Mises à jour en direct : la Turquie déclare qu’un accord a été conclu pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes

Systèmes de canalisations du gazoduc Nord Stream 1 de la mer Baltique à Lubmin, en Allemagne. Le crédit… Jens Buettner/DPA, via Associated Press

La décision de la Russie de redémarrer le flux de gaz naturel via un gazoduc vital jeudi a apporté un moment de soulagement à l’Allemagne, qui utilise le carburant pour alimenter ses industries les plus importantes et chauffer la moitié de ses maisons. Mais il est peu probable que ce soit beaucoup plus que cela.

Le président russe Vladimir V. Poutine a clairement indiqué qu’il avait l’intention d’utiliser les exportations d’énergie de son pays comme un gourdin, voire une arme, pour punir et diviser les dirigeants européens – en desserrant ou en resserrant les robinets à sa guise et selon ses objectifs de guerre en Ukraine. .

Il compte sur cette incertitude pour imposer de lourds coûts économiques et politiques aux dirigeants européens. Ces élus subissent une pression croissante pour faire baisser les prix de l’énergie et éviter le rationnement du gaz qui pourrait forcer les usines et les bâtiments gouvernementaux à fermer et obliger les gens à baisser les thermostats en hiver. Les dirigeants de certains pays, comme l’Espagne et la Grèce, s’irritent déjà d’un plan de l’Union européenne visant à ce que chaque pays membre réduise sa consommation de gaz, arguant qu’ils dépendent déjà beaucoup moins de la Russie que de l’Allemagne.

De nombreuses interrogations subsistent quant à la stabilité des approvisionnements en gaz qui ont recommencé à circuler sur le gazoduc, le Nord Stream 1, qui relie directement la Russie et l’Allemagne. Mais, selon les analystes, il est clair que l’Europe, et l’Allemagne en particulier, pourraient rester tendues pendant des mois quant à savoir s’il y aura suffisamment d’énergie.

Dans les semaines qui ont précédé l’arrêt de 10 jours pour maintenance planifiée qui vient de se terminer, Gazprom, le monopole public russe de l’énergie, avait déjà réduit les flux à travers le gazoduc à 40 % de sa capacité. Les analystes ont prévenu que de tels niveaux ne suffiraient pas à empêcher une crise énergétique l’hiver prochain.

“La reprise des approvisionnements en gaz depuis la Russie via Nord Stream 1 n’est pas une raison pour donner le feu vert”, a déclaré Siegfried Russwurm, président de la Fédération des industries allemandes. “Il reste à voir si le gaz circulera réellement à long terme et dans la quantité contractuellement convenue.”

Il a ajouté : “L’Allemagne et l’Europe ne doivent pas devenir le jouet d’un chantage à la politique russe”.

Mercredi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui occupait auparavant des postes de direction au sein du gouvernement allemand, a présenté une proposition aux membres de l’Union européenne de réduire leur consommation de gaz de 15 % pour se préparer à un approvisionnement incertain et peut-être instable avant l’hiver.

Avant que les forces russes n’envahissent l’Ukraine fin février, l’Allemagne obtenait 55 % de son gaz naturel de la Russie. Peu de pays de l’UE se rapprochent de ce niveau de dépendance – un fait qui commence à briser l’unité européenne vis-à-vis de la Russie et de la politique énergétique.

De nombreux Européens pensent déjà que l’Allemagne, la plus grande économie du bloc, est un voisin riche qui n’est pas toujours désireux d’aider les pays les plus faibles. Cette caractéristique a été plus récemment mise en évidence par l’attitude du pays envers l’aide à la Grèce, à l’Espagne et à d’autres pays qui utilisent l’euro alors qu’ils éprouvaient des difficultés financières il y a environ une décennie.

Aujourd’hui, certains de ces mêmes pays signalent qu’ils ne sont pas disposés à faire endurer davantage de souffrances à leurs entreprises et à leurs citoyens lorsque les prix de l’énergie montent en flèche pour aider l’Allemagne à sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

La ministre espagnole de l’énergie, Teresa Ribera, a déclaré jeudi que son pays encouragerait mais n’obligerait pas ses citoyens à réduire leur consommation de gaz. “Contrairement à d’autres pays, nous, Espagnols, n’avons pas vécu au-dessus de nos moyens d’un point de vue énergétique”, a-t-elle déclaré au journal El País, faisant écho à la description que certains ministres allemands ont utilisée pendant la crise de la zone euro.

Le gouvernement grec a également repoussé l’appel de l’Union européenne à une réduction de 15% de la consommation de gaz. Bien que la Grèce compte sur la Russie pour couvrir 40% de ses besoins en gaz, ses approvisionnements n’ont pas été coupés.

Alimenter de telles divisions est au cœur de la stratégie de M. Poutine consistant à couper les livraisons de gaz via des gazoducs qui traversent l’Ukraine et la Pologne tout en limitant le volume de gaz naturel circulant sous la mer Baltique via le gazoduc Nord Stream 1 de 760 milles.

