Mises à jour en direct | Le bilan des morts à Gaza s’alourdit alors que les négociateurs citent les progrès sur un accord de cessez-le-feu

Le bilan des Palestiniens tués lors d’une opération israélienne de sauvetage d’otages dans une ville clé de Gaza s’est élevé mardi à 74, ont déclaré des responsables de l’enclave ravagée par la guerre, alors même que les parties belligérantes semblent avoir progressé vers un accord visant à parvenir à un cessez-le-feu. -incendier et libérer les otages détenus par le Hamas.

Le raid a eu lieu tôt lundi à Rafah, une ville située à la limite sud de la bande de Gaza où 1,4 million de Palestiniens ont fui pour échapper aux combats ailleurs dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Des femmes et des enfants figuraient parmi les personnes tuées dans les frappes aériennes, ont indiqué des responsables palestiniens.

Le bilan global des morts palestiniens dues à la guerre à Gaza a dépassé les 28 000 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Un quart des habitants de Gaza meurent de faim.

La guerre a commencé avec l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont enlevé environ 250. Israël affirme qu’environ 100 otages sont toujours en captivité du Hamas, tandis que le Hamas détient les restes d’environ 30 autres. qui ont été tués le 7 octobre ou sont morts en captivité. Trois otages ont été tués par erreur par l’armée après avoir échappé à leurs ravisseurs en décembre.

Actuellement:

— Biden déclare que les « éléments clés » d’un accord avec Gaza sont sur la table lors de sa rencontre avec le roi Abdallah de Jordanie

— L’armée israélienne affirme avoir sauvé deux otages de captivité dans la bande de Gaza.

— Chronologie du raid israélien à Gaza qui a sauvé deux otages et tué des dizaines de Palestiniens

— L’Égypte menace d’annuler son traité de paix vieux de plusieurs décennies avec Israël. Qu’est-ce que cela signifie?

— L’agence d’aide palestinienne de l’ONU affirme qu’il est « critique » de recevoir bientôt l’aide de l’UE, mais l’UE veut d’abord un audit.

— Découvrez plus de couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war.

Voici la dernière :

LE CHEF DU HEZBOLLAH MET EN PLACE LA PERSPECTIVE DE Trêve LE LONG DE LA FRONTIÈRE LIBAN-ISRAÉLIENNE

BEYROUTH — Le chef du groupe militant libanais Hezbollah a indiqué mardi qu’il cesserait ses attaques contre Israël et s’engagerait à un cessez-le-feu dans le sud du Liban après qu’un règlement soit trouvé dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Hassan Nasrallah a cependant déclaré que le Hezbollah soutenu par l’Iran, qui est également un allié du groupe militant palestinien Hamas, poursuivrait ses attaques si Israël reprenait ses tirs transfrontaliers.

« Lorsqu’il y aura un cessez-le-feu à Gaza, nous nous arrêterons dans le sud », a-t-il déclaré.

Cette remarque était apparemment une réponse aux commentaires du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirmant que les frappes contre le groupe militant ne cesseraient pas même avec un cessez-le-feu à Gaza.

Nasrallah a également appelé les habitants du sud du Liban à éteindre leurs téléphones portables et leurs appareils photo, les avertissant qu’ils constituent des sources clés des activités de collecte de renseignements israéliens utilisées pour cibler les responsables et militants du Hezbollah.

Depuis le déclenchement, le 7 octobre, de la guerre entre Israël et le Hamas, l’escalade le long de la frontière libano-israélienne et la perspective d’une guerre à grande échelle entre Israël et le Hezbollah libanais ont terrifié les gens des deux côtés de la frontière.

