Mises à jour en direct: la recherche de la résidence de Trump en Floride signale la profondeur de l’enquête fédérale

La perquisition du domicile de l’ancien président Donald J. Trump en Floride lundi par le FBI a continué de secouer Washington et, plus largement, la politique américaine, au milieu d’un tourbillon de questions sur ce qui a conduit le ministère de la Justice à franchir une étape aussi étonnante.

La perquisition est intervenue après une visite antérieure ce printemps à Mar-a-Lago, le club privé et la résidence de M. Trump à Palm Beach, en Floride, par des agents fédéraux – y compris un responsable du contre-espionnage du ministère de la Justice – pour discuter de documents que M. Trump avait indûment emporté avec lui lorsqu’il a quitté la Maison Blanche.

M. Trump était brièvement présent lors de cette visite précédente, tout comme au moins un de ses avocats, selon des personnes proches de la situation.

Ces documents contenaient de nombreuses pages de documents classifiés, selon une personne familière avec leur contenu. Selon la loi, les documents présidentiels doivent être conservés et envoyés aux Archives nationales lorsqu’un président quitte ses fonctions. On ne savait toujours pas quels documents spécifiques les agents auraient pu rechercher lundi ou pourquoi le ministère de la Justice et le FBI avaient décidé de poursuivre la recherche maintenant.

M. Trump avait retardé de plusieurs mois le retour de 15 boîtes de documents demandés par des responsables des Archives nationales, ne le faisant qu’en janvier lorsque la menace d’action pour les récupérer a augmenté. L’affaire a été renvoyée au ministère de la Justice par les archives au début de cette année.

Des agents du FBI ont fouillé Mar-a-Lago, le club privé et la résidence de l’ancien président Donald J. Trump en Floride. M. Trump a déclaré qu’ils avaient ouvert un coffre-fort. Le crédit… MediaPunch, via Associated Press

Lors de la perquisition, des agents fédéraux ont ouvert un coffre-fort, a déclaré M. Trump.

La recherche a marqué le dernier tournant remarquable dans les enquêtes de longue haleine sur les actions de M. Trump avant, pendant et après sa présidence – et même alors qu’il pèse annoncer une autre candidature à la Maison Blanche.

Cela s’est produit alors que le ministère de la Justice a intensifié son enquête distincte sur les efforts de M. Trump pour rester au pouvoir après sa défaite aux urnes lors des élections de 2020 et que l’ancien président fait également face à une enquête criminelle accélérée en Géorgie et à des actions civiles à New York. .

M. Trump a longtemps présenté le FBI comme un outil des démocrates qui cherchaient à l’attraper, et la recherche a déclenché une réaction furieuse parmi ses partisans du Parti républicain et à l’extrême droite de la politique américaine.

Le représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef républicain à la Chambre, a suggéré qu’il avait l’intention d’enquêter sur le procureur général Merrick B. Garland si les républicains prenaient le contrôle de la Chambre en novembre. Une délégation de républicains de la Chambre devait se rendre au club de golf de M. Trump à Bedminster, NJ, pour un dîner avec lui mardi soir.

La rhétorique agressive était omniprésente à droite alors que lundi soir se transformait en mardi matin.

“Cette. Moyens. Guerre », a écrit le Gateway Pundit, un média pro-Trump, dans un article en ligne qui a été rapidement amplifié par un compte Telegram lié à Stephen K. Bannon, l’ancien conseiller politique de M. Trump.

Le FBI aurait dû convaincre un juge qu’il y avait une cause probable qu’un crime avait été commis, et que des agents pourraient trouver des preuves à Mar-a-Lago, pour obtenir un mandat de perquisition. Poursuivre une perquisition au domicile d’un ancien président aurait presque sûrement nécessité l’approbation de hauts responsables du bureau et du ministère de la Justice.

La perquisition, cependant, ne signifie pas que les procureurs ont déterminé que M. Trump avait commis un crime.

