Mises à jour en direct : la Russie se déplace vers des zones annexes qu’elle a saisies dans le sud-est de l’Ukraine

CRACOVIE, Pologne – Fraîchement sortie de son triomphe sur la dernière résistance ukrainienne armée dans la ville dévastée de Marioupol, la Russie semblait jeter les bases jeudi pour annexer des pans du sud-est de l’Ukraine, décrite par un haut responsable du Kremlin comme ayant une “place digne dans notre famille russe.”

Le responsable, Marat Khusnullin, vice-Premier ministre russe chargé des infrastructures, a visité la région cette semaine et a présenté des plans pour prendre le contrôle total des infrastructures vitales, y compris la plus grande centrale nucléaire d’Europe, alors que la Russie y renforçait ses positions défensives et exerçait son autorité sur le local population.

“Je suis venu ici pour offrir un maximum de possibilités d’intégration”, a déclaré M. Khusnullin, cité par les médias russes.

Dans un autre signe que Moscou se préparait à faire pression pour la russification de la région – comme elle l’a fait en Crimée depuis qu’elle s’est emparée de l’Ukraine en 2014 – les responsables russes ont déjà décidé d’introduire le rouble, d’installer des politiciens par procuration dans les gouvernements locaux, d’imposer de nouveaux programmes scolaires, rediriger les serveurs Internet à travers la Russie et couper la population des émissions ukrainiennes.

M. Khusnullin a déclaré que la Russie avait même l’intention de facturer à l’Ukraine l’électricité produite par la centrale nucléaire ukrainienne que les forces russes ont réquisitionnée dans les premières semaines de l’invasion – un plan que l’Ukraine a qualifié d’extorsion.

Les mesures de la Russie sont intervenues alors que les États-Unis cherchaient à intensifier davantage la pression sur le Kremlin. Le président Biden s’est engagé à aider à obtenir une approbation rapide des demandes d’adhésion à l’OTAN par la Finlande et la Suède, autrefois neutres, alors qu’il accueillait les dirigeants de ces pays à la Maison Blanche et que les responsables américains se sont dits convaincus qu’ils pourraient satisfaire les objections de la Turquie à l’adhésion de la Finlande et de la Suède. Et le Sénat a approuvé à une écrasante majorité un programme d’aide de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine que M. Biden était sur le point de signer.

Alors même que les autorités russes prévoyaient de contrôler une région ukrainienne culturellement proche de la Russie, le président Vladimir V. Poutine semblait punir les subordonnés militaires pour les bévues lors de l’invasion vieille de trois mois.

Un rapport de l’agence britannique de renseignement de défense a suggéré que le Kremlin procédait à une purge des commandants supérieurs jugés responsables des échecs de la stratégie initiale de la Russie visant à s’emparer de beaucoup plus de territoire ukrainien, y compris la capitale, Kiev, et la deuxième plus grande ville, Kharkiv. Le rapport soulevait la question de savoir si M. Poutine conservait confiance en son chef d’état-major, Valery Gerasimov.

Les Russes n’ont rien dit au sujet d’éventuels changements dans la direction militaire.

Un véhicule militaire russe à Marioupol, en Ukraine, mercredi. Crédit… Olga Maltseva/Agence France-Presse — Getty Images

La nouvelle stratégie plus étroite de la Russie consistant à se concentrer sur l’est de l’Ukraine s’est avérée plus fructueuse que ses objectifs initiaux, même si ses forces se sont retirées dans le nord-est et ont eu du mal à gagner du terrain dans la région orientale du Donbass.

Après la plus longue bataille de la guerre, les soldats russes ont achevé mardi leur prise de Marioupol après avoir pris le contrôle de la tentaculaire aciérie d’Azovstal, dernière redoute des défenseurs ukrainiens. Plus de 700 combattants du bataillon Azov, des irréductibles qui avaient fait un dernier combat face aux Russes de l’usine, se sont rendus entre mercredi et jeudi, selon le ministère russe de la Défense, portant le nombre total de captifs à 1.730.

Le Kremlin a utilisé la reddition massive à des fins de propagande, décrivant ses captifs comme des terroristes et des criminels de guerre nazis, et présentant la conquête de Marioupol comme un tournant dans le conflit.

