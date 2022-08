Mises à jour en direct : le FBI fouille la maison de Trump en Floride

L’ancien président Donald J. Trump a déclaré lundi que le FBI avait fouillé son domicile de Palm Beach, en Floride, et avait ouvert un coffre-fort – un récit signalant une escalade dramatique dans les diverses enquêtes sur les dernières étapes de sa présidence.

La perquisition, selon plusieurs personnes proches de l’enquête, semblait se concentrer sur le matériel que M. Trump avait apporté avec lui à Mar-a-Lago, son club privé et sa résidence, lorsqu’il a quitté la Maison Blanche. Ces boîtes contenaient de nombreuses pages de documents classifiés, selon une personne familière avec leur contenu.

M. Trump a retardé de plusieurs mois le retour de 15 boîtes de documents demandés par des responsables des Archives nationales, ne le faisant que lorsqu’il y a eu une menace de prendre des mesures pour les récupérer.

Le FBI aurait dû convaincre un juge qu’il y avait une cause probable qu’un crime avait été commis pour obtenir un mandat de perquisition, et procéder à une perquisition au domicile d’un ancien président aurait presque sûrement nécessité l’approbation des hauts responsables du bureau. et le ministère de la Justice.

Un porte-parole du FBI a refusé de commenter et les responsables du ministère de la Justice n’ont pas initialement répondu aux demandes de commentaires.

M. Trump n’était pas chez lui en Floride au moment du raid et se trouvait dans la région de New York.

M. Trump, qui a fait campagne pour la présidence en 2016 en critiquant la pratique d’Hillary Clinton consistant à maintenir un serveur de messagerie privé pour les messages liés au gouvernement alors qu’elle était secrétaire d’État, était connu tout au long de son mandat pour déchirer des documents officiels destinés à être conservés pour la présidentielle. les archives. Une personne familière avec ses habitudes a déclaré que cela comprenait du matériel classifié qui a été déchiqueté dans sa chambre et ailleurs.

M. Trump n’a partagé aucun détail sur ce que les agents du FBI ont dit qu’ils recherchaient.

La perquisition a eu lieu lundi matin, a déclaré une personne au courant, bien que M. Trump ait affirmé que des agents étaient toujours là plusieurs heures plus tard.

La recherche visait au moins en partie à déterminer s’il restait des enregistrements au club, a déclaré la personne familière avec la recherche.

Les assistants du président Biden ont déclaré qu’ils étaient stupéfaits par le développement et en avaient appris sur Twitter.

“Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné contre ma maison n’était ni nécessaire ni approprié”, a déclaré M. Trump, affirmant qu’il s’agissait d’un effort pour l’empêcher de se présenter à la présidence en 2024. “Une telle agression ne pouvait que se déroulent dans des pays du tiers-monde brisés.

“Ils ont même fait irruption dans mon coffre-fort !” il a écrit. « Quelle est la différence entre cela et le Watergate, où des agents ont fait irruption dans le Comité national démocrate ? Ici, à l’envers, les démocrates ont fait irruption dans la maison du 45e président des États-Unis.

La perquisition signalée est intervenue à un moment où le ministère de la Justice a également intensifié les interrogatoires d’anciens assistants de Trump qui avaient été témoins de discussions et de planification à la Maison Blanche des efforts de M. Trump pour rester en fonction après sa défaite aux élections de 2020.

M. Trump a fait l’objet de questions posées par les procureurs fédéraux dans le cadre d’un stratagème visant à envoyer de «faux» électeurs au Congrès pour la certification du Collège électoral.

L’actuel directeur du FBI, Christopher A. Wray, a été nommé par M. Trump.

La loi régissant la conservation des documents de la Maison Blanche, la Presidential Records Act, manque de mordant, mais des lois pénales peuvent entrer en jeu, en particulier dans le cas de documents classifiés.

Les codes pénaux, qui sont passibles de peines de prison, interdisent à quiconque « blesse ou commet délibérément une déprédation contre tout bien des États-Unis » et à quiconque « dissimule, enlève, mutile, efface ou détruit volontairement et illégalement » des documents gouvernementaux.

Samuel R. Berger, conseiller à la sécurité nationale du président Bill Clinton, a plaidé coupable en 2015 à une accusation de délit pour avoir retiré des documents classifiés d’archives gouvernementales. En 2007, Donald Keyser, expert de l’Asie et ancien haut responsable du département d’État, a été condamné à une peine de prison après avoir avoué avoir conservé plus de 3 000 documents sensibles – allant des classifiés au top secret – dans son sous-sol.

En 1999, la Central Intelligence Agency a annoncé qu’elle avait suspendu l’habilitation de sécurité de son ancien directeur, John M. Deutch, après avoir conclu qu’il avait mal géré des secrets nationaux sur un ordinateur de bureau à son domicile.

En janvier de cette année, les archives ont récupéré 15 boîtes que M. Trump avait emportées avec lui à Mar-a-Lago depuis la résidence de la Maison Blanche à la fin de son mandat. Les boîtes contenaient du matériel soumis à la loi sur les archives présidentielles, qui exige que tous les documents et dossiers relatifs aux affaires officielles soient remis aux archives.

Les objets contenus dans les boîtes comprenaient des documents, des souvenirs, des cadeaux et des lettres. Les archives n’ont pas décrit le matériel classifié qu’elles ont trouvé, sauf pour dire qu’il s’agissait d'”informations classifiées de sécurité nationale”.

Parce que les Archives nationales “ont identifié des informations classifiées dans les boîtes”, l’agence “a été en communication avec le ministère de la Justice”, a déclaré David S. Ferriero, l’archiviste national, au Congrès à l’époque.

Les procureurs fédéraux ont par la suite ouvert une enquête du grand jury, selon deux personnes informées sur la question. Les procureurs ont délivré plus tôt cette année une assignation aux archives pour obtenir les boîtes de documents classifiés, selon les deux personnes proches du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat en raison de l’enquête en cours.

Les autorités ont également fait des demandes d’interview à des personnes ayant travaillé à la Maison Blanche dans les derniers jours de la présidence de M. Trump, selon l’une des personnes.

