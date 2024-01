Mises à jour en direct | Le bilan des morts à Gaza dépasse les 24 000 alors que les agences de l’ONU appellent de toute urgence à davantage d’aide

israélien des frappes frappent la ville de Gaza et des soldats ont combattu lundi des militants dans le sud de Gaza, alors que les chefs de trois grandes agences de l’ONU ont déclaré que l’enclave avait désespérément besoin de plus d’aide pour conjurer la famine et les épidémies.

Plus de 100 jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités palestiniennes ont déclaré que le bilan des morts dans l’enclave dépassait les 24 000.

Le Attaque du Hamas le 7 octobre de Gaza vers le sud d’Israël qui a déclenché la guerre a tué environ 1 200 personnes et vu quelque 250 autres prises en otage par des militants.

L’OFFENSIVE DANS LE SUD DE GAZA SERA BIENTÔT RÉDUITE, DÉCLARE LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE

TEL AVIV, Israël — Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l’intense offensive militaire israélienne dans le sud de la bande de Gaza serait bientôt réduite, mais il exclut un cessez-le-feu.

Lors d’une conférence de presse lundi, Yoav Gallant a déclaré qu’Israël avait récemment mis fin à ses opérations terrestres intensives dans le nord de Gaza après avoir pris le contrôle militaire de la région. Il a ajouté qu’il s’attendait à des résultats similaires dans le sud également.

“Cela va bientôt se terminer”, a-t-il déclaré. “Dans les deux cas, nous atteindrons le moment pour la prochaine étape.”

Cette déclaration intervient un jour après que la Maison Blanche a appelé Israël à réduire son offensive.

Gallant n’a donné aucun détail sur le calendrier et a déclaré qu’Israël visait toujours les dirigeants du Hamas. Il les a qualifiés de « tête du serpent » et a déclaré qu’ils se cacheraient probablement à Khan Younis, la ville du sud où s’est concentrée l’offensive ces dernières semaines.

Gallant a également exclu un cessez-le-feu, affirmant que la pression militaire est le seul moyen d’obtenir la libération de plus de 100 otages toujours détenus par le Hamas.

« Ce n’est qu’en position de force que nous pouvons garantir la libération des otages », a-t-il déclaré.

Le chef de l’ONU met en garde contre la famine et les maladies à Gaza alors que l’aide s’échelonne

NATIONS UNIES — Le secrétaire général de l’ONU affirme que Gaza est confrontée à « l’ombre longue de la famine » et au risque d’épidémies en raison des obstacles à l’acheminement de l’aide vitale.

Antonio Guterres n’a pas mentionné Israël nommément dans ses remarques lundi, mais a imputé l’incapacité de répondre aux besoins humanitaires croissants de Gaza aux bombardements généralisés, aux barrières à l’entrée sur le territoire et aux restrictions de distribution à l’intérieur de celui-ci – le tout sous le contrôle d’Israël.

Il s’est dit « profondément troublé par la violation flagrante du droit international humanitaire à laquelle nous assistons ».

Les responsables israéliens ont nié avoir entravé l’acheminement de l’aide, affirmant que l’ONU devait fournir davantage de travailleurs et de camions.

Mais Guterres a déclaré que l’ONU et ses partenaires « ne peuvent pas fournir efficacement une aide humanitaire alors que Gaza est soumise à des bombardements aussi intenses, généralisés et incessants ». Il a souligné la mort de 152 membres du personnel de l’ONU à Gaza depuis le début de la guerre, « la plus grande perte de vies humaines dans l’histoire de notre organisation ».

Il a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération de tous les otages capturés par le Hamas lors de son déchaînement du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a déclenché la guerre.

Le Hamas publie une vidéo de deux otages qui, selon lui, auraient été tués lors de frappes aériennes israéliennes

JERUSALEM — Le Hamas a publié une vidéo montrant ce qu’il dit être les corps de deux otages israéliens qui, selon lui, ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes.

La vidéo montre trois otages s’adressant à la caméra, probablement sous la contrainte. Les trois – Noa Argamani, 26 ans, Yossi Sharabi, 53 ans, et Itay Svirsky, 38 ans – exhortent le Premier ministre Benjamin Netanyahu à mettre fin à la guerre et affirment qu’ils vivent dans des conditions difficiles, sans suffisamment de nourriture et d’eau et menacés par les frappes aériennes israéliennes. À la fin de la vidéo, il affiche ensuite ce qu’il dit être les corps sans vie de Sharabi et Svirsky.

Argamani raconte ensuite à la caméra que des frappes aériennes distinctes ont tué Sharabi et Svirsky et qu’elle a été blessée à la tête et au corps par des éclats d’obus. Elle plaide ensuite pour qu’Israël ramène les otages chez eux avant que la vidéo ne montre ce qui semble être les corps de Sharabi et Svirsky.

Le Hamas avait publié dimanche soir une vidéo des trois hommes, affirmant qu’il fournirait lundi une mise à jour sur leurs conditions de vie. On ne sait pas quand la vidéo a été réalisée.

Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées et il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne ou du forum représentant les otages israéliens et leurs familles.

Mais lors d’une conférence de presse, le ministre de la Défense Yoav Gallant a accusé le Hamas de se livrer à des « abus psychologiques » contre des familles israéliennes à un moment où il subit de lourdes pertes sur le champ de bataille.

Le cas d’Argamani a attiré beaucoup d’attention car sa mère est en train de mourir d’un cancer et a demandé en larmes la libération de sa fille alors qu’elle est encore en vie.

