Mises à jour en direct: le nombre de morts dans les inondations du Kentucky s’élève à 25

HAZARD, Ky. – Shirley Stamper, 74 ans, s’est réveillée au son de coups sauvages sous sa maison. Les eaux de crue engloutissaient sa communauté de montagne isolée et Mme Stamper, ainsi que sa belle-mère, Ethel Stamper, 94 ans, devaient sortir immédiatement.

Peu de temps après, alors que les eaux autour d’eux montaient rapidement, Mme Stamper s’est retrouvée pieds nus dans la boue, à peine vêtue, alors que les sauveteurs d’un hélicoptère de la Garde nationale l’exhortaient à monter à bord. Elle se tourna vers sa belle-mère.

“J’ai dit:” Ethel, montez-vous dans cet hélicoptère? “Elle a dit: ‘Oui, je le suis.'”

La pluie a continué de tomber dans certaines parties de l’est du Kentucky vendredi, et les ruisseaux et les rivières gonflaient toujours. Mais là où les eaux de crue se retiraient, la destruction des deux derniers jours apparaissait lentement mais terriblement. Au moins 25 personnes sont mortes, selon les rapports du bureau du gouverneur et des responsables locaux.

Ethel Stamper, 94 ans, à gauche, et sa belle-fille Shirley Stamper se reposent sur des chaises en attendant les médicaments d’Ethel pour la tension artérielle et le diabète vendredi à l’église baptiste Gospel Light dans le comté de Perry, Ky. Le crédit… Austin Anthony pour le New York Times

Le gouverneur Andy Beshear a déclaré à plusieurs reprises que le bilan augmenterait presque certainement.

Dans la topographie accidentée du centre des Appalaches, de nombreux endroits étaient encore coupés vendredi, et déterminer le bilan de la dévastation pourrait prendre des semaines. Il y avait plus de pluie dans les prévisions pour le début de la semaine prochaine, ajoutant encore plus d’urgence aux efforts de sauvetage. “Nous devons agir rapidement après le retrait de l’eau demain”, a déclaré M. Beshear, “certainement avant qu’il ne pleuve à nouveau.”

Dans le comté de Breathitt, Jeffrey Noble, le juge exécutif, a déclaré que la tempête et les inondations avaient assommé les téléphones à des kilomètres à la ronde. Même dans le siège du comté de Jackson, a-t-il dit, les routes principales et les artères étaient toujours bloquées.

“Ils disent qu’environ 250 personnes sont portées disparues”, a-t-il dit. « Je ne veux même pas parler des morts. J’ai entendu deux chiffres différents, et j’espère qu’ils se trompent tous les deux.

Il a été ébranlé par les histoires qu’il avait entendues des gens du comté ainsi que par les choses qu’il avait vues de première main, y compris un camion qu’il avait observé alors qu’il était lentement dépassé par l’eau au milieu de la nuit.

“Les maisons sont emportées, les communautés sont emportées, les routes sont emportées”, a déclaré M. Noble. « J’ai entendu parler d’inondations centenaires, mais c’est bien au-delà. Dans l’histoire du Kentucky, notre comté n’a jamais rien vu de tel.

Vendredi, le nombre de morts a augmenté tout au long de la journée. Le directeur de la gestion des urgences du comté de Perry, Jerry Stacy, a déclaré que le nombre de victimes dans le comté était passé d’une à quatre victimes en soirée. Le coroner du comté de Breathitt, Hargis Epperson, a déclaré qu’au moins trois personnes du comté avaient été confirmées mortes dans les inondations, avec au moins une douzaine de disparus. Et le coroner du comté de Knott, Corey Watson, qui travaillait dans un grand garage d’un salon funéraire local, a déclaré vendredi qu’il avait confirmé 14 décès, contre 11 ce matin-là.

“Il y a encore des personnes portées disparues”, a ajouté M. Watson.