Bien qu’une grande partie de Marioupol soit en ruine, la prise de la ville portuaire devrait apporter des avantages concrets à la Russie. Il achèvera un pont terrestre longtemps recherché entre la péninsule de Crimée sous contrôle russe au sud et la région voisine connue sous le nom de Donbass, où les séparatistes pro-russes ont combattu les forces ukrainiennes depuis l’annexion de la Crimée.

Avec la capture de Mariupol, les troupes russes sont maintenant libérées pour aider à renforcer l’autorité de la Russie sur le reste de la région orientale – bien en deçà de la poussée initiale de Moscou pour contrôler toute l’Ukraine, mais un puissant levier dans toute future négociation de paix.

Bâtiments résidentiels endommagés et l’aciérie d’Azovstal en arrière-plan à Marioupol mercredi. Crédit… Andreï Borodulin/Agence France-Presse — Getty Images

Les combats se sont installés dans une impasse sur la majeure partie du front.

La forte résistance ukrainienne oblige les troupes russes à se battre dans des formations plus petites et à rechercher des objectifs plus limités ailleurs dans la région du Donbass, a déclaré jeudi un haut responsable du Pentagone.

“Ils poursuivent des objectifs plus petits”, a déclaré le haut responsable des objectifs russes, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des détails opérationnels du travail de renseignement de la défense américaine. « Et parfois, ces objectifs ne sont maintenus que pendant une courte période avant que les Ukrainiens ne les reprennent. Ils sont juste plus modestes dans ce qu’ils essaient de faire.

Le changement de tactique russe reflète non seulement la résistance de la défense ukrainienne, mais aussi les problèmes persistants de commandement, de logistique et de moral qui continuent de tourmenter les commandants russes, en particulier dans le Donbass très disputé, a déclaré le responsable.

La région sud sous contrôle russe couvre une vaste étendue qui comprend le cœur agricole de l’Ukraine et plusieurs ports clés. Parallèlement à la domination navale de la Russie dans la mer Noire, l’annexion renforcerait l’emprise de Moscou sur l’économie ukrainienne et renforcerait son blocus de la côte sud de l’Ukraine.

Dans un autre signe possible de mesures visant à renforcer le contrôle de la Russie, ses troupes ont fermé jeudi des points de contrôle pour les civils traversant entre les zones occupées par la Russie et les zones contrôlées par l’Ukraine dans deux régions, Kherson et Zaporizhzhia, selon l’armée ukrainienne et les autorités locales.

Jeudi, des militaires russes sont vus au bord d’une route dans la région de Kherson. Crédit… Olga Maltseva/Agence France-Presse — Getty Images

À un point de contrôle, près de la ville de Vasilyevka, une file de voitures transportant principalement des femmes et des enfants cherchant à évacuer les zones tenues par les Russes s’étendait à travers les champs agricoles. Les autorités ukrainiennes ont estimé que plus de 1 000 voitures attendaient au passage à niveau, a déclaré Zlata Nekrasova, vice-gouverneur du gouvernement régional ukrainien à Zaporizhzhia.

Les Ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir expulsé de force des milliers de personnes vers la Russie et des témoins ont décrit des efforts de plus en plus répressifs pour faire respecter le régime russe.

Le Kremlin a cherché à présenter ses actions comme reflétant la volonté populaire. Dmitri S. Peskov, le porte-parole du Kremlin, a semblé minimiser l’importance des déclarations de M. Khusnullin signalant l’annexion, affirmant que seuls les habitants pouvaient décider.

Mais dans un geste que certains analystes considèrent comme reflétant la confusion au sein des dirigeants russes quant à la manière de sécuriser les zones ukrainiennes saisies par la Russie, un groupe de législateurs a soumis jeudi à la Douma d’État un projet de loi qui permettrait à M. Poutine d’établir “des administrations temporaires sur territoires où l’armée russe mène des opérations militaires.

M. Khusnullin a déclaré que la Russie commencerait bientôt à facturer à l’Ukraine l’électricité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, que la Russie contrôle depuis début mars. Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, la centrale pourra produire suffisamment d’énergie pour alimenter quatre millions de foyers.

Le fournisseur d’énergie ukrainien, NPC Ukrenergo, qui a qualifié la déclaration de M. Khusnullin de chantage nucléaire, a déclaré que le véritable objectif était de donner à la Russie un effet de levier sur l’Ukraine et le reste de l’Europe. Il a noté que la centrale faisait partie du réseau électrique ukrainien et n’était pas équipée pour fournir de l’électricité à la Russie.

