Mises à jour en direct : la dynamique en Ukraine évolue en faveur de la Russie

Yevgeny Shumilkin reprend le travail dimanche. Pour se préparer, il a retiré le « M » familier de ce qui avait été sa chemise McDonald’s et a recouvert le « M » de sa veste McDonald’s avec un écusson du drapeau russe.

« Ce seront les mêmes brioches », a promis M. Shumilkin, qui entretient le matériel d’un restaurant à Moscou. « Juste sous un nom différent. »

Les restaurants McDonald’s rouvrent en Russie ce week-end, mais sans les Arches d’Or. Après le retrait du géant américain de la restauration rapide ce printemps pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir V. Poutine, un magnat du pétrole sibérien a acheté ses 840 magasins russes. Parce que presque tous les ingrédients provenaient de l’intérieur du pays, a-t-il dit, les restaurants pouvaient continuer à servir une grande partie de la même nourriture.

Le pari pourrait bien fonctionner – soulignant la résilience surprenante de l’économie russe face à l’un des barrages de sanctions les plus intenses jamais infligés par l’Occident. Trois mois et demi après le début de la guerre, il est devenu clair que les sanctions – et le torrent d’entreprises occidentales quittant volontairement la Russie – n’ont pas réussi à démanteler complètement l’économie ou à déclencher une réaction populaire contre M. Poutine.

La Russie a passé une grande partie des 22 années au pouvoir de M. Poutine à s’intégrer à l’économie mondiale. Il s’avère qu’il n’est pas facile de démêler des liens commerciaux si vastes et si entrelacés.

Certes, les effets des sanctions seront profonds et étendus, les conséquences commençant seulement à se faire sentir. Selon les économistes et les hommes d’affaires, le niveau de vie en Russie est déjà en baisse, et la situation risque de s’aggraver à mesure que les stocks d’importations s’épuisent et que de plus en plus d’entreprises annoncent des licenciements.

Certains efforts de bricolage de la Russie pourraient ne pas être à la hauteur des normes occidentales. Lorsque le premier modèle post-sanctions de la Lada Granta – une berline russe coproduite par Renault avant que le constructeur automobile français ne se retire ce printemps – est sorti mercredi d’une chaîne de montage dans une usine près de la Volga, il manquait d’airbags, de contrôles de pollution modernes ou freins antiblocage.

Acheteurs dans un magasin le mois dernier à Moscou. Le crédit… Maxim Shipenkov/EPA, via Shutterstock

Mais le déclin économique n’est pas aussi précipité que certains experts l’avaient prévu après l’invasion du 24 février. L’inflation est toujours élevée, autour de 17% sur une base annuelle, mais elle a baissé après un pic de 20 ans en avril. Une mesure étroitement surveillée de l’activité des usines, l’indice S&P Global Purchasing Managers’ Index, a montré que l’industrie manufacturière russe s’est développée en mai pour la première fois depuis le début de la guerre.

Derrière les nouvelles positives se cache une combinaison de facteurs jouant à l’avantage de M. Poutine. Le principal d’entre eux : les prix élevés de l’énergie, qui permettent au Kremlin de continuer à financer la guerre tout en augmentant les pensions et les salaires pour apaiser les Russes ordinaires. Les revenus pétroliers du pays ont augmenté de 50 % cette année.

De plus, le travail habile de la Banque centrale a empêché une panique sur les marchés financiers après l’invasion et a aidé le rouble à se remettre de son krach initial. Les étagères des magasins, pour la plupart, restent approvisionnées, grâce aux stocks importants et aux routes d’importation alternatives établies via des pays comme la Turquie et le Kazakhstan – et au fait que les consommateurs russes achètent moins.

Même la nouvelle Lada Granta est moins maladroite que les observateurs ne l’avaient prédit : malgré la pénurie de composants étrangers, elle sera toujours équipée d’une direction assistée et de vitres électriques.

« Tout n’est pas aussi mauvais que prévu », a proclamé un site Web automobile russe.

