement britannique et le peuple britannique seront inébranlables dans soutien » de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué la récente décision américaine d’envoyer des armes à sous-munitions dans son pays, affirmant que la Russie utilise également des armes controversées et largement interdites.

« La Russie utilise constamment des armes à sous-munitions sur notre territoire. Il fait la guerre exclusivement sur notre terre. Cela tue notre peuple », a-t-il déclaré mercredi lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie.

« Il s’agit de justice », a ajouté Zelenskyy. « Nous nous défendons, sans utiliser (ces) armes sur le territoire d’autres États. » dit Zelensky. Toutes les armes à sous-munitions fournies à l’Ukraine, a-t-il dit, seraient utilisées « purement à des fins militaires » et « purement » dans les parties occupées par la Russie du sud et de l’est de l’Ukraine.

Plus tôt cette semaine, le président Joe Biden a décrit la décision de fournir les projectiles comme « très difficile », citant leur bilan de meurtres de civils. Plus de 120 pays à travers le monde – mais pas les États-Unis, la Russie ou l’Ukraine – ont signé une convention internationale interdisant la production d’armes à sous-munitions et décourageant leur utilisation. Moscou et Kiev ont déployé les munitions pendant la guerre, et les responsables régionaux ukrainiens ont régulièrement accusé les forces russes de les utiliser pour cibler des civils.

L’OTAN et l’Ukraine tiennent leurs tout premiers pourparlers de haut niveau dans un nouveau format.

L’alliance de 31 nations ne permet pas à l’Ukraine de se joindre tant que la guerre avec la Russie se poursuit, mais a lancé un Conseil OTAN-Ukraine dans le cadre de son engagement politique envers le pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, déclare qu’il s’agit « d’un forum où l’Ukraine et les alliés de l’OTAN se rencontreront sur un pied d’égalité, tiendront des consultations de crise et prendront des décisions conjointement. L’Ukraine est maintenant plus proche de l’OTAN que jamais auparavant.

La Hongrie a bloqué des pourparlers de haut niveau avec l’Ukraine dans le passé en raison de préoccupations concernant les droits de la minorité ethnique hongroise vivant en Ukraine. Mais Stoltenberg a déclaré que lui et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pouvaient convoquer le Conseil OTAN-Ukraine, il ne pouvait donc pas être bloqué.

« C’est quelque chose de nouveau, c’est quelque chose de différent. C’est un outil puissant pour l’intégration politique, et aussi pour la prise de décision », a déclaré Stoltenberg mercredi avant de présider la réunion.

La Russie avait un accord similaire avec l’OTAN, mais les réunions ont diminué après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Une fois la guerre commencée l’année dernière, les alliés ont décidé que « l’OTAN ne peut pas considérer la Russie comme un partenaire ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mercredi la décision de l’OTAN de simplifier la voie de l’Ukraine vers une éventuelle adhésion et a salué de nouvelles garanties de sécurité et une aide militaire pour son pays à la sortie du sommet de l’alliance.

« Les résultats du sommet sont bons, mais s’il y avait une invitation, ce serait l’idéal », a déclaré Zelenskyy lors d’un point de presse avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Vilnius, en Lituanie. Un jour plus tôt, il avait tweeté qu’il était « absurde » que l’OTAN n’ait pas fixé de calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine.

Il a salué la décision de l’alliance d’abandonner l’obligation pour Kiev de soumettre un plan d’action formel d’adhésion avant de se joindre comme « une étape importante ». L’OTAN a déclaré mardi que l’Ukraine pourrait adhérer lorsque « les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ».

Zelenskyy a également salué les « nouvelles très positives » concernant les nouveaux programmes d’aide militaire des pays de l’OTAN. Il a rencontré mercredi les dirigeants de l’alliance, sans donner de détails dans l’immédiat.

Les dirigeants ukrainiens ont remercié les bailleurs de fonds occidentaux pour leur soutien continu, mais ont suggéré qu’ils ne comprenaient pas pleinement les réalités de la guerre à laquelle l’Ukraine était confrontée depuis l’invasion des forces russes en février de l’année dernière.

Les membres de l’OTAN ont pris des mesures pour accélérer l’adhésion de l’Ukraine une fois la guerre terminée.

« Le plus important est d’avoir des résultats, afin que nous puissions voir des étapes concrètes qui nous rapprochent de l’OTAN », a déclaré Zelenskyy.

Le Kremlin considère que les plans des pays du G7 visant à offrir des garanties de sécurité à l’Ukraine sont « extrêmement mal jugés et potentiellement très dangereux », a déclaré mercredi le porte-parole Dmitri Peskov aux journalistes.

La Grande-Bretagne a publié un jour plus tôt une déclaration sur les plans du G7 – composé de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis – pour convenir mercredi d’un « cadre international significatif pour les arrangements de sécurité à long terme de l’Ukraine ».

Une déclaration conjointe qui devrait être signée par les membres du G7 en marge du sommet de l’OTAN en Lituanie marquerait la première fois « qu’autant de pays ont convenu d’un accord de sécurité global à long terme de ce type avec un autre pays », a déclaré le gouvernement britannique. .

Les pays fournissant des garanties de sécurité à l’Ukraine « ignorent essentiellement le principe international d’indivisibilité de la sécurité », a déclaré Peskov : « En fournissant des garanties de sécurité à l’Ukraine, ils portent atteinte à la sécurité de la Russie ».

