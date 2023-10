Mises à jour en direct | L’aide à Gaza est bloquée à la frontière alors que le siège israélien persiste et que Biden prévoit un voyage dans la région

Plus d’un million de personnes ont fui leurs foyers dans la bande de Gaza avant une invasion israélienne attendue qui cherche à éliminer la direction du Hamas après son incursion meurtrière. Les groupes humanitaires préviennent qu’une offensive terrestre israélienne pourrait accélérer une crise humanitaire.

Les forces israéliennes, soutenues par des navires de guerre américains, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant. Une semaine de frappes aériennes violentes ont détruit des quartiers mais n’ont pas réussi à arrêter les tirs de roquettes des militants sur Israël.

La guerre qui a débuté le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps, avec plus de 4 000 morts. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 750 Palestiniens avaient été tués et 9 700 blessés. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturés par le Hamas et emmenés à Gaza, selon Israël.

Actuellement:

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

LE GOUVERNEUR DE NEW YORK ANNONCE UNE VISITE MARDI EN ISRAËL

NEW YORK — La gouverneure Kathy Hochul a déclaré lundi soir dans une déclaration écrite qu’elle se rendra en Israël mardi pour une « mission solidaire ».

Elle a déclaré qu’elle prévoyait de rencontrer les dirigeants diplomatiques et les communautés dévastées après l’attaque du 7 octobre par des militants du Hamas contre des villes israéliennes.

« En ces temps difficiles, il est plus important que jamais que New York se manifeste en soutien à Israël », a déclaré Hochul.

New York compte le plus grand pourcentage de Juifs parmi tous les États américains, selon l’American Jewish Population Project de l’Université Brandeis.

LE PRÉSIDENT JOE BIDEN SE VISITERA EN ISRAËL MERCREDI, ANNONCE LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN

TEL AVIV — Le président Joe Biden se rendra en Israël mercredi pour montrer son soutien à l’allié américain alors que l’on craint que la guerre entre Israël et le Hamas ne se transforme en un conflit régional plus vaste, a déclaré mardi le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Tel Aviv.

Biden se rendra ensuite en Jordanie pour rencontrer les dirigeants arabes, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

L’annonce de Blinken fait suite à des heures de discussions avec des responsables israéliens, ainsi qu’à une invitation du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza devient de plus en plus désastreuse, Blinken a également déclaré que les États-Unis et Israël étaient convenus d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire des pays donateurs d’atteindre les civils à Gaza, « y compris la possibilité de créer des zones pour aider à maintenir les civils à l’écart ». du danger.

« Nous partageons la préoccupation d’Israël selon laquelle le Hamas pourrait saisir ou détruire l’aide entrant à Gaza ou l’empêcher d’une autre manière d’atteindre les personnes qui en ont besoin », a déclaré Blinken.

L’Iran met en garde contre une éventuelle action préemptive à l’approche de l’offensive terrestre de Gaza

JERUSALEM — Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti qu’une « action préventive est possible » si Israël se rapproche de son offensive terrestre imminente dans la bande de Gaza.

Les commentaires d’Hossein Amirabdollahian suivent un modèle de rhétorique croissante de la part de l’Iran, dont la théocratie soutient le Hamas et le Hezbollah au Liban.

Israël ne peut pas « faire ce qu’il veut à Gaza et ensuite s’en prendre à d’autres groupes de résistance après en avoir fini avec Gaza », a-t-il déclaré à la télévision d’État. « Toute action préventive est donc possible dans les heures à venir. »

Il n’a pas précisé la forme que pourrait prendre une action.

« Si les fenêtres d’opportunité limitées et extrêmement étroites dont disposent les Nations Unies et les acteurs politiques ne sont pas exploitées dans les heures à venir, l’ouverture de nouveaux fronts contre le régime sioniste est inévitable », a-t-il déclaré.

LE CHEF HUMANITAIRE DE L’ONU EXISTE POUR QUE L’AIDE SOIT AUTORISÉE À GAZA

NATIONS UNIES — Qualifiant cette situation de « pire des moments », le chef humanitaire de l’ONU a déclaré que l’ONU était en « discussions approfondies » avec les Israéliens, les Égyptiens et d’autres sur l’acheminement de l’aide via le terminal de Rafah, « énormément aidé » par le secrétaire d’État américain. Antony Blinken qui a voyagé dans la région.

Martin Griffiths, qui se rend mardi au Caire « pour tenter d’aider aux négociations », a déclaré lundi dans une interview à l’ONU qu’il espérait « de bonnes nouvelles » bientôt.

Griffiths a déclaré que la « priorité absolue » de l’ONU était d’obtenir l’accès à Gaza, affirmant que les règles humanitaires de la guerre étaient violées.