La survie de l’économie russe renforce la main de M. Poutine en renforçant son récit selon lequel la Russie se tiendra debout face à la détermination de l’Occident à la détruire. Il a rencontré jeudi de jeunes entrepreneurs lors d’un événement de type mairie, son dernier effort pour montrer que même s’il faisait la guerre, il tenait à maintenir le fonctionnement de l’économie et le commerce extérieur. Même si l’Occident ne fera pas affaire avec la Russie, a-t-il insisté, le reste du monde le fera.

Le président Vladimir V. Poutine a rencontré jeudi à Moscou de jeunes entrepreneurs russes. Le crédit… Photo de la piscine par Mikhail Metzel

« Nous n’allons pas avoir une économie fermée », a déclaré M. Poutine à une femme s’interrogeant sur les effets des sanctions. « Si quelqu’un essaie de nous limiter dans quelque chose, il se limite lui-même. »

Pour les riches, les produits de luxe et les iPhones sont encore largement disponibles, mais plus chers, transportés en Russie depuis le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Les pauvres ont été touchés par la hausse des prix, mais ils bénéficieront d’une augmentation de 10 % des retraites et du salaire minimum annoncé par M. Poutine le mois dernier.

Les plus touchés par le bouleversement économique appartiennent à la classe moyenne urbaine. Les biens et services étrangers sont désormais plus difficiles à trouver, les employeurs occidentaux se retirent et les voyages à l’étranger deviennent difficiles et d’un coût prohibitif.

Mais Natalya V. Zubarevich, experte en géographie sociale et politique à l’Université d’État de Moscou, note que de nombreux Russes de la classe moyenne n’ont d’autre choix que de s’adapter à un niveau de vie inférieur : Au moins la moitié de la classe moyenne russe, estime-t-elle, travaille pour l’État ou pour des entreprises publiques.

« Les sanctions ne vont pas arrêter la guerre », a déclaré Mme Zubarevich lors d’un entretien téléphonique. « Le public russe le supportera et s’adaptera parce qu’il comprend qu’il n’a aucun moyen d’influencer l’État. »

Chris Weafer, un consultant macroéconomique qui s’est longtemps concentré sur la Russie, a publié une note à ses clients la semaine dernière, affirmant que « certaines de nos hypothèses précédentes étaient erronées ». L’inflation et la contraction de l’économie se sont avérées moins sévères que prévu, selon la note. Son cabinet, Macro-Advisory Eurasia Strategic Consulting, a révisé ses prévisions pour montrer une baisse plus faible du produit intérieur brut cette année – 5,8% au lieu de 7% – tout en prévoyant également une récession qui durera jusqu’à l’année prochaine.

Lors d’un entretien téléphonique, M. Weafer a décrit l’avenir économique de la Russie comme « plus terne, plus débilitant », avec des revenus plus faibles, mais des biens et services de base toujours disponibles. Une grande entreprise de jus, par exemple, a averti ses clients que ses boîtes seraient bientôt toutes blanches en raison d’une pénurie d’encre importée.

Le siège de la Banque centrale de Russie le mois dernier au centre-ville de Moscou. Le crédit… Natalia Kolesnikova/Agence France-Presse — Getty Images

« L’économie entre maintenant dans une phase presque stagnante où elle peut éviter un effondrement », a-t-il déclaré. « C’est un niveau d’existence économique plus basique, que la Russie peut continuer pendant un certain temps. »

Vendredi, alors que l’inflation se stabilisait, la Banque centrale de Russie a réduit son taux directeur à 9,5 %, le niveau d’avant l’invasion. Le 28 février, la banque l’avait relevé à 20 % pour tenter d’éviter une crise financière. Le rouble, après avoir chuté en valeur dans les jours qui ont suivi l’invasion, se négocie maintenant à des sommets de quatre ans.

L’une des raisons de la force inattendue du rouble est que la demande mondiale d’énergie a bondi à la suite de la pandémie. Rien qu’en juin, le gouvernement russe s’attend à une manne de plus de 6 milliards de dollars en raison de prix de l’énergie plus élevés que prévu, a déclaré le ministère des Finances la semaine dernière.

Dans le même temps, les consommateurs russes ont moins dépensé, ce qui a soutenu davantage le rouble et donné aux entreprises russes le temps de mettre en place de nouvelles routes d’importation.

