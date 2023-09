Mises à jour en direct : le dirigeant nord-coréen offre le soutien de son pays à la Russie dans le cadre de sa guerre en Ukraine

Suivez les dernières mises à jour sur la rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine mercredi dans un cosmodrome de l’Extrême-Orient russe.

CE QU’IL FAUT SAVOIR:

— Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu en Russie et a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Cette visite marque un alignement croissant des dirigeants isolés des États dotés de l’arme nucléaire.

— Les dirigeants tentent d’approfondir leurs relations alors que chacun est engagé dans une confrontation avec les États-Unis.

— Kim s’est rendu en Russie à bord d’un train blindé spécial, suivant une tradition initiée par ses prédécesseurs.

___

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que lui et le président russe Vladimir Poutine étaient convenus d’approfondir leur « coopération stratégique et tactique » et qu’il pensait que la Russie remporterait une victoire militaire, faisant apparemment référence à la guerre en Ukraine.

Kim a pris la parole après un entretien avec Poutine qui a duré plus de quatre heures.

Qualifiant le dirigeant russe de « camarade Poutine », Kim a déclaré que les deux hommes travaillaient pour assurer une paix durable dans le monde.

Il a ajouté : « Nous croyons avec certitude que l’armée et le peuple russes remporteront sûrement une grande victoire dans la juste lutte contre les forces du mal poursuivant des ambitions hégémoniques et expansionnistes, et créeront un environnement stable pour le développement national. »

___

La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques dans la mer au large de sa côte est alors que le dirigeant Kim Jong Un était en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, chargé des affaires intercoréennes, a déclaré que c’était la première fois que le Nord lançait un missile alors que Kim effectuait un rare voyage à l’étranger.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que son envoyé nucléaire, Kim Gunn, s’était entretenu par téléphone avec ses homologues américain et japonais et qu’ils avaient condamné les lancements nord-coréens comme une « violation flagrante de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et une menace sérieuse à la paix et à la stabilité de la région ». »

Le sommet étant axé sur la coopération militaire, Kim aurait pu ordonner ces lancements pour démontrer la posture de défense de la Corée du Nord et montrer qu’il garde un contrôle étroit sur les activités militaires du pays même à l’étranger, a déclaré Moon Seong Mook, analyste du bureau coréen basé à Séoul. Institut de recherche pour la stratégie nationale.

Moon, un général de brigade sud-coréen à la retraite qui a participé à des pourparlers militaires intercoréens antérieurs, a déclaré que le Nord aurait pu également avoir l’intention d’exprimer sa colère envers les États-Unis, après que le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré lors d’un point de presse que Poutine rencontrait « » un paria international » cherchant de l’aide dans une guerre.

___

La rencontre Poutine-Kim reflète un changement dans la nature des relations entre la Russie et la Corée du Nord, pays qui entretiennent des relations compliquées.

Pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, l’Union soviétique a fourni des munitions, des avions de combat et des pilotes pour soutenir l’invasion du Sud par la Corée du Nord communiste et les décennies de parrainage soviétique du Nord qui ont suivi.

Dans ce qui semble marquer un revirement, les responsables américains affirment que Poutine pourrait demander de l’artillerie et d’autres munitions pour sa guerre en Ukraine.

___

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré au président russe Vladimir Poutine que son pays offrait son « soutien total et inconditionnel » au « combat » de la Russie pour défendre ses intérêts de sécurité, dans une référence apparente à la guerre en Ukraine, et que Pyongyang resterait toujours debout. avec Moscou sur le front « anti-impérialiste ».

Kim a également qualifié les relations entre la Corée du Nord et la Russie de « première priorité ». Poutine, dans son discours d’ouverture, a souhaité la bienvenue à Kim en Russie et s’est dit heureux de le voir. Poutine a inscrit la coopération économique, les questions humanitaires et la « situation dans la région » parmi les points à l’ordre du jour de leurs entretiens.

Les dirigeants se sont réunis au cosmodrome de Vostochny pour un sommet qui souligne à quel point leurs intérêts s’alignent face aux confrontations séparées et qui s’intensifient avec les États-Unis.

Les États-Unis ont averti que cette réunion pourrait déboucher sur un accord sur la fourniture de munitions pour la guerre menée par Moscou en Ukraine.

The Associated Press