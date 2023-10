Mises à jour en direct | L’attaque du Hamas contre Israël

Les dernières nouvelles sur l’attaque du Hamas contre Israël et la réponse israélienne et internationale :

BERLIN — Les dirigeants européens condamnent l’attaque du Hamas et expriment leur solidarité avec Israël.

La chef de la commission exécutive de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a écrit samedi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que l’attaque « est du terrorisme dans sa forme la plus méprisable ». Elle a déclaré qu’« Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses ».

Le chancelier allemand OIaf Scholz a déclaré que les tirs de roquettes des militants et l’escalade de la violence « nous choquent profondément ». Il a ajouté que « l’Allemagne condamne ces attaques du Hamas et se tient aux côtés d’Israël ».

Le président français Emmanuel Macron a écrit qu’il condamnait « fermement » les « attentats terroristes » contre Israël et a exprimé « mon entière solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches ».

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que le gouvernement italien condamnait les attaques contre Israël « avec la plus grande fermeté ».

« La vie des gens, la sécurité de la région et la reprise de tout type de processus politique sont en danger », a déclaré Tajani dans un message sur la plateforme X.

——

Le Hezbollah libanais a félicité le Hamas pour cette opération, affirmant qu’il bénéficiait d’un « soutien divin et promettait une victoire finale et globale ». Le groupe a déclaré que l’attaque était une réponse aux « crimes d’Israël » et aux attaques contre les lieux saints et que « la volonté du peuple palestinien et le fusil de la résistance sont la seule alternative pour faire face à l’occupation ».

Le Hezbollah a déclaré que son commandement militaire au Liban suit les développements sur le terrain et est en contact direct avec le commandement palestinien et qu’ils « évaluent tous deux la situation et l’opération en cours ».

« Nous appelons le gouvernement de l’ennemi sioniste à tirer les leçons des faits que la résistance palestinienne a mis en œuvre sur le terrain », a déclaré le Hezbollah.

——

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a exprimé son soutien au « droit d’Israël à se défendre et à défendre son peuple » dans un message publié samedi sur sa chaîne officielle sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le ministère a déclaré qu’il « condamne fermement les attaques terroristes en cours contre Israël, y compris les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et Tel Aviv ».

L’Ukraine mène une guerre contre la Russie depuis l’invasion de son voisin en février 2022.

——

The Associated Press