Mises à jour en direct: l’ADN sur la gaine du couteau a conduit la police à suspecter des meurtres dans l’Idaho, selon des responsables

MOSCOU, Idaho – L’homme accusé d’avoir tué quatre étudiants de l’Université de l’Idaho a reçu une nouvelle plaque d’immatriculation pour sa voiture cinq jours après les meurtres, selon des documents publiés mercredi.

Les documents d’immatriculation dans l’État de Washington montrent que le véhicule conduit par le suspect, Bryan Kohberger, était une Hyundai Elantra blanche, le type de véhicule recherché par les enquêteurs ces dernières semaines.

La police de Moscou avait déclaré qu’une Hyundai Elantra blanche datant de 2011 à 2013 avait été vue près de la scène des crimes dans la nuit des meurtres à Moscou, Idaho, le 13 novembre. La voiture de M. Kohberger était un modèle 2015 et enregistré le 18 novembre, selon le document de licence. Un rapport d’historique du véhicule montre que la voiture avait déjà été immatriculée en Pennsylvanie, d’où est originaire M. Kohberger.

M. Kohberger, 28 ans, avait déménagé à Pullman, Washington, ces derniers mois et avait commencé à étudier la criminologie dans le cadre d’un doctorat. programme à la Washington State University en août. Il a déclaré par l’intermédiaire d’un avocat qu’il s’attend à être disculpé dans cette affaire. Le nouvel avocat de M. Kohberger n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les enregistrements de plaques d’immatriculation.

Mercredi, la police de l’Indiana a publié de nouvelles images de caméras corporelles montrant que, deux semaines avant l’arrestation de M. Kohberger, la police l’avait arrêté deux fois en 10 minutes pour talonnage. Les arrêts de la circulation, le 15 décembre, sont survenus alors que M. Kohberger conduisait à travers le pays avec son père pour les vacances d’hiver dans la même voiture pour laquelle il avait obtenu la nouvelle plaque d’immatriculation.

Au cours des deux arrêts, le père du suspect a mentionné une confrontation mortelle avec la police qui a eu lieu ce matin-là près de l’Université de l’État de Washington, où son fils était étudiant, et a dit à l’officier que lui et son fils avaient discuté de l’incident “horrifiant”.

La fusillade policière dont ils parlaient ne semble avoir aucun lien avec les quatre coups de couteau mortels survenus environ un mois plus tôt dans l’Idaho, juste de l’autre côté de la frontière du campus de la WSU. M. Kohberger est maintenant accusé de quatre chefs de meurtre dans les coups de couteau.

M. Kohberger était le conducteur de la voiture lors des deux arrêts, et les nouvelles images sont les plus que le public ait vues de lui depuis qu’il a fait l’objet d’un examen minutieux après son arrestation. Mercredi, M. Kohberger a été transporté par la police de Pennsylvanie, où il rendait visite à ses parents après le road trip, vers l’Idaho, où il est accusé d’avoir poignardé à mort quatre étudiants dans la nuit du 13 novembre à leur domicile.

L’avion de la police de l’État de Pennsylvanie a atterri à l’aéroport régional Pullman-Moscou peu avant 18 h 30, et M. Kohberger a été incarcéré à la prison du comté de Latah à Moscou.

Le père de M. Kohberger, Michael Kohberger, lui a rendu visite en décembre et ils ont traversé le pays en voiture depuis le campus de la WSU à Pullman, Washington, jusqu’à leur domicile dans l’est de la Pennsylvanie. Au cours de ce voyage, ils ont été arrêtés deux fois le 15 décembre pour talonnage; dans les deux contrôles routiers, les agents ont laissé partir les hommes avec un avertissement.

Rien n’indique que la police de l’Indiana ait eu la moindre idée que M. Kohberger serait arrêté pour les meurtres, ou qu’elle était au courant de la police de Moscou, Idaho, disant qu’une Hyundai Elantra blanche avait été vue près de la scène du crime le la nuit des meurtres.