« Vous ne pouvez pas demander aux gens de se mettre à l’abri du danger sans les aider à le faire », en fournissant des lieux sûrs et une aide humanitaire, et pour l’instant, Israël n’a pas pris ces dispositions pour les Gazaouis se déplaçant du nord vers le sud, a déclaré Griffiths.

Il a également appelé à la libération immédiate de tous les otages enlevés en Israël, dont beaucoup d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades, ce qui est selon lui « inacceptable » et illégal.

LES SIRÈNES DE RAID AÉRIEN PONCTUENT LE RETOUR DE BLINKEN EN ISRAËL

TEL AVIV — Les sirènes des raids aériens ont interrompu le retour du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Israël à trois reprises lundi, à deux reprises alors qu’il rencontrait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre pour des discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Les sirènes signalant les tirs de roquettes, suivies par les forts détonations des défenses aériennes du Dôme d’Iran interceptant les roquettes, ont souligné une réalité souvent quotidienne pour les Israéliens, en particulier la semaine dernière.

Blinken et son équipe ont eu un premier aperçu du système d’alerte et de la réponse du Dôme de Fer alors qu’ils se rendaient de Jérusalem à Tel Aviv, quelques minutes après que les sirènes ont retenti dans les deux villes, obligeant les automobilistes à s’arrêter et à se mettre à l’abri.

Le cortège de Blinken n’a pas ralenti ni modifié son itinéraire, mais s’est rapidement dirigé vers le ministère israélien de la Défense tandis que les automobilistes sur l’accotement de la route retournaient à leurs véhicules.

Plus tard, Blinken et ses collaborateurs rencontraient Netanyahu et son cabinet de guerre au bureau du Premier ministre lorsque les sirènes ont de nouveau retenti. Blinken, Netanyahu et les autres se sont réfugiés dans un bunker, selon le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

D’autres se sont regroupés dans les cages d’escalier du ministère de la Défense jusqu’à ce que le feu vert soit donné.

La Commission européenne s’engage à tripler l’aide à Gaza

TIRANA, Albanie — La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi que l’Union européenne augmenterait son aide humanitaire à Gaza, en commençant par deux vols cette semaine via l’Égypte.

Elle a déclaré que la Commission avait triplé l’aide humanitaire aux civils de Gaza, la portant à 75 millions d’euros (79 millions de dollars) et qu’elle « continuerait à travailler avec nos partenaires dans la région pour évaluer et répondre aux besoins sur le terrain ».

Von der Leyen a dénoncé les attaques « odieuses » du Hamas et a déclaré qu’« Israël a le droit de se défendre conformément au droit international humanitaire ».

Le chef de la Commission s’exprimait à Tirana à la fin d’un sommet avec les dirigeants des Balkans occidentaux.

Le PENTAGON ENVOIT DES AVIS DE DÉPLOIEMENT À 2 000 TROUPES AMÉRICAINES

WASHINGTON — Le Pentagone a envoyé des ordres de « préparation au déploiement » à environ 2 000 soldats américains pour être prêts à répondre à la guerre entre Israël et le Hamas, ont déclaré deux responsables américains sous couvert d’anonymat pour discuter d’une décision qui n’a pas encore été annoncée.

Les troupes assumeraient une variété de rôles de soutien, tels qu’un soutien médical supplémentaire ou un soutien en munitions explosives, comme assurer une sécurité supplémentaire aux passages aux portes, a déclaré l’un des responsables.

Ils ne seront pas envoyés en Israël mais pourraient l’être dans des pays de la région, a déclaré l’un des responsables. Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter ces commandes.

___

La rédactrice d’Associated Press, Tara Copp, a contribué à ce rapport.

LES DIRIGEANTS DE L’UE SE RÉUNIRONT POUR DISCUTER DE LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS

BRUXELLES — Les dirigeants de l’Union européenne tiendront un sommet d’urgence mardi alors que l’inquiétude grandit quant au fait que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait alimenter les tensions intercommunautaires en Europe et attirer davantage de réfugiés en quête de refuge.

Les dirigeants tenteront également de rétablir un peu d’ordre après qu’une série de messages sur les réseaux sociaux, de déclarations et de visites de responsables européens ont semé la confusion sur les intentions du bloc des 27 nations après l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël.

« Le conflit pourrait avoir des conséquences sécuritaires majeures pour nos sociétés », a déclaré lundi le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, en annonçant la tenue du sommet vidéo. La réunion se concentrera également sur l’acheminement de l’aide aux civils et sur la collaboration avec d’autres pays de la région pour empêcher la propagation des tensions.