Une église inondée par le Troublesome Creek dans le comté de Breathitt. Les responsables ont déclaré que le bilan complet de la dévastation ne serait pas connu avant des jours ou des semaines. Le crédit… Austin Anthony pour le New York Times

Ce qu’on savait vendredi était déjà déchirant. Parmi les morts se trouvaient au moins six enfants, dont quatre d’une même famille.

Riley Noble Jr., 6 ans, et Nevaeh Noble, 4 ans, ont été retrouvés jeudi, et vendredi, leurs frères et sœurs, Maddison Noble, 8 ans, et Chance Noble, 1 ans, ont été découverts, tous à moins de 50 mètres l’un de l’autre, un parent, Bretagne Trejo, dit.

Lorsque leurs parents ont reçu une alerte concernant les aliments flash à 2 heures du matin jeudi, la famille n’avait que quelques minutes pour s’échapper, a déclaré Mme Trejo, racontant ce que lui avait dit sa cousine Amber Smith, la mère des enfants âgée de 23 ans.

Dans les quelques minutes où Mme Smith a pu habiller les enfants, l’eau avait déjà commencé à se déverser dans leur maison mobile. La famille est montée sur le dessus de la caravane dans l’obscurité pour attendre la fin de l’inondation, a déclaré Mme Trejo, “mais ils n’y sont restés que très peu de temps avant de se rendre compte que leur maison est sur le point d’être emportée”.

Tenant la main des enfants plus âgés et serrant les plus jeunes dans ses bras, la famille a “flotté” du haut de leur caravane jusqu’à un arbre voisin, a-t-elle déclaré. Là, ils se sont tenus l’un à l’autre, regardant leur maison flotter et criant à l’aide. Pourtant, l’eau est montée plus haut. Et “un par un”, a déclaré Mme Trejo, les quatre enfants ont été éloignés de l’arbre par le courant. “La rage de l’eau a pris leurs enfants hors de leurs mains”, a déclaré Mme Trejo. Après environ huit heures à s’agripper à l’arbre pour rester en vie, les parents ont été secourus par un inconnu dans un kayak.

“Ils étaient de jeunes enfants si aimants, attentionnés et bien élevés”, a déclaré Mme Trejo. “Ils aimaient les choses que tous les enfants apprécient.”

M. Beshear a déclaré aux journalistes que la Garde nationale, la police d’État et d’autres agences de l’État participaient aux efforts de recherche et de sauvetage, qui comprenaient environ 50 sauvetages aériens et des centaines de sauvetages par bateau. Près de 300 personnes ont été secourues à travers l’État, a-t-il dit, dont environ 100 ont été mises en sécurité par avion.

L’équipement de construction a été utilisé pour enlever la boue des routes après les inondations à Hazard, Ky. Le crédit… Austin Anthony pour le New York Times

Beaucoup de ceux qui avaient survécu aux inondations ont ensuite été mis en danger par l’isolement qui a suivi. Des routes ont été emportées ou enterrées dans des coulées de boue, bloquant les habitants, dont beaucoup étaient âgés et en mauvaise santé, dans des vallées ravagées par les inondations, sans eau ni électricité. Selon PowerOutage.us, qui regroupe les données des services publics, environ 20 000 clients étaient privés d’électricité dans les comtés les plus durement touchés du Kentucky vendredi soir.

Dans les montagnes du centre des Appalaches, les inondations peuvent être terrifiantes et soudaines, l’eau dévalant les collines arides et déminées ou se déversant lors des orages d’été. Les familles qui vivent le long des ruisseaux dans les creux ont souvent peu d’avertissement et peu de voies d’évacuation, c’est pourquoi les inondations dans la région ont été si meurtrières dans le passé. Mais l’inondation de jeudi a été la pire de mémoire locale.

“J’ai parlé à plusieurs personnes au cours des deux derniers jours qui avaient 70, 80 ans et aucune d’entre elles ne se souvient de quelque chose comme ça”, a déclaré Jeff Hawkins, qui vit depuis 52 ans dans un creux du comté de Letcher qui est maintenant bordé avec des bâtiments inondés et des camions à moitié submergés.

