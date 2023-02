Mises à jour en direct | La Russie prépare une aide pour la Turquie et la Syrie

ANKARA, Turquie (AP) – Le nombre de morts augmente à la suite d’un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie tôt lundi. Des centaines de personnes ont été tuées dans les deux pays, des milliers ont été blessées et le bilan devrait encore s’alourdir.

Voici la dernière : ___

La Russie dit qu’elle prépare des équipes de secours à se rendre en Turquie pour aider les victimes du tremblement de terre là-bas et en Syrie voisine.

Un ministre des situations d’urgence, Aleksandr Kurenkov, a déclaré que des équipes de 100 personnes de recherche et de sauvetage sont prêtes à être envoyées en Turquie avec deux avions de transport Il-76.

Le président russe Vladimir Poutine a également présenté ses condoléances dans des télégrammes aux dirigeants de la Syrie et de la Turquie et s’est dit prêt à aider.

L’offre a été faite malgré l’isolement international de la Russie mené par les nations occidentales à cause de la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

___

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré qu’une équipe de recherche et de sauvetage des Pays-Bas se rendrait dans la région du sud-est de la Turquie et du nord de la Syrie qui a été frappée par un tremblement de terre dévastateur.

« Des nouvelles terribles concernant le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nos pensées vont à toutes les victimes de cette grave catastrophe naturelle », a déclaré Rutte dans un tweet lundi. Il a déclaré avoir adressé ses condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan.

L’organisation néerlandaise Urban Search and Rescue envoie des équipes composées de secouristes, d’experts en construction, de médecins, d’infirmières et de chiens renifleurs sur les scènes de catastrophes à travers le monde.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a également proposé son aide.

___

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les autorités se préparaient à envoyer de l’aide et de l’assistance à la Turquie à la suite du tremblement de terre meurtrier. Il a déclaré qu’Israël se préparait à envoyer des équipes de recherche et de sauvetage et une aide médicale, après une demande du gouvernement turc.

Les deux pays, autrefois proches alliés régionaux, sont en train de se raccommoder après des années de tensions.

Pendant ce temps, depuis l’Égypte voisine, où le séisme a également été ressenti, le chef de la Ligue arabe a appelé la communauté internationale à aider également le peuple syrien à la suite du séisme.

Ahmed Aboul-Gheit, le secrétaire général de l’organisation panarabe, a écrit sur Twitter qu’une aide internationale est nécessaire pour venir en aide aux personnes touchées par « cette catastrophe humanitaire ».

___

Le ministère bulgare des Affaires étrangères a présenté ses condoléances pour les morts en Turquie et en Syrie.

Le pays voisin a déclaré qu’il envoyait des équipes de secours en Turquie pour aider les autorités locales à faire face aux conséquences du tremblement de terre dévastateur.

Le ministre bulgare de la Défense a annoncé que deux avions de transport militaire spartiates décolleraient vers la ville d’Adana, dans le sud-est de la Turquie, avec des équipes d’urgence composées de pompiers, de secouristes et de médecins.

___

La Grèce, voisine de la Turquie, et d’autres pays de la région ont proposé d’envoyer une aide immédiate pour aider à l’effort de sauvetage après le tremblement de terre dévastateur de lundi qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie.

« La Grèce mobilise ses ressources et apportera son aide immédiatement… (nous sommes) profondément attristés par le tremblement de terre dévastateur », a écrit le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans un tweet. Écrivant en turc, le président israélien Isaac Herzog a offert son aide dans un message sur Twitter, ajoutant : « L’État d’Israël est toujours prêt à envoyer de l’aide par tous les moyens possibles. Nos pensées vont aux familles et au peuple turc qui pleurent en ce moment douloureux. » Le ministère égyptien des Affaires étrangères, dans un communiqué lundi matin, a offert son aide à la Turquie et à la Syrie après le puissant tremblement de terre.

Le séisme meurtrier a été ressenti dans la capitale égyptienne du Caire et dans certaines parties de la région. Les offres d’assistance ont été faites malgré les relations tendues entre la Turquie et plusieurs pays de la région, dont la Grèce et l’Égypte.

___ Le bilan d’un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie a atteint au moins 568 personnes. Le nombre de morts a augmenté alors que le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré que le nombre de morts avait atteint 284 en Turquie. Il a déclaré qu’au moins 2 300 personnes ont été blessées dans 10 provinces touchées par le séisme et que 1 700 bâtiments se sont effondrés. “Malheureusement, en même temps, nous sommes également aux prises avec des conditions météorologiques extrêmement sévères. Malgré ces conditions météorologiques, nous essayons d’atteindre la région le plus rapidement possible », a déclaré Oktay aux journalistes.

