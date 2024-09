Mises à jour en direct : la tempête tropicale Helene frappe la Géorgie après avoir touché terre en Floride en tant que tempête de catégorie 4

L’ouragan Helene a touché terre près de Perry, en Floride, en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents soutenus de 140 mph et des rafales plus élevées.

Il s’agit de l’ouragan le plus violent jamais enregistré à avoir frappé Big Bend en Floride. Ses vents violents et ses fortes précipitations peuvent provoquer des pannes de courant généralisées et des inondations dans le sud-est, où le sol est déjà saturé par les tempêtes de la veille.

Mais que signifient ces catégories ?

Les ouragans sont classés de 1 à 5 sur l’échelle de vent des ouragans Saffir-Simpson en fonction de la vitesse du vent. Les dégâts sont exponentiels à mesure que la vitesse du vent augmente, ce qui signifie qu’une forte tempête de catégorie 3 pourrait causer jusqu’à 60 fois plus de dégâts qu’une faible tempête de catégorie 1.

Voici les principaux risques auxquels vous pouvez vous attendre avec chaque catégorie :

Catégorie 1 : 74-95 mph

Des vents soutenus suffisent à faire tomber les bardeaux des toits et à endommager les gouttières et les revêtements en vinyle. Ces vents peuvent également déraciner des arbres et faire tomber des branches, provoquant des pannes de courant et davantage de dégâts matériels. Ils peuvent également endommager les lignes électriques.

Catégorie 2 : 96-110 mph

Des vents aussi forts peuvent causer jusqu’à 20 fois plus de dégâts que ceux d’une tempête de catégorie 1, y compris des dommages importants au toit et au revêtement extérieur d’une maison.

De nombreux arbres et lignes électriques seront très probablement endommagés, bloquant les routes, endommageant les propriétés et coupant l’électricité pendant des jours, voire des semaines.

Catégorie 3 : 111-129 mph

Désormais en territoire « d’ouragan majeur », les dégâts dus au vent sont beaucoup plus répandus. Les maisons et autres bâtiments bien construits pourraient subir des dommages importants, et les toits subiraient de lourds dégâts. De nombreux arbres seront endommagés ou déracinés. L’électricité et l’eau pourraient être coupées pendant plusieurs jours.

Catégorie 4 : 130-156 mph

Des dommages catastrophiques peuvent résulter de ces vents. Les maisons bien construites seront gravement endommagées et la majeure partie du toit sera emportée par le vent. Les arbres et les lignes électriques seront abattus. Les services d’eau et d’électricité pourraient être interrompus pendant des mois, et les endroits les plus durement touchés seraient inhabitables pendant des semaines.

Catégorie 5 : 157 mph ou plus

Ce sont les tempêtes les plus puissantes sur Terre. La plupart des maisons bien construites seront détruites et nombre d’entre elles seront entièrement détruites. Les pannes de courant pourraient durer des mois et les zones les plus durement touchées pourraient devenir inhabitables pendant des mois.