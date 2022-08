Mises à jour en direct : l’aide étrangère aide l’Ukraine à endiguer les avancées russes

Mercredi, une unité d’artillerie ukrainienne a tiré sur des troupes d’infanterie russes avançant autour de la ville de Pokrovske, dans l’est de l’Ukraine. Le crédit… David Guttenfelder pour le New York Times

Alors que la guerre se prolonge, l’Ukraine a réussi à retarder les gains russes au cours du mois dernier grâce en grande partie au soutien continu des alliés américains et européens et à l’aide sur le terrain des partisans.

L’Ukraine a récemment été en mesure d’endiguer les avancées russes et de forcer la Russie à subir de lourdes pertes, avec jusqu’à 500 soldats russes tués ou blessés chaque jour, selon certaines estimations.

John Spencer, officier à la retraite de l’armée et directeur des études sur la guerre urbaine pour l’institut de recherche Madison Policy Forum, a déclaré que si l’Ukraine avait perdu du terrain tactique dans certaines régions, ses troupes avaient réussi à affaiblir l’armée russe.

“Ils ont également obligé les Russes à dépenser des ressources qu’ils ne peuvent pas reconstituer”, a déclaré M. Spencer. “Vous ne voulez pas dire qu’ils gagnent la guerre parce qu’il y a tellement de combats à mener, mais à partir de toutes les mesures auxquelles vous pensez, en particulier sur le plan géopolitique et militaire, ils réalisent des gains supérieurs.”

L’Ukraine a de nouveau été renforcée jeudi lorsque les ministres de la Défense de 26 pays, dont la Grande-Bretagne et le Danemark, ont promis environ 1,55 milliard de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Ben Wallace, ministre britannique de la Défense, a déclaré que l’aide comprendrait des systèmes de fusées à lancement multiple supplémentaires et des missiles à longue portée.

« Nous ne nous lassons pas », a déclaré M. Wallace à propos du soutien continu de son pays à l’Ukraine.

Morten Bodskov, ministre danois de la Défense, a déclaré que son pays ne se contenterait pas d’aider avec des armes, mais qu’il aiderait également à la formation des militaires. M. Bodskov a déclaré que la position du Danemark sur le soutien à l’Ukraine est « inébranlable ».

Avant l’annonce de l’aide, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé aux 26 pays et a déclaré que les armes envoyées à l’Ukraine devraient être “d’une telle puissance aérienne et d’une telle portée que la Russie serait obligée de réfléchir enfin à une solution pacifique”.

L’aide, que M. Zelensky a réclamée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, s’ajoute à un autre paquet des États-Unis qui a été annoncé plus tôt cette semaine. Le Pentagone a déclaré lundi qu’il enverrait plus de munitions dans une nouvelle cargaison pouvant atteindre 1 milliard de dollars d’armes et de fournitures. Avec cela, les États-Unis auront envoyé plus de 9 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février.

M. Spencer a déclaré que le maintien d’un tel soutien continu de la part des pays occidentaux a demandé “autant de combats que de véritables combats contre les forces russes, jusqu’à montrer au monde qu’ils mènent une guerre juste”.

“Ils sont entrés dans l’histoire en ralliant l’un des plus grands rassemblements de démocraties”, a déclaré M. Spencer.

Le soutien au pays n’a pas seulement pris la forme de programmes d’aide, mais également d’une aide sur le terrain sous la forme de partisans, de résistants qui aident l’armée ukrainienne sur le territoire occupé par la Russie.

Au moins cinq chasseurs-bombardiers et trois avions à réaction polyvalents ont été “presque certainement détruits ou gravement endommagés” cette semaine lors d’explosions sur une base aérienne en Crimée, selon un rapport du renseignement militaire britannique vendredi. Les explosions étaient d’autant plus exaspérantes pour la Russie que la Crimée – que Moscou a annexée en 2014 – a largement échappé aux combats depuis février et que la base était loin de toute ligne de front reconnaissable.

Un haut responsable ukrainien a déclaré que les attaques avaient été menées avec l’aide de partisans, mais que le gouvernement n’a pas assumé la responsabilité de l’attaque. M. Zelensky, dans une allocution après les explosions, a critiqué les responsables pour avoir divulgué des détails sur les attaques, ajoutant que ce n’était “certainement pas le moment pour la vanité et les déclarations bruyantes”.

“Moins vous donnerez de détails concrets sur nos plans de défense, mieux ce sera pour la mise en œuvre de ces plans de défense”, a-t-il déclaré.