L’AFRIQUE DU SUD DEMANDE À LA COUR DE L’ONU D’EXAMEN SI L’OFFENSIVE ISRAÉLIENNE DE RAFAH EST UNE VIOLATION DE SES ORDRES PROVISOIRES

LE CAP, Afrique du Sud — Le gouvernement sud-africain a déclaré mardi qu’il avait déposé une « demande urgente » auprès de la Cour internationale de Justice afin d’examiner si les opérations militaires israéliennes dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, constituent une violation des ordonnances provisoires rendues par la Cour dans son procès. affaire de génocide le mois dernier.

La requête demande au tribunal de l’ONU de déterminer si les actions d’Israël à Rafah – où 1,4 million de Palestiniens venus d’ailleurs dans la bande de Gaza meurtrie par la guerre ont fui pour échapper aux combats – représentent une « nouvelle violation imminente des droits des Palestiniens à Gaza ».

Le pays africain demande également au tribunal des Pays-Bas d’envisager de nouvelles mesures provisoires contre Israël, selon un communiqué publié par le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

L’Afrique du Sud prétend qu’Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre le groupe militant Hamas à Gaza.

La CIJ a rendu une décision préliminaire le mois dernier dans cette affaire, émettant six ordonnances, demandant notamment à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort de civils palestiniens et la destruction de Gaza.

LA FRANCE SANCTIONNE 28 COLONS ISRAÉLIENS RADICAUX POUR VIOLENCE EN CISJORDANIE

PARIS — Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que la France avait adopté des sanctions contre 28 colons israéliens « radicaux » impliqués dans des violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie, leur interdisant l’accès au territoire français.

Cette mesure intervient alors que les violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens ont augmenté ces derniers mois, a indiqué le ministère, alors même que le monde est concentré sur la guerre entre Israël et le Hamas qui fait rage dans la bande de Gaza.

La France « réaffirme sa ferme condamnation de ces violences inacceptables », a-t-elle déclaré, exhortant les autorités israéliennes « à mettre fin » à de tels actes et à traduire leurs auteurs en justice.

Le ministère a également déclaré que la France travaillait avec ses partenaires européens pour pouvoir adopter des sanctions au niveau européen. « La colonisation est illégale au regard du droit international et doit cesser », ajoute le texte.

2 JOURNALISTES D’AL-JAZEERA BLESSÉS LORS D’UNE FRAPPE AÉRIENNE ISRAÉLIENNE PRÈS DE RAFAH, DIT LE RÉSEAU

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Al Jazeera affirme que deux de ses journalistes ont été blessés lors d’une frappe aérienne israélienne près de Rafah, dans la bande de Gaza, et l’un d’entre eux a dû être amputé.

La chaîne panarabe, financée par le Qatar, a rapporté la frappe mardi et a identifié les blessés comme étant le caméraman Ahmad Matar et le journaliste Ismail Abu Omar.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

La chaîne a cité le Dr Muhammad al-Astal, de l’hôpital européen de Khan Younis, dans la bande de Gaza, affirmant qu’Abu Omar avait été amputé du pied droit après avoir subi de graves blessures, notamment des éclats d’obus à la poitrine et à la tête. La chaîne a indiqué que les médecins tentaient d’arrêter l’hémorragie et de sauver sa jambe gauche.

Le bureau des médias du Hamas a condamné ce qu’il a qualifié d’attaque « délibérée » de l’armée israélienne contre les deux journalistes, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative « d’intimider et de terroriser » les journalistes.

La guerre entre Israël et le Hamas a coûté la vie à au moins 85 journalistes et professionnels des médias, selon le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York. L’agence a indiqué que le nombre de morts s’élevait à 78 Palestiniens, quatre Israéliens et trois Libanais.

LES PARTIES EN GUERRE FONT DES PROGRÈS VERS UN ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU, LIBÉRANT LES OTAGES

LE CAIRE — Un haut responsable égyptien a déclaré que les médiateurs avaient réalisé ce qu’il a qualifié de progrès « relativement significatifs » dans les négociations entre Israël et le Hamas, avant une réunion prévue mardi au Caire entre les représentants du Qatar, des États-Unis et d’Israël.

