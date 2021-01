Washington, DC et les 50 États se préparent à ce qui pourrait être des manifestations violentes ce week-end avant l’investiture mercredi du président élu Joe Biden. Il y a à peine 10 jours, des émeutiers violents ont pénétré dans le Capitole américain, soulevant des questions sur la préparation et la réponse des forces de l’ordre. Alors que les discussions se multiplient sur le potentiel de manifestations armées dans les capitales des États dimanche, de nombreux États ont activé les troupes de la Garde nationale. À Washington, le Capitole est fortement fortifié et des milliers de membres de la Garde nationale sont en place. Le National Mall est fermé. Continuez à actualiser cette page pour des mises à jour sur la sécurité et les protestations à travers les États-Unis.

L’homme dans la photo du bureau de Pelosi interdit d’utiliser Internet; assignation à résidence refusée

Vendredi soir, un juge fédéral à Washington a mis fin à un plan visant à libérer et à assigner à résidence l’homme de l’Arkansas photographié assis à un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi lors de l’émeute de la semaine dernière au Capitole américain.

Richard Barnett sera plutôt conduit à Washington, DC, immédiatement pour une procédure dans son cas, a ordonné vendredi soir le juge en chef du district américain Beryl Howell, suspendant la décision d’un autre juge de confiner Barnett à son domicile à Gravette, Arkansas, jusqu’à son procès.

La décision de Howell est intervenue quelques heures après que le juge du magistrat américain Erin Wiedemann dans l’Arkansas a fixé une caution de 5 000 $ pour Barnett et ordonné qu’un moniteur GPS suive sa position. Wiedemann a également interdit à Barnett d’utiliser Internet ou d’avoir des contacts avec toute autre personne ayant participé aux violences du 6 janvier.

►Le Texas Le ministère de la Sécurité publique a annoncé vendredi la fermeture du Capitole de l’État après avoir découvert de nouvelles informations qui ont incité l’agence à renforcer davantage la sécurité.

► Le Kentucky Les terrains du Capitole à Francfort seront fermés dimanche après « les menaces de terreur intérieure contre les capitales d’État partout » aux États-Unis, a annoncé vendredi l’administration du gouverneur Andy Beshear.

► Michigan, qui a été pris pour cible par des manifestants armés anti-lockdown plus tôt cette année et un complot extrémiste présumé visant à kidnapper son gouverneur, a activé sa garde nationale et a bouclé les fenêtres des bâtiments de l’État vendredi.

► Californie Le gouverneur Gavin Newsom a mobilisé 1000 membres de la Garde nationale alors que l’État a également érigé une clôture temporaire autour de son Capitole. La California Highway Patrol a refusé de délivrer des permis pour des rassemblements qui y étaient prévus.

►Floride Le gouverneur Ron DeSantis a activé vendredi la garde nationale de Floride. Nevada Le gouverneur Steve Sisolak a ordonné à la garde de l’État de se préparer à une activité potentielle. Environ 450 membres de la Garde nationale en Pennsylvanie sera parmi les forces de l’ordre au Capitole de l’État à Harrisburg, a déclaré le gouverneur Tom Wolf.

►New Jersey Les employés de l’État ont reçu l’ordre de travailler à distance le jour de l’inauguration de Biden, en raison du «niveau de tension dans le pays», a déclaré vendredi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

►Le Kansas Statehouse renforcera les mesures de sécurité, fermera l’accès des visiteurs au parking, n’autorisera l’accès par carte-clé que par l’entrée des visiteurs et exigera que ceux qui disposent d’un accès par carte-clé montrent des badges. Dans Ohio, plusieurs « plusieurs centaines » d’officiers seront dans le quartier de la place du Capitole dimanche.

National Mall fermé jusqu’au 21 janvier

Au milieu de l’anticipation de violences possibles au cours du week-end et lors de l’inauguration présidentielle, le National Mall sera fermé de 11 heures du vendredi au 21 janvier, a annoncé vendredi le National Park Service.

Alors que les activités liées à l’inauguration présidentielle et aux événements de liberté d’expression avec permis pourront se poursuivre dans des zones déterminées, a déclaré le service des parcs, de grandes parties du centre commercial seront fermées.

La zone s’étend sur plus de 2 miles du Lincoln Memorial à l’extrémité ouest jusqu’au Capitole américain à l’est. Le service des parcs a déclaré que les zones proches du mémorial de la marine américaine et du parc John Marshall, au large du tronçon principal du centre commercial, seraient des emplacements désignés pour les titulaires de permis existants.

Un homme du Kentucky et un cousin face à des accusations fédérales

Robert L. Bauer et son cousin, Edward Hemenway de Winchester, en Virginie, ont plaidé non coupables d’intrusion et d’entrer sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint. Ils ont comparu devant un tribunal fédéral vendredi.

Selon la plainte, le FBI a reçu une information anonyme selon laquelle Robert « Bobby » Bauer et sa femme, Jenny, étaient aux émeutes de la capitale. Dans des entretiens séparés avec le FBI, ils ont tous deux déclaré qu’ils avaient marché sur Pennsylvania Avenue avec une foule de personnes du rassemblement.

Lorsqu’ils sont arrivés sur le terrain du Capitole, la femme de Bauer a refusé d’entrer et est retournée dans la chambre d’hôtel, tandis que Bauer et Hemenway sont entrés à l’intérieur, selon la plainte. Elle n’a pas été inculpée.

Bauer et Hemenway ont dit au FBI après s’être précipités dans le bâtiment avec la foule, un officier de la police du Capitole les a accueillis avec une étreinte et une poignée de main et leur a dit: « C’est votre maison maintenant », selon la plainte.

Fonctionnaires: la menace extrémiste contre le Capitole du Minnesota s’est estompée

Les autorités estiment maintenant qu’il n’y a pas de menace crédible et immédiate des extrémistes contre le Minnesota à l’approche de l’investiture du président élu Joe Biden, a déclaré vendredi le commissaire à la sécurité publique John Harrington, mais il a clairement indiqué que les forces de l’ordre ne prendraient aucun risque.

Le FBI a mis en garde cette semaine contre des attaques potentielles contre des capitales d’État du pays à la suite de l’insurrection au Capitole des États-Unis par les partisans du président Donald Trump. Cela faisait suite à un bulletin du bureau local du FBI à Minneapolis à la fin du mois dernier sur les menaces potentielles du mouvement de droite Boogaloo aux capitales du Minnesota et du Michigan ce dimanche.

Les avertissements et la violence à Washington, DC, ont conduit le gouverneur Tim Walz à appeler la Garde nationale du Minnesota pour renforcer les forces de l’ordre étatiques et locales au Capitole et à proximité pour ce week-end et jusqu’à l’inauguration de mercredi.