Lors du premier arrêt, vers 10 h 42, un adjoint du département du shérif du comté de Hancock a tiré M. Kohberger et son père le long de l’Interstate 70, juste à l’est d’Indianapolis. Les images de la caméra corporelle diffusées mercredi ont capturé l’adjoint demandant où les deux se dirigeaient. En réponse, le père de M. Kohberger a déclaré qu’ils venaient de Washington et avaient parlé de l’affrontement policier qui se déroulait près du campus de l’État de Washington ce jour-là.

Le père de M. Kohberger a dit à l’officier qu’il y avait eu une « fusillade de masse ». Il a été corrigé par son fils, qui a dit : « Nous ne savons pas s’il s’agissait d’une fusillade de masse », et a mentionné qu’une équipe du SWAT avait été appelée pour l’affrontement. “C’est horrible”, a déclaré le père de M. Kohberger dans la vidéo. Cet incident impliquait un homme qui, selon la police, s’était barricadé dans un appartement et avait menacé de tuer ses colocataires avant qu’un policier ne l’abatte.

À un autre moment de la vidéo, le père a déclaré : “Nous sommes un peu percutants parce que nous conduisons depuis des heures.”

Après environ trois minutes, l’adjoint a dit : “Rendez-moi service et ne suivez pas de trop près, d’accord ?” puis a rendu le permis de conduire de M. Kohberger et les a laissés partir.

À peine cinq minutes plus tard, M. Kohberger et son père ont de nouveau été arrêtés, cette fois par un soldat de l’État de l’Indiana qui a également déclaré qu’ils talonnaient. L’audio de la caméra corporelle du soldat est obscurci par le bruit de la circulation, mais on pouvait entendre M. Kohberger et son père dire à l’officier qu’ils avaient été arrêtés quelques minutes plus tôt. Encore une fois, le père a évoqué l’incident ce matin-là dans l’État de Washington. Le soldat leur a souhaité un bon voyage et les a laissé partir avec un avertissement.

C’est deux semaines plus tard, le 30 décembre, que la police de Pennsylvanie a effectué une descente avant l’aube au domicile des parents de M. Kohberger, arrêtant M. Kohberger, soupçonné d’avoir perpétré les meurtres dans l’Idaho. Ils ont également fouillé sa voiture et exécuté un mandat pour obtenir son ADN, ont indiqué des responsables. M. Kohberger a déclaré par l’intermédiaire d’un défenseur public qu’il attendait avec impatience d’être disculpé.

M. Kohberger venait de terminer son premier semestre dans l’État de Washington, situé à environ 15 minutes en voiture de la scène du crime à Moscou. Ses camarades de classe ont déclaré qu’il avait montré un intérêt pour la psychologie des criminels ainsi que pour la médecine légale.

Les meurtres des quatre étudiants victimes de l’Université de l’Idaho – Madison Mogen, 21 ans; Kaylee Gonçalves, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et Ethan Chapin, 20 ans – et l’arrestation de M. Kohberger ont secoué les villes universitaires voisines de Moscou et Pullman.

L’attaque au couteau a eu lieu tôt le matin dans une maison située le long d’une rue sans issue à cinq minutes à pied du campus. La police a déclaré que les victimes étaient très probablement endormies lorsqu’elles ont été attaquées, et que deux autres colocataires se trouvaient dans la maison mais ont apparemment dormi pendant les meurtres.

Les amis et les proches des victimes recherchent tout lien entre les victimes et M. Kohberger, mais jusqu’à présent, aucun n’a été divulgué.

La police a déclaré que les colocataires survivants n’avaient réalisé que quelque chose n’allait pas tard dans la matinée et pensaient que l’un de leurs colocataires s’était évanoui. Ils ont appelé des amis à la maison, puis quelqu’un a appelé le 911, après quoi des policiers ont découvert la scène macabre.