Mises à jour en direct | L’Allemand Scholz : l’Occident ne « torpillera » pas le G20

ELMAU, Allemagne — Les dernières nouvelles sur le sommet du G-7, la réunion annuelle des principales économies démocratiques, qui se tient cette année dans les Alpes bavaroises en Allemagne : Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l’Occident n’avait pas l’intention de “torpiller” le Groupe des 20 – le groupe des principales économies qui comprend également la Russie.

Le sommet du G-20 de cette année doit avoir lieu en Indonésie en novembre. On se demande si les dirigeants occidentaux vont s’asseoir avec le président russe Vladimir Poutine.

Scholz, qui accueille cette semaine le sommet des petites puissances industrielles du Groupe des Sept, accueille également lundi les dirigeants de cinq grandes économies démocratiques émergentes – l’Inde, l’Indonésie, le Sénégal, l’Afrique du Sud et l’Argentine.

Jusqu’à présent, ils ne sont pas tous d’accord avec les pays du G-7 sur la guerre en Ukraine ou les sanctions. Scholz a déclaré à la télévision allemande ZDF qu'”il est d’autant plus important que nous discutions (de la question) les uns avec les autres”.

Scholz a déclaré à la télévision allemande ZDF : « Nous ne devons pas tomber dans le piège de Poutine en affirmant que le monde est divisé entre l’Occident global – le G-7 et ses amis du nord – et tout le reste. Ce n’est pas vrai. Il y a des démocraties partout dans le monde et elles ont des perspectives très similaires.

Scholz ne s’est pas engagé explicitement à se présenter au sommet du G-20, que Poutine y assiste ou non, mais a souligné l’importance du groupe.

Il a dit : “Il y a une conviction commune… que nous ne voulons pas torpiller le G-20.”

Le président Joe Biden est sur le point d’annoncer que les États-Unis fournissent un système avancé de missiles sol-air à l’Ukraine, ainsi qu’un soutien d’artillerie supplémentaire, selon une personne proche du dossier, dans le cadre de la dernière assistance destinée à aider le pays à se défendre. contre l’invasion de quatre mois de la Russie.

Les États-Unis achètent NASAMS, un système antiaérien développé par la Norvège, pour fournir une défense à moyenne et longue portée, selon la personne qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat. NASAMS est le même système utilisé par les États-Unis pour protéger l’espace aérien sensible autour de la Maison Blanche et du Capitole américain à Washington.

L’aide supplémentaire comprend plus de munitions pour l’artillerie ukrainienne, ainsi que des radars de contre-batterie, pour soutenir ses efforts contre l’assaut russe dans le Donbass, a déclaré la personne.

L’annonce intervient alors que Biden se blottit avec des alliés cette semaine pour soutenir l’Ukraine lors de réunions lors du sommet des économies avancées du Groupe des Sept en Allemagne et de la réunion annuelle des dirigeants de l’OTAN à Madrid.

— Par Zeke Miller à Elmau, Allemagne

Il y a un an, Joe Biden a participé à son premier sommet du Groupe des Sept en tant que président et a déclaré avec confiance aux alliés américains les plus proches que “l’Amérique est de retour”.

Maintenant, on craint que l’Amérique ne recule. Alors que Biden rencontre cette semaine les chefs des principales économies démocratiques du G-7 dans les Alpes bavaroises, il apporte avec lui le bagage des troubles intérieurs.

Les États-Unis sont aux prises avec des troubles politiques, des fusillades de masse choquantes et la décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin aux protections constitutionnelles de l’avortement.

Biden dit que les autres dirigeants mondiaux présents au sommet ne lui ont pas posé de questions sur la décision sur l’avortement. Mais les troubles intérieurs inquiètent sans aucun doute ses alliés européens.

Les dirigeants des puissances économiques du Groupe des Sept sont sur le point de s’engager à long terme pour soutenir l’Ukraine alors qu’ils se réunissent dans les Alpes allemandes et s’entretiennent par liaison vidéo avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Les dirigeants du G-7 commenceront la session de lundi de leur sommet de trois jours en mettant l’accent sur l’Ukraine. Plus tard, ils seront rejoints par les dirigeants de cinq économies émergentes démocratiques – l’Inde, l’Indonésie, l’Afrique du Sud, le Sénégal et l’Argentine – pour une discussion sur le changement climatique, l’énergie et d’autres questions.

La guerre en Ukraine était déjà au premier plan des préoccupations des dirigeants du G-7 lorsqu’ils ont ouvert dimanche leur sommet dans l’hôtel de luxe isolé Schloss Elmau – au moment même où des missiles russes frappaient la capitale ukrainienne, Kyiv, pour la première fois depuis des semaines.