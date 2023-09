Mises à jour en direct : Le Maroc se débat après un séisme rare et puissant qui a tué et blessé de nombreuses personnes

ALGER, Algérie — Suivez en direct l’évolution du puissant séisme meurtrier qui a frappé le Maroc, tuant plus de 1 000 personnes et causant d’importants dégâts dans et autour de la ville de Marrakech.

CE QU’IL FAUT SAVOIR:

— Le Maroc secoué par un séisme de magnitude 6,8 ; plus de 1 000 morts

— Les qualifications pour la Coupe d’Afrique du Maroc reportées à cause du séisme

— Un regard sur les séismes les plus meurtriers des 25 dernières années

LE BILAN DES MORTS DU SÉISME AU MAROC EST RÉVISÉ À LA HAUSSE

Le Maroc a révisé à la hausse le bilan des victimes du puissant séisme qui a secoué Marrakech et ses environs.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré samedi soir que 1 305 personnes avaient été tuées lors de la secousse qui a frappé vendredi soir. Le bilan devrait s’alourdir car les sauveteurs ont du mal à atteindre les zones reculées durement touchées.

Le ministère a indiqué que le plus grand nombre de décès a été enregistré dans la province d’Al Houze, avec 694 tués ; et Taroudant, avec 347.

Le gouvernement a également annoncé trois jours de deuil national.

Le séisme de magnitude 6,8 de vendredi a été le plus important à avoir frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis 120 ans.

Israël se prépare à envoyer de l’aide au Maroc frappé par le séisme

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a eu un entretien téléphonique avec son homologue marocain pour exprimer le désir d’Israël d’aider le pays frappé par le tremblement de terre « autant que nécessaire ». Gallant a ordonné à l’armée israélienne de se préparer à fournir une aide humanitaire au Maroc.

Israël et le Maroc ont normalisé leurs relations en 2020 et ont récemment décidé d’approfondir leurs relations diplomatiques et sécuritaires. Le président du Sénat marocain, Enaam Mayara, devait être le premier responsable marocain et l’un des rares dirigeants musulmans à mettre les pieds à la Knesset, ou parlement israélien, en début de semaine, mais a annulé sa visite en Israël à la dernière minute en raison d’une urgence médicale. .

« Une partie importante des accords d’Abraham réside dans notre engagement à rester aux côtés de nos partenaires dans les moments difficiles », a déclaré Gallant dans un communiqué samedi, faisant référence aux accords négociés par les États-Unis qui ont officialisé les liens entre Israël et certains pays arabes.

LE MAROC REÇOIT DES OFFRES D’AIDE A LA SUITE D’UN RARE SÉISME

Le président Joe Biden faisait partie des dirigeants mondiaux qui ont exprimé leur tristesse face à la dévastation à laquelle est confronté le royaume nord-africain du Maroc après qu’un puissant tremblement de terre a secoué Marrakech et ses environs et tué plus de 1 000 personnes.

Biden a déclaré samedi que des responsables américains avaient été en contact avec le Maroc pour proposer leur aide.

« Nous travaillons rapidement pour garantir la sécurité des citoyens américains au Maroc et sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain. Les États-Unis se tiennent aux côtés du Maroc et de mon ami le roi Mohammed VI en ce moment difficile.

La Turquie, qui a perdu des dizaines de milliers de personnes lors d’un tremblement de terre massif au début de l’année, figurait parmi ceux qui ont proposé une aide. La France et l’Allemagne, qui comptent d’importantes populations d’origine marocaine, ont également proposé leur aide. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement était en contact avec des responsables marocains au sujet de la possibilité de fournir de l’aide ou une aide au sauvetage.

Ailleurs, le Qatar a proposé de « fournir toute l’assistance nécessaire aux zones touchées pour soutenir leur rétablissement après les effets du tremblement de terre », selon un communiqué de l’agence de presse du Qatar. L’agence de presse des Émirats a rapporté que les équipes de secours de la police de Dubaï envoyaient de l’aide. Le roi Abdallah II de Jordanie a également proposé son aide.

Le pape François a envoyé un télégramme de condoléances, exprimant sa « profonde solidarité » avec les personnes touchées par la catastrophe. Francis a visité le Maroc en 2019.

L’ALGÉRIE PROPOSE D’OUVRIR SON ESPACE AÉRIEN

L’Algérie a proposé une aide humanitaire au Maroc voisin après qu’un puissant tremblement de terre dans le royaume ait fait plus de 1 000 morts vendredi soir.

Dans un geste exceptionnel, l’Algérie a proposé d’ouvrir son espace aérien pour permettre à d’éventuels vols d’aide humanitaire ou d’évacuation médicale de voyager vers et depuis le Maroc. L’Algérie a fermé l’espace aérien lorsque son gouvernement a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021 pour une série de questions. Les deux pays sont en conflit depuis des décennies concernant le territoire du Sahara occidental.

Le cabinet du président algérien Abdelmadjid Tebboune a indiqué samedi dans un communiqué que l’Algérie est prête à offrir une aide humanitaire « en solidarité avec le peuple marocain frère, au cas où les autorités du royaume marocain en exprimeraient le souhait ».

Le communiqué propose également de rouvrir l’espace aérien, ainsi que des condoléances pour les morts et une « plus profonde compassion » pour les blessés.

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES VOUS OFFRE DE L’AIDE

Médecins sans frontières, ou MSF, se dit prête à répondre au tremblement de terre au Maroc qui a tué plus de 1 000 personnes et fait de nombreux blessés.

Les gens ont été secoués vendredi soir par le séisme de magnitude 6,8, une rareté au Maroc. En plus des morts et des blessés, des dizaines de structures non construites pour résister à une secousse aussi puissante se sont écrasées au sol.

Avril Benoît, directrice exécutive de MSF-USA, a déclaré dans un communiqué que les personnes qui vivent dans la région touchée sont « la clé de la réponse initiale » lors de la recherche de survivants.

« Les survivants des tremblements de terre ont souvent besoin de soins médicaux, comme une intervention chirurgicale ou une dialyse, ce qui peut constituer un défi lorsque les systèmes de santé locaux sont touchés par une catastrophe. Le rétablissement des services de santé et la fourniture de fournitures essentielles peuvent également être une priorité à ce stade. Notre réponse dépendra des besoins évalués sur place.

Les morts se trouvent pour la plupart à Marrakech et dans les cinq provinces proches de l’épicentre du séisme, a rapporté samedi matin le ministère marocain de l’Intérieur.

The Associated Press