Les médias israéliens ont rapporté que le chef de l’agence d’espionnage du Mossad, David Barnea, se trouvait dans la capitale égyptienne.

Le responsable égyptien a déclaré que la réunion se concentrerait sur « l’élaboration d’un projet final » d’accord de cessez-le-feu de six semaines, avec des garanties que les parties poursuivraient les négociations en vue d’un cessez-le-feu permanent.

Un diplomate occidental en poste dans la capitale égyptienne a également déclaré qu’un accord de six semaines était sur la table, mais a averti que davantage de travail était nécessaire pour parvenir à un accord.

Il a déclaré que la réunion de mardi serait cruciale pour combler les divergences restantes et amener les deux parties à s’entendre sur une trêve de six semaines et à entamer des négociations en vue d’un accord de cessez-le-feu final.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de ces discussions sensibles avec les médias.

L’ALLEMAGNE FAIT PRESSION POUR L’ÉTABLISSEMENT DE «COULOIRS SÛRS» POUR LES CIVILS À RAFAH

BERLIN — Le ministre allemand des Affaires étrangères fait pression pour établir des « couloirs de sécurité » pour les civils confrontés à une offensive israélienne à Rafah.

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a reçu mardi son homologue palestinien Riyad al-Maliki à Berlin, un jour avant son cinquième voyage en Israël depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

Baerbock a déclaré que si Israël agit contre le Hamas à Rafah, « alors il est de notre responsabilité commune, c’est la responsabilité de l’armée israélienne, de disposer de couloirs sûrs pour les personnes qui y ont cherché refuge ».

Elle a ajouté que « ces parents, ces enfants, ces familles ne peuvent pas simplement disparaître dans les airs. Ils ne peuvent aller nulle part ailleurs.

Baerbock a renouvelé son appel à des « cessez-le-feu humanitaires » pour faciliter l’acheminement de l’aide. Elle a reconnu « l’incroyable dilemme » créé par le Hamas qui se cache derrière la population civile de Gaza.

Un parent d’un otage israélien libéré déclare que ses médicaments n’ont pas été livrés en captivité

TEL AVIV, Israël — Un proche de l’un des otages sauvés par Israël lors d’une mission audacieuse cette semaine dans la bande de Gaza a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de médicaments faisant partie d’un accord négocié par le Qatar et la France visant à fournir des soins aux captifs malades détenus par Israël. Le Hamas en échange de davantage d’aide aux Palestiniens.

Maayan Sigal-Koren a déclaré mardi à la radio militaire israélienne que Louis Har, le partenaire de sa mère qui a été libéré, a reçu un appareil auditif, des lunettes et des médicaments mais ne les a jamais reçus.

Har, 70 ans, souffre de diabète et d’hypertension, pour lesquels il a notamment besoin de médicaments, selon le Hostage and Missing – Families Forum, un groupe de défense soutenant les familles des otages.

Sigal-Koren a déclaré que le fait que Har n’avait pas ses médicaments a aggravé les difficultés liées à sa détention en captivité. “Cela s’ajoute à d’autres difficultés, des difficultés psychologiques, la difficulté de lui retirer sa liberté”, a-t-elle déclaré.

Les responsables de l’hôpital israélien ont déclaré que Har et son compagnon de captivité Fernando Marman étaient en bonne forme physique à leur libération.

L’accord négocié par le Qatar et la France visait à fournir un approvisionnement en médicaments pour trois mois à 45 des otages. Le Qatar a annoncé il y a près d’un mois que les médicaments étaient arrivés à Gaza, mais il n’y a jamais eu de confirmation qu’ils soient parvenus aux otages.

L’ÉGLISE D’ANGLETERRE APPELLE AU CESSEZ-LE-FEU À GAZA

LONDRES — Les évêques de l’Église d’Angleterre ont appelé mardi à un cessez-le-feu immédiat dans le « bombardement incessant » d’Israël sur la bande de Gaza.

“Les implacables…