Des militaires russes gardent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Un responsable russe a déclaré que la Russie commencerait à facturer l’Ukraine pour l’électricité qui y est produite. Crédit… Andreï Borodulin/Agence France-Presse — Getty Images

Les annonces de Moscou s’inscrivaient également dans une campagne de propagande visant à faire passer le contrôle sur des zones où son emprise est moins solide. Des analystes militaires ont déclaré que les forces russes pourraient encore faire face à des soulèvements et des contre-offensives ukrainiens.

L’invasion de la Russie en février, menée par une avance rapide de chars et d’hélicoptères, a finalement fait de nombreuses victimes russes, dont certains généraux supérieurs sur le champ de bataille. Les accusations ont commencé, a déclaré l’agence britannique de renseignement de la défense dans son rapport de jeudi.

Il a déclaré que le commandant de la 1ère armée de chars d’élite de la garde, le lieutenant-général Serhiy Kisel, avait été suspendu pour n’avoir pas réussi à capturer Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont non seulement contre-attaqué, mais ont repoussé les envahisseurs vers la frontière russe à 40 miles de là.

L’agence britannique a également signalé que le commandant de la flotte russe de la mer Noire, le vice-amiral Igor Osipov, avait probablement été suspendu à la suite du naufrage en avril du navire amiral de la flotte, le croiseur Moskva. Interrogé sur le rapport, un haut responsable du Pentagone est allé plus loin, affirmant que le commandant avait été démis de ses fonctions.

Le général Gerasimov, l’officier en uniforme le plus haut gradé de Russie, “reste probablement en poste mais il n’est pas clair s’il conserve la confiance” de M. Poutine, selon le rapport britannique.

Mais dans un signal que le général Gerasimov est resté en règle, il s’est entretenu jeudi par téléphone avec le général Mark A. Milley, le président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré le Pentagone. C’était leur premier appel depuis l’invasion.

Le ministre de la Défense Sergei K. Shoigu, deuxième à partir de la gauche, et son haut commandant militaire, le général Valery Gerasimov, rencontrant M. Poutine peu après l’invasion. Crédit… Photo de la piscine par Alexei Nikolsky

Dans la ville portuaire de Kherson, au sud près de la frontière avec la Crimée, M. Khusnullin a inspecté les infrastructures, notamment le port, une gare de fret et une usine.

« Nous vivrons et travaillerons ensemble », a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie avait déjà alloué des fonds pour restaurer les routes de la ville.

« Nous allons maintenant manger plus souvent des tomates et de la pâte de tomate en Russie grâce au travail des producteurs agricoles de Kherson », a déclaré M. Khusnullin, faisant allusion au rôle de longue date de Kherson en tant que grenier à blé et exportateur mondial.

Mais alors même qu’il parlait, des responsables ukrainiens ont déclaré qu’un convoi de voitures civiles tentant de fuir la région avait essuyé des tirs de soldats russes. Environ la moitié du million de personnes qui vivaient autrefois dans la région ont fui, et des témoins qui se sont échappés ont raconté des histoires poignantes sur la répression russe.

À Kiev, une commission du Parlement ukrainien a accusé la Russie d’avoir volé à Kherson 400 000 tonnes de céréales, de les envoyer en Russie et de créer des conditions qui « pourraient conduire à la famine dans les territoires occupés ».

Un blocus naval russe des ports ukrainiens empêche l’Ukraine d’exporter des millions de tonnes supplémentaires, mettant des dizaines de millions de personnes dans le monde en danger de faim et de famine, a déclaré jeudi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’une conférence de l’ONU sur la sécurité alimentaire.

Une école détruite par un bombardement dans le village de Vilkhivka. Crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

Marc Santora a rapporté de Cracovie, en Pologne, Ivan Nechepurenko de Tbilissi, en Géorgie, et Norimitsu Onishi de Paris. Le reportage a été fourni par Matthew Mpoke Bigg de Cracovie, Eric Schmitt, Helene Cooper et David E. Sanger de Washington, Valerie Hopkins et Andrew E. Kramer de Kiev, Shashank Bengali de Londres, Anton Troianovski de Bruxelles et Rick Gladstone de New York.