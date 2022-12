Mises à jour en direct | L’Argentine affronte la France en finale de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Les dernières nouvelles de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France :

Les Argentins se sont réveillés prêts à regarder l’équipe nationale jouer pour son troisième titre de Coupe du monde au milieu d’un sentiment national d’unité et de joie qui est rare pour un pays qui est plongé dans une crise économique depuis des années et qui a l’un des pires taux d’inflation du monde. monde.

L’Argentine affrontera la France en finale au Qatar et le fan Guillermo Ortiz a déclaré que “toute la ville est habillée avec le drapeau”.

L’Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde pour la dernière fois en 2014, mais a perdu contre l’Allemagne. Tout le monde dans le pays convient que le sentiment d’anticipation et d’excitation pour le match de cette année est bien plus élevé qu’il ne l’a jamais été pour ce match au Brésil.

C’est maintenant ou jamais pour Lionel Messi.

La carrière unique de la superstar argentine sera définie – pour beaucoup – par le fait qu’il mène son pays au titre de la Coupe du monde.

Pourra-t-il enfin, à 35 ans, remporter le plus gros prix du football pour assurer sa place aux côtés de Pelé et Diego Maradona dans le panthéon des plus grands joueurs de football de tous les temps ?

La France, championne en titre, et Kylian Mbappé, le joueur le mieux placé pour succéder à Messi et Cristiano Ronaldo en tant que nom de marque du football, se dressent sur son chemin.

C’est s’il ne l’a pas déjà fait.

L’Argentine a sans doute les fans les plus fervents de la Coupe du monde.

Ils sont connus pour leur chant rythmique, leurs tambours incessants et leur férocité semblable à la transe, et l’histoire de succès du pays à la Coupe du monde n’a d’égale que peu.

L’Argentine a remporté la Coupe du monde en 1978 et 1986 et a perdu trois fois en finale. Cette ferveur ne fera que grandir alors que Lionel Messi mène l’Argentine contre la France, championne en titre, en finale au Qatar.

Les Argentins sont fiers de l’intensité et ils sont fiers d’être connus pour cela dans le monde entier. Ils se soucient profondément du football et ils sont parmi les meilleurs au monde dans ce domaine.