« Nous considérons cela comme extrêmement mal jugé et potentiellement très dangereux », a-t-il déclaré.

Peskov a également réitéré l’opposition de longue date de la Russie à l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’OTAN, la qualifiant d’« alliance offensive » qui « apporte instabilité et agression » au monde.

La Chine a renouvelé son inquiétude concernant « l’expansion » de l’OTAN vers l’est alors que l’alliance conclut son sommet en Lituanie mercredi.

Un communiqué conjoint de l’Alliance atlantique un jour plus tôt a déclaré que « les ambitions déclarées et les politiques coercitives de la Chine défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », tout en indiquant que les membres de l’OTAN « restent ouverts à un engagement constructif » avec Pékin.

La Chine a émis une réfutation ferme, affirmant qu’elle « sauvegarderait résolument sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement, et qu’elle s’opposerait résolument à l’expansion de l’OTAN vers l’est dans la région Asie-Pacifique ».

« L’OTAN a un mauvais bilan dans l’histoire », a déclaré la mission diplomatique chinoise auprès de l’Union européenne à Bruxelles dans un communiqué, reprochant à l’OTAN de « s’ingérer dans les affaires au-delà de ses frontières et de créer une confrontation ».

« Cela expose pleinement l’hypocrisie de l’OTAN et son ambition de rechercher l’expansion et l’hégémonie », a-t-il ajouté, qualifiant la déclaration de l’OTAN de « fastidieuse » et affirmant qu’elle « jouait le même vieux morceau, rempli de la mentalité de la guerre froide et des préjugés idéologiques ».

Comme la Russie, la Chine s’inquiète depuis longtemps de l’expansion de l’OTAN vers l’est, le vice-ministre des Affaires étrangères, Le Yucheng, et la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, faisant référence à ce qu’ils perçoivent comme une expansion continue de l’alliance.

La Hongrie a salué la décision de l’OTAN de rapprocher l’Ukraine de l’alliance militaire sans recevoir de voie claire pour y adhérer, affirmant mercredi qu’un « sens des responsabilités » avait prévalu lors d’un sommet où Kiev avait espéré des assurances plus concrètes pour l’adhésion à l’OTAN.

S’exprimant dans une interview en marge du sommet de Vilnius, en Lituanie, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que ne fournir aucune invitation ni aucun calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN était la « seule décision responsable » que l’OTAN pouvait prendre à la lumière de la guerre en cours – et un que Kiev devrait se contenter malgré ses espoirs plus larges.

« Une décision a été prise qui ne risque pas d’aggraver la guerre », a déclaré Szijjarto. « Les États membres ont clairement indiqué que l’Ukraine ne sera invitée à rejoindre l’OTAN que si elle remplit toutes les conditions et si les alliés y consentent à l’unanimité. »

Szijjarto a également exhorté l’OTAN à ne pas devenir une alliance « anti-Chine », et a déclaré que la coopération avec la Chine était aussi avantageuse sur le plan économique que les partenariats avec des pays comme la Corée du Sud et le Japon.

« L’OTAN ne devrait pas avoir un avantage anti-chinois, alors précisons que l’OTAN n’est pas une organisation anti-chinoise », a déclaré Szijjarto. « Il n’a pas été créé contre la Chine, et son fonctionnement actuel n’est pas contre la Chine. Nous ne voyons pas la Chine comme un risque, nous ne la voyons pas comme un adversaire ou un ennemi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que des questions telles qu’une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, une invitation formelle pour son pays à rejoindre l’OTAN et des garanties de sécurité de ses États membres étaient sur le robinet lors de la deuxième et dernière journée du sommet de l’alliance mercredi.

Les commentaires du dirigeant ukrainien sont intervenus un jour après que les pays membres de l’OTAN ont facilité l’adhésion de l’Ukraine un jour, mais se sont abstenus de fournir un calendrier précis pour une invitation que Zelenskyy a sollicitée pour l’Ukraine.

«Nous voulons être sur la même longueur d’onde avec tout le monde. Pour aujourd’hui, ce que nous entendons et comprenons, c’est que nous aurons cette invitation (à rejoindre l’OTAN) lorsque les mesures de sécurité le permettront, je veux discuter avec nos partenaires de toutes ces choses », a déclaré Zelenskyy aux journalistes dans la capitale lituanienne.

Un message publié sur le compte Twitter officiel de Zelenskyy a déclaré qu’il avait rencontré mercredi le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour discuter des garanties de sécurité pour l’Ukraine « en route vers l’OTAN ».

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui a fourni un soutien militaire considérable à Kiev, a déclaré à Zelenskyy que les efforts des soldats ukrainiens contre les forces russes étaient « une source d’inspiration pour tout le monde. Nous sommes fiers d’avoir participé à la formation de certains d’entre eux.

Les membres de l’OTAN proposent depuis longtemps que l’Ukraine puisse rejoindre un jour, mais la décision de mardi montre les défis de parvenir à un consensus entre les membres actuels de l’alliance alors que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit.

En vertu de l’article 5 de la charte de l’OTAN, les membres sont tenus de se défendre contre les attaques, ce qui pourrait rapidement entraîner les États-Unis et d’autres pays dans des combats directs avec la Russie.