“L’ensemble du système énergétique européen traverse une crise, et même avec le redémarrage aujourd’hui de Nord Stream 1, la région est dans une position difficile”, a écrit Rystad Energy, une société de recherche, dans une note de marché jeudi.

M. Poutine semble tirer parti de l’incertitude quant à savoir si et pendant combien de temps le gaz continuera d’affluer vers l’Allemagne pour essayer de maximiser son effet de levier aussi longtemps qu’il le pourra.

Quelques heures avant la reprise du flux de gaz jeudi, Gazprom dit dans un communiqué qu’elle n’avait toujours pas reçu les documents de Siemens pour une turbine envoyée au Canada pour réparation. Les papiers sont nécessaires pour que la pièce soit restituée, a déclaré la société, ajoutant que le moteur, et d’autres similaires, avaient “une influence directe sur la sécurité opérationnelle du pipeline Nord Stream”.

Robert Habeck, ministre allemand de l’Economie et vice-chancelier, a rejeté une déclaration de Gazprom plus tôt dans la journée selon laquelle la reprise du gaz par le gazoduc était la preuve que la société russe était un “garant” de la sécurité énergétique en Europe.

“Le contraire est le cas”, a déclaré M. Habeck. “Cela s’avère être un facteur d’incertitude.”

Le gouvernement allemand a déjà activé la deuxième des trois étapes de son plan d’urgence gaz. Inclus était l’échange de centrales électriques au gaz avec celles qui brûlent du charbon, ce qui libère beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère que la combustion de gaz. La troisième et dernière étape permettrait au gouvernement de rationner les fournitures.

Jeudi, M. Habeck a annoncé des mesures supplémentaires visant à augmenter les réserves de gaz du pays, comme des incitations à la conservation qui incluent des objectifs plus ambitieux pour les installations de stockage et la réactivation des centrales électriques qui brûlent du lignite – le combustible fossile le plus sale.

Il a déclaré que le gouvernement pesait également des limites strictes sur la façon dont les gens pouvaient utiliser le gaz. Par exemple, le gouvernement pourrait interdire aux gens de chauffer les piscines privées au gaz. Lorsqu’on lui a demandé comment ces mesures seraient appliquées, M. Habeck a établi un parallèle avec les interdictions de tenir des rassemblements privés pendant les premiers verrouillages de la pandémie de coronavirus, qui ont rarement été appliquées – à moins que les voisins n’alertent les autorités.

« Je ne pense pas que la police rendra visite à chaque propriétaire. Ce n’est pas notre intention et ce n’est pas le pays dans lequel je veux vivre », a déclaré M. Habeck. “Mais s’il était signalé que quelqu’un ne l’accepte pas, nous examinerions certainement cela.”

La question de savoir si les Allemands, qui étaient parmi les Européens les plus disposés à suivre les règles de santé publique en 2020 lorsque la pandémie n’a commencé à se rebeller que des mois plus tard, seront prêts à sacrifier leur confort en solidarité avec l’Ukraine n’a pas encore été pleinement mise à l’épreuve.

Le gouvernement allemand est confronté à ce que Janis Kluge, analyste sur la Russie à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité à Berlin, a appelé “un équilibre très délicat” dans sa façon de communiquer avec le public.

“D’une part, ils doivent mobiliser tout le monde pour économiser l’énergie, pour économiser le gaz et dire à tout le monde qu’il pourrait y avoir une urgence énergétique en hiver, tout en évitant que cela ne se transforme en critique de la politique de sanctions et en soutien à Ukraine », a-t-il dit.

“C’est exactement ce que Poutine veut réaliser”, a ajouté M. Kluge. “Que lorsque nous prendrons la prochaine décision concernant les livraisons d’armes à l’Ukraine, que quelque part dans le dos de nos têtes, il y a cette pensée, eh bien, qu’est-ce que cela va faire à nos livraisons de gaz?”

Berlin s’est empressé d’acheter plus de gaz aux Pays-Bas, en Norvège et aux États-Unis. Le gouvernement a mis de côté 2,94 milliards d’euros, soit environ 3 milliards de dollars, pour louer quatre terminaux flottants dans l’espoir qu’ils fonctionneront au milieu de l’hiver pour aider à conjurer une crise qui menace de récession.

Pendant des années, l’Allemagne a ignoré les avertissements de ses voisins et alliés selon lesquels elle se rendait vulnérable en devenant de plus en plus dépendante de la Russie pour ses besoins énergétiques.

“L’Allemagne deviendra totalement dépendante de l’énergie russe si elle ne change pas immédiatement de cap”, a déclaré le président Donald J. Trump aux Nations Unies en 2018.

En réponse, la délégation allemande, qui comprenait le ministre des Affaires étrangères du pays, Heiko Maas, a ri.