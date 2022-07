Mises à jour en direct : la Russie et l’Ukraine concluent un accord pour retirer le grain des ports bloqués

Des travailleurs ont déchargé des sacs de céréales sur un marché d’Addis-Abeba, en Éthiopie, le mois dernier. Le crédit… Eduardo Soteras/Agence France-Presse — Getty Images

NAIROBI, Kenya – Les effets de la guerre en Ukraine se sont répercutés dans le monde entier, et c’est particulièrement le cas en Afrique où le blocage des exportations de céréales de l’Ukraine a alimenté la flambée des prix du blé et exacerbé la faim et la famine.

Alors fonctionnairesdes groupes d’aide et des importateurs de blé à travers l’Afrique ont salué l’accord de vendredi visant à débloquer les exportations de céréales en Ukraine, où la guerre a entraîné des pénuries de céréales et une hausse des prix des denrées alimentaires sur tout le continent africain.

“L’étau se resserrait, donc l’accord devrait nous aider à respirer”, a déclaré Célestin Tawamba, directeur général de La Pasta, le plus grand producteur de farine et de pâtes du Cameroun, pays d’Afrique de l’Ouest.

L’accord négocié par l’ONU entre la Russie et l’Ukraine est particulièrement important dans 14 pays africains qui, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, dépendent des deux pays en guerre pour la moitié de leurs importations de blé. Un pays, l’Érythrée, en dépend entièrement.

Mais l’accord aura un impact limité dans certaines autres régions d’Afrique, où les nations sont aux prises avec des crises politiques, économiques et sociales internes qui ont également contribué à l’augmentation de la faim et à la hausse des prix des denrées alimentaires, a déclaré Nazanine Moshiri, analyste à l’International Crisis Group.

Cela est particulièrement vrai des pays d’Afrique de l’Est, où la pire sécheresse des quatre dernières décennies a décimé les fermes et le bétail, asséché les rivières et les puits et entraîné la mort de centaines d’enfants.

Une guerre civile en Éthiopie, l’incertitude politique au Soudan et les conflits et le terrorisme dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali et la Somalie ont empêché les gouvernements et les agences humanitaires d’apporter de l’aide à de nombreuses personnes dans le besoin.

Au Kenya, la dette publique croissante et l’inflation ont contribué à faire grimper les prix des denrées alimentaires, provoquant des manifestations de rue et une colère généralisée sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Alors que des élections générales se profilent le 9 août, le président Uhuru Kenyatta a suspendu cette semaine les taxes sur le maïs importé et ordonné une forte réduction du prix de détail de la farine de maïs, un aliment de base important.

Lors d’une visite au Kenya vendredi, Samantha Power, la directrice de l’Agence américaine pour le développement international, a annoncé une aide d’urgence de 255 millions de dollars au pays.

De nombreux pays africains dépendent principalement de céréales telles que le maïs, le sorgho, le millet et le riz. Mais ceux qui consomment du blé ont de plus en plus privilégié l’achat de blé de Russie ces dernières années car il est moins cher que les céréales d’autres pays, selon Hugo Depoix, le directeur parisien de Cerealis, un négociant en céréales qui vend à une douzaine de pays africains. .

Certains pays d’Afrique de l’Ouest comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun ou la Côte d’Ivoire sont particulièrement exposés aux perturbations des exportations de blé depuis la Russie. Les gouvernements ont gelé le prix des baguettes ou de la farine dans le but de contenir la flambée des prix du blé, qui ont bondi au cours des deux dernières années, passant d’environ 250 dollars la tonne à l’été 2020 à 530 dollars ce printemps.

Le soulagement de la flambée des prix peut prendre du temps. M. Tawamba, de la société La Pasta, a estimé qu’il faudra « deux à trois mois au plus tôt, le temps que le blé moins cher nous parvienne ».

L’accord signé à Istanbul vendredi intervient plus d’un mois après que le président de l’Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, se soit rendu en Russie pour exhorter le président Vladimir Poutine à libérer les céréales dont il a tant besoin.

Le déblocage des exportations de céréales est une bonne nouvelle, mais les experts ont déclaré qu’il ne résout pas la flambée des prix des engrais et du carburant, qui sont également entraînés par la guerre en Ukraine et ont affecté la sécurité alimentaire.

En Afrique de l’Ouest, où la saison des semis a commencé en mai et juin pour la plupart des céréales, la rareté des engrais abordables en raison de la guerre pourrait faire perdre à la région un quart de sa production par rapport à l’an dernier, selon une évaluation du bureau politique régional bloc, la FAO et le Programme alimentaire mondial.

En Somalie, où près de la moitié des 16 millions d’habitants du pays sont confrontés à des pénuries alimentaires, les prix des engrais ont augmenté de 75 % depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, selon Tjada D’Oyen McKenna, directeur général de Mercy Corps.

“La catastrophe alimentaire mondiale d’aujourd’hui va bien au-delà des 20 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine”, a déclaré Mme McKenna dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Abdi Latif Dahir signalé à Nairobi, au Kenya, et Élian Peltier de Dakar, Sénégal.