Mises à jour en direct: le chinois Xi exprime ses condoléances à la famille royale

PÉKIN –

Le président chinois Xi Jinping a exprimé ses condoléances à la famille royale pour le décès de la reine Elizabeth II.

Il a noté dans le communiqué vendredi qu’Elizabeth était la première monarque britannique à se rendre en Chine, ce qu’elle a fait en 1986. “Sa mort est une grande perte pour le peuple britannique”.

Le communiqué ajoute que la Chine est disposée à travailler avec le roi Charles III comme une opportunité de promouvoir les relations bilatérales et de profiter aux deux pays et à leur peuple.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a également envoyé un message de condoléances au Premier ministre britannique Liz Truss.

La mort de la reine jeudi survient au milieu des tensions entre la Grande-Bretagne et la Chine sur les droits de l’homme, le commerce et la répression incessante de la Chine contre la liberté d’expression et l’opposition politique dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong.

La mort de la reine était un sujet très tendance sur les réseaux sociaux chinois, de nombreuses personnes affirmant que sa mort marque la fin d’une époque.



——

AUTRES DÉVELOPPEMENTS :

CANBERRA, Australie – Malcolm Turnbull, le chef d’une campagne ratée pour qu’un président australien remplace le monarque britannique à la tête de l’État australien et qui est devenu plus tard Premier ministre, a frôlé les larmes vendredi en rendant hommage à la reine Elizabeth II.

Turnbull était président du Mouvement républicain australien en 1999 lorsque les Australiens ont voté lors d’un référendum contre la nation devenant une république, rompant ses liens constitutionnels avec la reine. Il a été Premier ministre entre 2015 et 2018, période pendant laquelle la reine lui a offert une photo d’elle-même avec son mari, le prince Philip.

La voix de Turnbull tremblait alors qu’il se souvenait d’avoir regardé la photo jeudi soir avant que lui et sa femme Lucy Turnbull ne se couchent avec un sentiment de terreur à cause des nouvelles du palais de Buckingham sur la santé défaillante de la reine.

“J’ai sorti le portrait de la reine et je l’ai mis en place et nous avons juste pensé:” Quelle vie incroyable. Quel leadership incroyable “, a déclaré Turnbull à Australian Broadcasting Corp.

“C’est la fin d’une époque et espérons que l’avenir, après le décès de la reine, sera celui où nous aurons un leadership aussi dévoué et désintéressé qu’elle l’a montré”, a ajouté Turnbull.



——

TORONTO – Elton John a rendu hommage à la reine Elizabeth II lors de son concert à Toronto jeudi soir, disant qu’il avait été inspiré par elle et qu’il était triste qu’elle soit partie.

“Elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce et décence et une véritable bienveillance”, a déclaré John.

“Je suis très triste qu’elle ne soit plus avec moi, mais je suis content qu’elle soit en paix”, a-t-il déclaré. “Je suis content qu’elle soit au repos et qu’elle le mérite. Elle a travaillé très dur.”

L’auteur-compositeur-interprète a ensuite interprété son morceau de 1974 “Don’t Let the Sun Go Down on Me”.

John a été fait chevalier par la reine en 1998, un an après la mort de son amie la princesse Diana. Le prince Charles a également nommé le musicien et mécène de l’association caritative membre de l’Ordre des compagnons d’honneur l’année dernière.

Le concert de John faisait partie de sa tournée Farewell Yellow Brick Road, présentée comme sa dernière tournée.



——

Les condoléances ont afflué du monde entier après le décès de la reine Elizabeth II.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a pleuré la reine en tant que seul monarque régnant que la plupart des Australiens aient connu et le seul à avoir jamais visité leur pays.

“Et au cours de sept décennies remarquables, Sa Majesté a été une constante rare et rassurante au milieu d’un changement rapide”, a-t-il déclaré. “À travers le bruit et la turbulence des années, elle a incarné et exposé une décence intemporelle et un calme durable.”

Le monarque britannique est le chef d’État officiel de l’Australie, bien que ces jours-ci, le rôle soit considéré comme principalement cérémonial.

Le président américain Joe Biden a signé le livre de condoléances à l’ambassade britannique à Washington et sa femme, Jill Biden, a apporté un bouquet de fleurs. On a entendu le président dire au personnel de l’ambassade : “Nous pleurons pour vous tous. C’était une grande dame.”

