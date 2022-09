Le cercueil de la reine Elizabeth II quitte son bien-aimé domaine écossais, le château de Balmoral, alors que la défunte monarque entame son dernier voyage de retour à Londres pour des funérailles d’État.

Six gardes-chasse de la retraite d’été où la reine est décédée jeudi transporteront le cercueil en chêne du défunt souverain de la salle de bal du château à un corbillard dimanche. Il commencera un voyage de six heures et 280 kilomètres (175 milles) à travers les villes écossaises jusqu’au palais Holyroodhouse à Édimbourg.

On s’attend à ce que des foules bordent la route alors que la nation pleure son monarque au règne le plus long. Tôt dimanche, des fleurs et d’autres hommages – un petit jouet Paddington Bear, une image dessinée à la main de la reine – ont été entassés devant les portes de Balmoral.

Dimanche également, le roi Charles III sera officiellement proclamé roi dans les autres nations du Royaume-Uni – Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord – après une cérémonie similaire en Grande-Bretagne un jour plus tôt.

___

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

– Les anciennes colonies britanniques en conflit au sujet de la reine Elizabeth II

– Le cercueil de la reine Elizabeth II commence son voyage à travers l’Écosse

– Quelle est la prochaine étape pour le Royaume-Uni alors que la reine Elizabeth II repose

— Le roi Charles III est officiellement proclamé monarque à Londres

— Qu’adviendra-t-il de toutes les monnaies qui présentent la reine ?

— Explicateur : Les règles formelles autour de l’accession de Charles

– Pleureurs dans la rue: un chagrin sincère coule à travers la Grande-Bretagne

— Charles sera-t-il aimé de ses sujets, comme l’était sa mère ?

– Trouvez plus de couverture AP ici: https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii

___

AUTRES DÉVELOPPEMENTS :

CANBERRA, AUSTRALIE – Le roi britannique Charles III a été officiellement proclamé monarque d’Australie lors d’une cérémonie à Canberra.

Le gouverneur général australien David Hurley a fait la proclamation dimanche au Parlement. À la fin du service, il y a eu une salve de 21 coups de canon.

Charles est automatiquement devenu roi lorsque la reine est décédée jeudi.

Mais comme la cérémonie d’adhésion à Londres samedi, la proclamation en Australie était une étape constitutionnelle et cérémonielle dans l’introduction du nouveau monarque dans le pays.

Charles est maintenant le chef de l’État en Australie, qui est membre du Commonwealth britannique des anciennes colonies.

Des cérémonies similaires auront lieu dans chaque État et territoire australien.

___

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Le roi britannique Charles III a été officiellement proclamé monarque de Nouvelle-Zélande lors d’une cérémonie à Wellington.

Dimanche, la Première ministre Jacinda Ardern a rendu hommage à l’héritage de la reine Elizabeth II et a évoqué le lien fort que son fils et successeur avait avec la Nouvelle-Zélande.

Charles est automatiquement devenu roi lorsque la reine est décédée jeudi.

Comme la cérémonie d’adhésion à Londres samedi, la proclamation en Nouvelle-Zélande était une étape constitutionnelle et cérémonielle dans l’introduction du nouveau monarque dans le pays.

Pour marquer l’occasion, le 16e régiment de campagne de l’armée a tiré un salut de 21 canons depuis Point Jerningham à Wellington.

Charles est maintenant le chef de l’État en Nouvelle-Zélande, qui est membre du Commonwealth britannique des anciennes colonies.

___

NEW DELHI – L’Inde observe dimanche une journée de deuil national en signe de respect envers la reine Elizabeth II.

Le drapeau national a été mis en berne sur tous les bâtiments gouvernementaux du pays. L’Inde était une colonie britannique avant d’accéder à l’indépendance en 1947.

La reine Elizabeth II, le monarque britannique le plus ancien et un rocher de stabilité pendant une grande partie d’un siècle turbulent, est décédée jeudi après 70 ans sur le trône.

Le roi Charles III a été officiellement proclamé monarque britannique samedi. Il est automatiquement devenu roi lorsque sa mère est décédée jeudi.

The Associated Press