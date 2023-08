Mises à jour en direct: le président de l’UEFA saute la finale de la Coupe du monde féminine avec deux équipes européennes

SYDNEY (AP) – Les dernières nouvelles de la finale de la Coupe du monde féminine entre l’Angleterre et l’Espagne :

Le président de l’UEFA Aleksander Čeferin n’était pas présent pour la finale de la Coupe du monde féminine malgré le match de championnat opposant deux équipes européennes.

L’Angleterre et l’Espagne s’affrontaient pour ce qui sera le premier titre de la Coupe du monde féminine pour l’une ou l’autre équipe.

L’UEFA était plutôt représentée par Nadine Kessler, directrice technique du football féminin.

Čeferin était à Athènes mercredi pour la finale de la Super Coupe entre Manchester City et Séville. Il a également assisté à une réunion avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lors de sa visite.

Un fan de l’AEK Athènes âgé de 29 ans a été poignardé et est décédé lors d’une attaque le 7 août avant un match de qualification de la Ligue des champions à Athènes qui impliquait des dizaines de supporters du Dinamo Zagreb.

Le roi Charles a exhorté l’Angleterre à ramener une Coupe du monde à la maison pour la première fois depuis 1966 dans un message sur les réseaux sociaux aux Lionnes.

Roi Charles a écrit dans son message social « Bonne chance aujourd’hui Lionnes, et puissiez-vous rugir vers la victoire ! » Il l’a signé « Charles R. » Il a suivi un poste plus long le roi fait après que l’Angleterre se soit qualifiée pour sa première finale de Coupe du monde féminine avec une victoire en demi-finale contre l’Australie.

Pendant ce temps, le prince William s’est excusé de ne pas s’être rendu en Australie pour la finale. Il est le président de l’Association anglaise de football. Lui et le Premier ministre Rishi Sunak ont ​​été critiqués pour ne pas s’être rendus au match. La reine Letizia d’Espagne et sa fille de 16 ans sont à Sydney pour encourager La Roja.

Dans une vidéo publiée sur Compte de réseau social du prince et de la princesse de GallesWilliam a souhaité bonne chance aux Lionnes aux côtés de sa fille la princesse Charlotte, qui a tenu un bal.

« Lionnes, je veux vous envoyer une énorme bonne chance pour demain. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être là en personne, mais nous sommes si fiers de tout ce que vous avez accompli et des millions que vous avez inspirés ici et dans le monde. Alors allez-y demain et amusez-vous vraiment », a déclaré William.

La princesse Charlotte a ajouté: « Bonne chance Lionnes. »

Adolescent le super-sub Salma Paralluelo est dans la formation de départ de l’Espagne pour le match de championnat de la Coupe du monde féminine dimanche contre l’Angleterre, tandis que la star Alexia Putellas revient sur le banc.

Paralluelo a marqué le but vainqueur contre les Pays-Bas dans le temps supplémentaire des quarts de finale, et le joueur de 19 ans a marqué le but décisif de l’Espagne lors de la victoire en demi-finale contre la Suède. L’attaquant de Barcelone a fourni un coup de pouce bien nécessaire sur le banc chaque fois que l’entraîneur espagnol Jorge Vilda l’a appelée.

Putellas se remet d’une déchirure du LCA subie l’année dernière et a été utilisé dans divers rôles tout au long du tournoi. Elle a débuté en demi-finale contre la Suède.

L’Espagne a annoncé sa composition de départ sur les réseaux sociaux.

