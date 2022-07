Mises à jour en direct : la Russie redémarre le flux de gaz vers l’Allemagne ; L’Ukraine cible les positions russes dans le sud

Le système de fusée monté sur camion HIMARS de fabrication américaine exposé en mars au World Defence Show à Riyad, en Arabie saoudite. Le crédit… Fayez Nureldine/Agence France-Presse — Getty Images

Alors que le ministre russe des Affaires étrangères a clairement indiqué que les ambitions territoriales de Moscou s’étendent au-delà des territoires orientaux de l’Ukraine, les États-Unis ont déclaré mercredi qu’ils enverraient quatre lanceurs de fusées multiples plus avancés en Ukraine.

Les lance-roquettes, qui peuvent déclencher des salves qui rivalisent avec l’effet dévastateur d’une frappe aérienne d’un avion chargé de bombes à guidage de précision, font partie d’un ensemble de nouvelles armes à plus longue portée que les États-Unis ont fourni à l’armée ukrainienne dépassée. Ils soulignent la détermination de Washington à aider à contrer la puissance militaire russe et l’objectif du président Vladimir V. Poutine d’assujettir l’Ukraine, un pays souverain.

Mais alors que la Russie, jusqu’à récemment, réalisait des gains progressifs mais réguliers sur le champ de bataille et que les alliés occidentaux de l’Ukraine luttaient pour suivre l’appétit apparemment insatiable de l’Ukraine pour les armes, l’Ukraine est confrontée à une lutte difficile pour obtenir la parité sur le champ de bataille. Et il y a des désaccords entre les responsables ukrainiens et américains sur ce que cela prendrait.

Lors d’un briefing aux journalistes au Pentagone mercredi, le secrétaire à la Défense, Lloyd J. Austin III, a déclaré que les quatre lanceurs de fusées multiples plus avancés porteraient à 16 le nombre total fourni par les États-Unis.

Vidéo Le secrétaire à la Défense, Lloyd J. Austin III, a annoncé que l’armée américaine enverrait des systèmes de roquettes avancés supplémentaires pour aider l’Ukraine à se défendre. Le crédit Le crédit… Alex Brandon/Associated Press

Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré en juin que l’Ukraine avait besoin de 300 lance-roquettes multiples et de 500 chars, entre autres, pour mieux rivaliser avec les forces que la Russie peut déployer. C’est plusieurs fois plus que ce qui a été promis à l’Ukraine.

Michael G. Vickers, ancien haut responsable civil du Pentagone pour la stratégie de contre-insurrection, a déclaré ce mois-ci que les Ukrainiens avaient besoin d’au moins 60, et peut-être jusqu’à 100, HIMARS ou d’autres systèmes de roquettes à lancement multiple, pour gagner la bataille d’artillerie.

La question de savoir combien de temps durera la détermination américaine face aux prix élevés de l’essence et aux demandes croissantes de sacrifice national en Europe et aux États-Unis se pose également sur les transferts d’armes. L’administration Biden a également hésité à fournir des armes qui pourraient atteindre le territoire russe et, potentiellement, déclencher une guerre plus large.

La douzaine de M142 HIMARS – acronyme de High Mobility Artillery Rocket Systems – déjà fournies par les stocks du Pentagone ont déjà fait la différence sur le champ de bataille, a déclaré M. Austin. Les soldats ukrainiens les ont utilisés pour détruire les centres de commandement et de contrôle russes et les dépôts de munitions. Chaque camion M142 HIMARS transporte six roquettes guidées chargées de 200 livres d’explosifs brisants qui peuvent toucher des cibles à 50 milles.

“Cela affecte le rythme du combat et crée potentiellement des opportunités ici”, a déclaré M. Austin. “Il y a beaucoup plus à faire – le HIMARS seul ne changera pas, ni ne gagnera ou ne perdra un combat.”

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré cette semaine que l’armée ukrainienne avait besoin d’au moins 100 des lanceurs américains pour qu’ils « changent la donne sur le champ de bataille ». Le HIMARS et d’autres lance-roquettes déjà expédiés en Ukraine ont aidé à détruire environ 30 postes de commandement et unités de stockage de munitions russes, a-t-il déclaré.

“Cela a considérablement ralenti l’avancée russe et réduit considérablement l’intensité de leurs bombardements d’artillerie”, a déclaré M. Reznikov dans une interview en ligne mardi pour l’Atlantic Council, un groupe de recherche de Washington. “Alors ça marche.”

Alors que le débat se poursuit en Occident sur ce qui est nécessaire pour maîtriser les forces russes, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï V. Lavrov, a déclaré mercredi que les ambitions de la Russie en Ukraine s’étendaient désormais au-delà des territoires orientaux du pays, une dérogation aux affirmations antérieures du Kremlin selon lesquelles il ne mène pas une guerre d’expansion impériale.

Alors que l’Ukraine a intensifié ses attaques contre les forces russes dans le sud de l’Ukraine en prélude possible à une contre-offensive à grande échelle, M. Lavrov a déclaré que Moscou surveillait également les régions de Kherson et de Zaporizka, dans le sud de l’Ukraine, dont certaines parties sont occupées par les forces russes. , ainsi que “un certain nombre d’autres territoires”.

Eric Schmitt reportage contribué.