Malgré la nature historique et politiquement incendiaire de la perquisition, ni le FBI ni le ministère de la Justice n’ont fait de commentaire public ni expliqué le fondement de son action, conformément à leur politique de ne pas discuter des enquêtes en cours.

M. Trump se trouvait dans la région de New York au moment de la perquisition. “Un autre jour au paradis”, a-t-il déclaré lundi soir lors d’un rassemblement téléphonique pour Sarah Palin, qui brigue un siège au Congrès en Alaska.

Eric Trump, l’un de ses fils, a déclaré à Fox News que c’était lui qui avait informé son père que la perquisition avait lieu, et il a déclaré que le mandat de perquisition était lié à des documents présidentiels.

M. Trump, qui a fait campagne pour la présidence en 2016 en critiquant la pratique d’Hillary Clinton consistant à maintenir un serveur de messagerie privé pour les messages liés au gouvernement alors qu’elle était secrétaire d’État, était connu tout au long de son mandat pour déchirer des documents officiels destinés à être conservés pour la présidentielle. les archives. Une personne familière avec ses habitudes a déclaré que cela comprenait du matériel classifié qui a été déchiqueté dans sa chambre et ailleurs.

La recherche visait au moins en partie à déterminer s’il restait des enregistrements au club, a déclaré une personne familière avec celui-ci. Cela a eu lieu lundi matin, a déclaré la personne, bien que M. Trump ait déclaré que des agents étaient toujours là plusieurs heures plus tard.

“Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné contre ma maison n’était ni nécessaire ni approprié”, a déclaré M. Trump, affirmant qu’il s’agissait d’un effort pour l’empêcher de se présenter à la présidence en 2024. “Une telle agression ne pouvait que se déroulent dans des pays du tiers-monde brisés.

“Ils ont même fait irruption dans mon coffre-fort !” il a écrit.

M. Trump n’a partagé aucun détail sur ce que les agents du FBI ont dit qu’ils recherchaient.

Les assistants du président Biden ont déclaré qu’ils étaient stupéfaits par le développement et l’avaient appris sur Twitter.

La recherche est intervenue alors que le ministère de la Justice a également intensifié les interrogatoires d’anciens assistants de Trump qui avaient été témoins de discussions et de planification à la Maison Blanche des efforts de M. Trump pour annuler sa défaite électorale.

M. Trump a fait l’objet de questions posées par les procureurs fédéraux dans le cadre d’un stratagème visant à envoyer de «faux» électeurs au Congrès pour la certification du Collège électoral. Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole poursuit également son travail et interroge des témoins cette semaine.

La loi régissant la conservation des documents de la Maison Blanche, la Presidential Records Act, manque de mordant, mais des lois pénales peuvent entrer en jeu, en particulier dans le cas de documents classifiés.

Les codes pénaux, qui sont passibles de peines de prison, peuvent être utilisés pour poursuivre quiconque « blesse délibérément ou commet une déprédation contre tout bien des États-Unis » et quiconque « dissimule, enlève, mutile, efface ou détruit volontairement et illégalement » des documents gouvernementaux.

Samuel R. Berger, conseiller à la sécurité nationale du président Bill Clinton, a plaidé coupable en 2015 à une accusation de délit pour avoir retiré des documents classifiés d’archives gouvernementales. En 2007, Donald Keyser, expert de l’Asie et ancien haut responsable du département d’État, a été condamné à une peine de prison après avoir avoué avoir conservé plus de 3 000 documents sensibles – allant des classifiés au top secret – dans son sous-sol.

En 1999, la CIA a annoncé qu’elle avait suspendu l’habilitation de sécurité de son ancien directeur, John M. Deutch, après avoir conclu qu’il avait mal géré des secrets nationaux sur un ordinateur de bureau à son domicile.

En janvier de cette année, les archives ont récupéré 15 boîtes que M. Trump avait emportées avec lui à Mar-a-Lago depuis la résidence de la Maison Blanche à la fin de son mandat. Les boîtes contenaient du matériel soumis à la loi sur les archives présidentielles, qui exige que tous les documents et dossiers relatifs aux affaires officielles soient remis aux archives.