L’éloignement relatif de nombreuses villes du centre des Appalaches est un défi dans des moments comme celui-ci, mais il favorise également un type particulier d’autonomie. Alors que les eaux montaient jeudi, des voisins se sont lancés dans les eaux de crue dans leurs bateaux pour trouver des personnes qui avaient besoin d’être secourues.

Après que le pire soit passé jeudi matin, Jamie et Julie Hatton sont sortis de leur maison à Whitesburg pour trouver une ville qui, dans de nombreuses régions, était encore submergée. Ils ont entrepris de sauver un ami en kayak, seulement pour entendre que d’autres étaient bloqués lorsqu’ils sont arrivés au bord des eaux de crue.

Les kayaks se sont avérés ne pas être à la hauteur du courant rapide, a déclaré Mme Hatton, et bientôt les gens se sont présentés dans leurs bateaux à moteur. M. Hatton, qui est l’avocat du comté de Letcher, a estimé qu’il avait passé environ six heures à aider aux sauvetages aquatiques jeudi.

“A cette époque, c’était très désespéré”, a déclaré Mme Hatton.

Kenneth Neace a inspecté les restes de sa maison à Lost Creek dans le comté de Breathitt. Le crédit… Austin Anthony pour le New York Times

Vendredi, l’accent était mis sur le coût en vies humaines, mais les eaux de crue ont également endommagé des dépôts irremplaçables de la culture de l’est du Kentucky. Les eaux qui ont monté à Whitesburg, un centre culturel de cette partie des Appalaches, ont englouti les bâtiments appartenant à Appalshop, un centre d’art et d’éducation de 53 ans, inondant le studio de radio et l’espace d’exposition et envoyant des morceaux de matériel d’archives sur Main Rue.

Dans la petite ville de Hindman, dans le comté de Knott, l’Appalachian School of Luthiery, où les artisans apprennent l’art de construire des dulcimers et d’autres instruments à cordes, a été ruinée, a déclaré Christy Boyd, directrice du développement au Appalachian Artisan Center.

“Il n’y a plus beaucoup de gens dulcimer”, a déclaré Mme Boyd. « Ainsi, lorsque vous perdez quelque chose, ce n’est pas seulement monétaire ; il ne peut pas être remplacé parce que personne ne le fait. Une observation similaire pourrait être faite à propos de nombreuses petites villes du centre des Appalaches, qui mouraient lentement depuis des décennies avant d’être noyées dans une inondation soudaine. “Nous n’avons presque rien, et perdre ce que vous avez”, a-t-elle dit en s’interrompant.

Dans un hôtel du comté de Letcher, Jeannie Adams s’est réunie avec sa famille et sa belle-famille, sans savoir ce que les jours à venir pourraient apporter. Le matin précédent, elle et son fils avaient pataugé depuis leur porche dans des eaux de plus en plus profondes.

“J’ai eu peur”, dit-elle. “Et j’ai dit: ‘Retournons.’ Mais il n’y avait pas de retour en arrière. Le courant de l’eau nous a séparés. Et en tant que mère c’était. …”

Elle s’arrêta pour se ressaisir. “C’était terrifiant”, a-t-elle déclaré.

Le long d’un talus étouffé par la végétation, où roulaient autrefois des voies ferrées, ils se sont frayé un chemin hors du creux inondé pour se mettre en sécurité. Mais ils ont perdu leur maison et presque tout. “Il y a tellement d’entre nous qui ont perdu tout ce qu’ils avaient sauf la chemise sur leur dos”, a déclaré Mme Adams. « Et nous avons besoin d’aide. Désespérément, certains d’entre nous ont désespérément besoin d’aide.

Maham Javaid , Shawn Huber , Jésus Jimenez et Serge F.Kovaleski reportage contribué.