Le président français Emmanuel Macron a salué “l’autorité morale immuable” de la reine, sa connaissance intime et la stabilité qu’elle a apportée “à travers les fluctuations et les bouleversements de la politique, une permanence au parfum d’éternité”.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, qui a annoncé cette année que le Commonwealth britannique avait l’intention de devenir totalement indépendant, a déclaré : “Nous sommes attristés de ne plus revoir sa lumière, mais nous nous souviendrons de son règne historique”.

Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a déclaré que la reine Elizabeth II était “le cœur et l’âme du Royaume-Uni” et que son décès était grandement pleuré par tous les habitants de la cité-État.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété trois jours de deuil et a tweeté qu’elle “n’était pas seulement la reine des Britanniques; elle était une reine pour nous tous”.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont tweeté leurs condoléances, et le ministre malaisien des Affaires étrangères Saifuddin Abdullah a pleuré la reine sur Facebook comme “une figure imposante” dédiée au service du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth.



——–

La ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’unité nationale du Myanmar, un gouvernement parallèle clandestin qui mène la lutte pour la démocratie au Myanmar contre son gouvernement dirigé par l’armée, a publié ses condoléances sur Twitter.

“Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Au nom de @NUGMyanmar et du peuple du Myanmar, j’exprime nos plus sincères condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth, ” a écrit Zin Mar Aung.

Le Myanmar, alors appelé Birmanie, a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1948.



——–

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Le roi et le prince héritier d’Arabie saoudite ont présenté leurs condoléances pour le décès de la reine Elizabeth II.

Des déclarations diffusées tôt vendredi dans les médias d’État saoudiens citent le roi Salmane disant que la reine Elizabeth était “un modèle de leadership qui sera immortalisé dans l’histoire”.

Il a ajouté : « Nous rappelons avec satisfaction les efforts de la défunte pour consolider les relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays amis, ainsi que le haut statut international dont Sa Majesté a joui tout au long des décennies au cours desquelles elle a accédé au trône de votre pays ami. pays.”

Son jeune fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane, a également présenté ses condoléances, affirmant que la reine était “un exemple de sagesse, d’amour et de paix”.

Il a ajouté: “Le monde se souvient aujourd’hui du grand impact et des actes qu’elle a eus tout au long de son règne.”



——

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré aux journalistes qu’elle avait été réveillée un peu avant 5 heures du matin par un policier qui avait allumé une torche dans sa chambre pour lui annoncer la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth II.

Selon les dispositions constitutionnelles de la Nouvelle-Zélande, la reine était également le monarque et le chef de l’État de la Nouvelle-Zélande.

“Les derniers jours de la vie de la reine capturent qui elle était à bien des égards”, a déclaré Ardern. “Travailler jusqu’à la fin au nom des gens qu’elle aimait.”

Ardern a déclaré que la reine était une femme extraordinaire dont elle se souviendrait pour son rire. Ardern a déclaré que, comme beaucoup d’autres personnes, elle ressentait non seulement une profonde tristesse mais aussi une profonde gratitude.

“Voici une femme qui a donné sa vie, totalement, au service des autres. Et peu importe ce que l’on pense du rôle des monarchies dans le monde, il y a indéniablement, je pense ici, une démonstration de quelqu’un qui a tout donné au nom de son peuple, et son peuple comprenait les habitants d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande.”

Ardern a déclaré que la Nouvelle-Zélande était entrée dans une période de deuil officiel et organiserait un service commémoratif d’État après les funérailles officielles en Grande-Bretagne.



——–

LONDRES – Plusieurs événements sportifs en Grande-Bretagne ont été annulés en signe de respect après le décès de la reine Elizabeth II.

L’événement de golf du championnat BMW PGA a immédiatement suspendu le jeu jeudi et le parcours et les installations d’entraînement seront fermés vendredi.

Le England and Wales Cricket Board a déclaré que le match de vendredi lors du deuxième test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à l’Oval n’aurait pas lieu.

Les réunions de courses de chevaux en Grande-Bretagne ont été suspendues jeudi soir et vendredi, et les matchs de rugby nationaux en Angleterre et en Écosse ont été annulés jeudi et les matchs ne se joueront pas non plus le week-end.

L’étape de vendredi du Tour de Grande-Bretagne cycliste a été annulée, une décision sur les deux dernières étapes du week-end devant être prise en temps voulu.

À New York, une minute de silence a été observée avant les demi-finales féminines de l’US Open jeudi soir. “Nous aimerions faire une pause pour nous souvenir de la reine Elizabeth II”, a déclaré l’annonceur du stade. “Nos pensées vont aujourd’hui au peuple du Royaume-Uni. N’oubliez pas de faire partie de nous dans une seconde de silence.”