Les responsables russes reconnaissent toutefois que les moments les plus difficiles pour l’économie sont peut-être encore à venir. Elvira Nabiullina, la directrice de la banque centrale, a déclaré vendredi que si « l’effet des sanctions n’a pas été aussi aigu que nous le craignions au début », il serait « prématuré de dire que le plein effet des sanctions s’est manifesté ».

Par exemple, on ne sait toujours pas comment les entreprises russes pourront obtenir des micropuces utilisées dans une grande variété de produits. Lors de la rencontre de M. Poutine avec des entrepreneurs, un développeur s’est dit « très préoccupé par notre microélectronique ».

M. Poutine a coupé : « Moi aussi. Honnête. »

Un Airbus A350-900 d’Aeroflot en 2020 à l’aéroport international Sheremetyevo à l’extérieur de Moscou. Le crédit… Maxim Shemetov/Reuters

Les liens qui unissent l’économie russe à l’Occident, aujourd’hui en train de se défaire, remontent à des décennies, parfois plus d’un siècle. Aeroflot, le transporteur national, a acquis des dizaines de nouveaux avions Boeing et Airbus et s’est présenté comme une compagnie aérienne de transit pratique pour les personnes voyageant entre l’Europe et l’Asie. Dans les montagnes de l’Oural, une usine a travaillé avec Siemens, le géant allemand de la fabrication, pour produire des trains modernes destinés à remplacer le matériel soviétique rouillé.

Interdit d’utiliser l’espace aérien européen, Aeroflot se concentre désormais sur les liaisons intérieures et s’efforce de passer aux avions russes – un processus qui prendra des années. Siemens, qui a construit des lignes télégraphiques à travers l’Empire russe dans les années 1850 et a contribué à faire entrer le pays dans l’ère industrielle, a annoncé le mois dernier qu’il se retirait de Russie.

« Les sanctions étouffent l’économie, ce qui ne se produit pas d’un coup », a déclaré Ivan Fedyakov, qui dirige Infoline, un cabinet de conseil sur le marché russe qui conseille les entreprises sur la façon de survivre dans le cadre des restrictions actuelles. « Nous n’avons ressenti que 10 à 15% de leur effet. »

Mais en ce qui concerne la nourriture, au moins, la Russie est mieux préparée. Lorsque McDonald’s a ouvert ses portes en Union soviétique en 1990, les Américains ont dû tout apporter. Les pommes de terre soviétiques étaient trop petites pour faire des frites, ils ont donc dû acquérir leurs propres graines de pommes de terre roussâtres ; Les pommes soviétiques ne fonctionnaient pas pour la tarte, alors l’entreprise les a importées de Bulgarie.

Le nouveau logo de ce qui était autrefois la chaîne McDonald’s en Russie. Le crédit… Via Reuters

Mais au moment où McDonald’s s’est retiré cette année, ses magasins russes obtenaient presque tous leurs ingrédients auprès de fournisseurs russes. Ainsi, lorsque McDonald’s, qui employait 62 000 travailleurs en Russie, a annoncé en mars qu’il suspendait ses activités parce qu’il ne pouvait « ignorer les souffrances humaines inutiles qui se déroulent en Ukraine », l’un de ses franchisés sibériens, Aleksandr Govor, a pu conserver ses 25 restaurants. ouvert. Le mois dernier, il a acheté l’ensemble des activités russes de McDonald’s pour une somme non divulguée.

Dimanche – Jour de la Russie, une fête patriotique – il rouvrira 15 magasins, dont l’ancien fleuron McDonald’s sur la place Pouchkine à Moscou, l’endroit où, en 1990, des milliers de Soviétiques se sont alignés pour goûter à l’Occident. La chaîne opérera sous une nouvelle marque encore à divulguer, bien que le nouveau logo ait été dévoilé, censé représenter un hamburger et des frites.

Les pommes de terre rissolées porteront un nom russe, selon un menu divulgué à un tabloïd russe. Et, puisque la sauce secrète est exclusive, il n’y aura pas de Big Mac proposé.