Oktay a déclaré que près de 2 800 équipes de recherche et de sauvetage ont été déployées dans les zones sinistrées. En plus des 1 150 équipes de l’agence de gestion des catastrophes du pays, la gendarmerie, la police et les équipes de secours militaires ont également été déployées. Plus de 1 000 sauveteurs attachés à des groupes de recherche et de sauvetage bénévoles ont également participé aux efforts. ___ Le président de l’Ukraine déchirée par la guerre, Volodymyr Zelenskyy, a envoyé un message de soutien à la Turquie pour offrir son aide à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. “Je suis choqué d’apprendre la mort et les blessures de centaines de personnes à la suite du tremblement de terre en Turquie”, a écrit Zelenskyy dans un tweet. « Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. En ce moment, nous nous tenons aux côtés du peuple turc amical et sommes prêts à fournir l’assistance nécessaire. » L’Ukraine entretient des liens étroits avec la Turquie, qui a aidé à négocier un accord sur les céréales de la mer Noire l’été dernier pour reprendre les exportations vitales alors que la guerre dans le pays se poursuit. ___ Les responsables de la santé syriens ont déclaré que le nombre de morts suite au tremblement de terre de lundi dans les zones contrôlées par le gouvernement du pays est passé à 237, avec 639 blessés. L’annonce a porté le nombre total de morts en Turquie et en Syrie à 360, et comprend 76 personnes qui auraient été tuées en Turquie et 47 dans les zones tenues par l’opposition en Syrie. En Turquie, le puissant séisme a détruit un château historique perché au sommet d’une colline dans la ville turque de Gaziantep.

Des parties des murs et des tours de guet du château de Gaziantep ont été rasées tandis que d’autres parties de la structure ont été endommagées, ont montré des images de la région.

Le château a d’abord été utilisé comme tour de guet et a été agrandi pour devenir un château à l’époque romaine. Il a subi de nombreuses rénovations, la dernière fois au début des années 2000.

___

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré avoir déclaré aux responsables turcs que les États-Unis étaient prêts à fournir une assistance pour aider à l’effort de sauvetage après le tremblement de terre. Dans un tweet, Sullivan a déclaré que les États-Unis étaient “profondément préoccupés par le tremblement de terre destructeur d’aujourd’hui” en Turquie et en Syrie.

“J’ai été en contact avec des responsables turcs pour leur dire que nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire. Nous continuerons à suivre de près la situation en coordination avec (la Turquie) », a déclaré Sullivan.

___

L’agence turque de gestion des catastrophes et des urgences a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 7,8 a tué au moins 76 personnes dans sept provinces turques. L’agence a déclaré que 440 personnes avaient été blessées.

La nouvelle a été annoncée alors que les sauveteurs se précipitaient dans les régions du sud-est de la Turquie pour rechercher des personnes piégées dans des immeubles renversés et d’autres bâtiments. Suleyman Soylu, le ministre turc de l’Intérieur, a qualifié le choc de “tremblement de terre dévastateur” et a déclaré que les forces armées aidaient les agences civiles dans les efforts de sauvetage.

Pendant ce temps, le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement en Syrie suite au séisme de lundi est passé à 99, selon les médias d’État syriens citant le ministère de la Santé. En outre, au moins 334 personnes ont été blessées en Syrie. Auparavant, 20 personnes auraient été tuées dans des zones tenues par les rebelles en Syrie.

Cela porte le nombre total de morts à 195 en Turquie et en Syrie.

___

Selon des responsables syriens, au moins 99 personnes ont été tuées dans les zones contrôlées par le gouvernement du pays à la suite d’un puissant tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie voisine, portant le nombre de morts à 119 en Syrie.

Le ministre adjoint de la Santé, Ahmad Dumeira, a déclaré à une agence de presse officielle que 200 personnes avaient également été blessées par le séisme dans les provinces d’Alep, de Hama et de Lattaquié.

Au moins 20 autres personnes ont été tuées dans le nord-ouest tenu par les rebelles. Le tremblement de terre était centré au nord de la ville de Gaziantep dans le sud-est de la Turquie et à environ 90 kilomètres (60 miles) de la frontière syrienne.

___

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a lancé un appel public pour que les habitants des zones touchées par le séisme dans le sud-est de la Turquie ne pénètrent pas dans les bâtiments endommagés en raison des risques et pour aider à garder les routes dégagées afin de permettre aux ambulances et aux sauveteurs d’accéder aux bâtiments endommagés.

“Notre priorité est de faire sortir les personnes coincées sous des bâtiments en ruine et de les transférer dans des hôpitaux”, a déclaré Soylu.

Au moins 130 bâtiments se sont effondrés dans la province turque de Malatya, voisine de l’épicentre, a déclaré le gouverneur Hulusi Sahin. Dans la ville turque de Diyarbakir, au moins 15 bâtiments se sont effondrés.

The Associated Press