Les objets contenus dans les boîtes comprenaient des documents, des souvenirs, des cadeaux et des lettres. Les archives n’ont pas décrit le matériel classifié qu’elles ont trouvé, sauf pour dire qu’il s’agissait d'”informations classifiées de sécurité nationale”.

Parce que les Archives nationales “ont identifié des informations classifiées dans les boîtes”, l’agence “a été en communication avec le ministère de la Justice”, a déclaré David S. Ferriero, l’archiviste national, au Congrès à l’époque.

Les procureurs fédéraux ont par la suite ouvert une enquête du grand jury, selon deux personnes informées sur la question. Les procureurs ont délivré plus tôt cette année une assignation aux archives pour obtenir les boîtes de documents classifiés, selon les deux personnes proches du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat en raison de l’enquête en cours.

Les autorités ont également fait des demandes d’interview à des personnes ayant travaillé à la Maison Blanche dans les derniers jours de la présidence de M. Trump, selon l’une des personnes.

Au printemps, une petite coterie d’agents fédéraux – dont au moins un impliqué dans le contre-espionnage – s’est rendue à Mar-a-Lago à la recherche de certains documents, selon une personne proche de la réunion.

La question de savoir comment M. Trump a traité les documents et documents sensibles qu’il a reçus en tant que président s’est posée tout au long de son séjour à la Maison Blanche, et au-delà.

Il était connu pour déchirer des morceaux de papier officiel qu’on lui remettait, forçant les fonctionnaires à les recoller ensemble. Et un livre à paraître d’un journaliste du New York Times révèle que les membres du personnel trouveraient des blocs de papier déchiré obstruant les toilettes et pensaient qu’il les avait jetés.

La question de savoir comment M. Trump a traité les documents classifiés est compliquée, car, en tant que président, il avait le pouvoir de déclassifier toute information gouvernementale. On ne sait pas si M. Trump, avant de quitter ses fonctions, avait déclassifié des documents que les archives avaient découverts dans les cartons. En vertu de la loi fédérale, il ne conserve plus la possibilité de déclassifier des documents après avoir quitté ses fonctions.

Pendant son mandat, il a invoqué à plusieurs reprises le pouvoir de déclassifier des informations alors que son administration publiait publiquement des documents qui l’aidaient politiquement, en particulier sur des questions telles que l’enquête sur les liens de sa campagne avec la Russie.

Vers la fin de l’administration, M. Trump a extrait des photos qui l’intriguaient du President’s Daily Brief – un recueil d’informations souvent classifiées sur des menaces potentielles pour la sécurité nationale – mais on ne sait pas s’il les a emmenées en Floride. Dans un exemple frappant de la façon dont il a traité les documents classifiés, M. Trump a pris en 2019 une image satellite d’espionnage hautement classifiée d’un site de lancement de missiles iranien, l’a déclassifiée puis a publié la photo sur Twitter.

Plus tôt cette année, Kash Patel, un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense et loyaliste de Trump que M. Trump a nommé comme l’un de ses représentants pour s’engager avec les Archives nationales, a suggéré au site Web de droite Breitbart que M. Trump avait déclassifié les documents avant. quittant la Maison Blanche et que les marques appropriées n’avaient tout simplement pas été ajustées.

Des équipes de télévision locales ont montré des partisans de M. Trump rassemblés près de Mar-a-Lago lundi soir, certains d’entre eux étant agressifs envers les journalistes.

M. Trump a clairement indiqué dans sa déclaration qu’il voyait une valeur politique potentielle dans la recherche, ce que certains de ses conseillers ont fait écho.

Son équipe politique a commencé à envoyer des sollicitations de fonds au sujet de la recherche tard lundi soir.

Jonathan Martin , Luc Broadwater et Grive Glenn reportage contribué.