LES AUTORITÉS PALESTINIENNES DÉclarent que les forces israéliennes ont tué deux personnes en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie — Le ministère palestinien de la Santé affirme que deux Palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

Le ministère indique qu’un homme de 22 ans et une femme de 24 ans ont été abattus à Dura, dans le sud du pays.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient ouvert le feu sur un groupe d’environ 100 Palestiniens participant à une violente manifestation, dont certains avaient lancé des briques et des bombes incendiaires sur les soldats. L’homme qui a été abattu avait lancé une bombe incendiaire, ont indiqué les militaires, sans fournir de preuve.

La Cisjordanie a connu une recrudescence de la violence depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. La guerre a été déclenchée par l’attaque surprise du Hamas depuis Gaza vers le sud d’Israël.

Le ministère palestinien de la Santé affirme que les forces israéliennes ont tué quelque 350 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre. La plupart ont été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes lors de raids d’arrestation ou de violentes manifestations.

LES AGENCES DE L’ONU APPELENT D’URGENCE À PLUS D’AIDE À GAZA

Les chefs de trois grandes agences de l’ONU préviennent que Gaza a un besoin urgent de plus d’aide, sinon sa population désespérée souffrira d’une famine et de maladies généralisées.

Même si les chefs des agences de l’ONU n’ont pas directement pointé du doigt Israël, ils ont déclaré que la livraison de l’aide était entravée par l’ouverture de trop peu de postes frontaliers, la lenteur du processus de contrôle des camions et des marchandises entrant à Gaza et la poursuite des combats sur tout le territoire. Israël joue un rôle décisif dans tout cela.

Le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lundi que de nouvelles voies d’entrée doivent être ouvertes vers Gaza, que davantage de camions doivent être autorisés à entrer chaque jour et que les travailleurs humanitaires et ceux qui recherchent de l’aide doivent être autorisés à se déplacer en toute sécurité.

“Les habitants de Gaza risquent de mourir de faim à quelques kilomètres seulement des camions remplis de nourriture”, a déclaré la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain. « Chaque heure perdue met en danger d’innombrables vies. »

ATTAQUE À LA VOITURE RAMMING ET AU POIGNÉE TUE 1

JERUSALEM — La police israélienne affirme qu’au moins deux Palestiniens ont mené une attaque au nord de Tel Aviv, percutant des piétons avec des voitures et poignardant des personnes. Une femme a été tuée et 12 personnes ont été blessées.

La police affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens de Cisjordanie. Ils affirment que les suspects ont volé trois voitures différentes et tenté de renverser des piétons lundi et que les deux suspects travaillaient en Israël sans permis.

Les services de secours israéliens affirment avoir soigné 13 personnes, dont trois dans un état grave et sept mineurs. Certaines des victimes présentaient des coups de couteau.

Le ministère français des Affaires étrangères indique que deux citoyens français figurent parmi les blessés. Dans un communiqué, elle a déclaré que « rien ne justifie le terrorisme » et que la France « assure Israël de sa solidarité dans cette épreuve ».

L’attaque a eu lieu à Ra’anana, une banlieue de Tel Aviv. La police fouillait la zone à la recherche d’autres suspects.

Le Hamas a salué l’attaque mais ni lui ni d’autres groupes armés n’en ont revendiqué la responsabilité.

Un joueur de football israélien rentre chez lui après avoir montré son soutien aux otages

ANKARA, Turquie — footballeur israélien Sagiv Jehezkel est revenu en Israël lundi soir devant une foule enthousiaste, quelques heures après avoir été brièvement détenu en Turquie pour incitation présumée à la haine après avoir exprimé sa solidarité avec les otages détenus par le Hamas à Gaza lors d’un match de championnat de haut niveau.

Jehezkel a atterri en Israël dans un petit avion et a été drapé d’un drapeau israélien à son débarquement. Des dizaines de fans l’ont assailli alors qu’il quittait l’aéroport, l’acclamant, chantant et agitant des drapeaux.

« Il n’y a nulle part comme Israël dans le monde », a déclaré Jehezkel aux journalistes. “Je suis très heureux d’être ici et j’avais hâte d’arriver.”

Le joueur d’Antalyaspor avait été arrêté en Turquie pour être interrogé dimanche soir après avoir montré un bandage sur son poignet avec les mots « 100 jours 7.10 » – en référence au 7 octobre, jour Le Hamas a attaqué Israël et les otages ont été enlevés – à côté d’une étoile de David.

LES AUTORITÉS DÉCLARENT LE BILAN DES MORTS À GAZA DÉPASSE 24 000

LE CAIRE — Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi que les corps de 132 personnes tuées dans les bombardements israéliens avaient été transportés dans les hôpitaux de l’enclave au cours des dernières 24 heures.

Selon le groupe de défense civile de Gaza, 33 d’entre eux ont été tués lors des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza.

Les hôpitaux ont également accueilli 252 blessés, a indiqué le ministère du territoire dirigé par le Hamas dans son point d’information quotidien.

Ces décès ont porté le bilan dans la bande de Gaza à 24 100 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. le ministère a ditajoutant que plus de 60 834 autres personnes ont été blessées.

Le ministère, qui ne fait pas de distinction entre combattants et non-combattants, affirme que les deux tiers des personnes tuées pendant la guerre étaient des femmes et des enfants.

Israël affirme avoir tué environ 8 000 militants pendant cette guerre.

Le pape déclare que la guerre elle-même est un crime contre l’humanité

