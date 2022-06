Mises à jour en direct : la Cour suprême et le Sénat prennent des mesures rares et divergentes sur la sécurité des armes à feu

WASHINGTON – La Cour suprême a annulé jeudi une loi de New York qui imposait des limites strictes au port d’armes à l’extérieur de la maison, affirmant qu’elle était en contradiction avec le deuxième amendement.

La décision n’était que la deuxième déclaration majeure du tribunal sur la portée du droit constitutionnel individuel de détenir et de porter des armes et sa première sur la manière dont le droit s’applique aux armes à feu dans les lieux publics. Le deuxième amendement, a écrit le juge Clarence Thomas pour la majorité, protège « le droit d’un individu de porter une arme de poing pour se défendre à l’extérieur de la maison ».

La décision a des implications considérables, en particulier dans les villes qui avaient cherché à lutter contre les crimes commis avec des armes à feu en imposant des restrictions sur les personnes autorisées à porter des armes à feu. La Californie, Hawaï, le Maryland, le Massachusetts et le New Jersey ont des lois similaires, a écrit le juge Thomas.

La décision intervient après qu’une série de fusillades de masse a revigoré le débat sur le contrôle des armes à feu. Le Sénat est sur le point d’adopter un ensemble bipartite de mesures de sécurité des armes à feu, une étape majeure vers la fin d’une impasse de plusieurs années au Congrès.

Le vote était de 6 contre 3, avec les trois membres libéraux de la cour en dissidence. Le juge Stephen G. Breyer, écrivant pour les juges dissidents, s’est concentré sur le bilan mortel de la violence armée.

L’affaire de jeudi était centrée sur un procès de deux hommes qui se sont vu refuser les licences qu’ils cherchaient à New York, affirmant que « l’État rend pratiquement impossible pour le citoyen ordinaire respectueux des lois d’obtenir une licence ».

Les hommes, Robert Nash et Brandon Koch, ont été autorisés à porter des armes pour s’entraîner à la cible et chasser loin des zones peuplées, ont déclaré des responsables de l’État à la Cour suprême, et M. Koch a été autorisé à porter une arme à feu vers et depuis le travail.

Le juge Thomas a écrit que les citoyens peuvent ne pas être tenus d’expliquer au gouvernement pourquoi ils ont cherché à exercer un droit constitutionnel.

« Nous ne connaissons aucun autre droit constitutionnel qu’un individu puisse exercer uniquement après avoir démontré aux agents du gouvernement un besoin particulier », a-t-il écrit.

« Ce n’est pas ainsi que fonctionne le premier amendement en ce qui concerne les discours impopulaires ou le libre exercice de la religion », a-t-il écrit. « Ce n’est pas ainsi que fonctionne le sixième amendement lorsqu’il s’agit du droit d’un accusé de confronter les témoins à charge. Et ce n’est pas ainsi que fonctionne le deuxième amendement lorsqu’il s’agit de transport public pour l’autodéfense.

L’opinion majoritaire a annoncé une norme générale selon laquelle les tribunaux doivent désormais juger les restrictions sur les droits des armes à feu : « Le gouvernement doit démontrer que la réglementation est conforme à la tradition historique de réglementation des armes à feu de ce pays. »

En se concentrant fortement sur l’histoire, le juge Thomas a rejeté la norme utilisée par la plupart des tribunaux inférieurs, celle qui examinait si la loi servait un intérêt gouvernemental important.

Le juge Thomas a reconnu que l’enquête historique que le tribunal exige maintenant ne sera pas toujours simple, étant donné « les réglementations modernes qui étaient inimaginables à la fondation ».

« Lorsqu’ils sont confrontés à de telles réglementations actuelles sur les armes à feu », a-t-il écrit, « cette enquête historique que les tribunaux doivent mener impliquera souvent un raisonnement par analogie – une tâche courante pour tout avocat ou juge ».

Le juge Thomas a écrit que les États restent libres d’interdire les armes à feu dans les lieux sensibles, en donnant quelques exemples : écoles, bâtiments gouvernementaux, assemblées législatives, bureaux de vote et palais de justice. Mais il a averti que « l’élargissement de la catégorie des ‘lieux sensibles’ simplement à tous les lieux de rassemblement public qui ne sont pas isolés des forces de l’ordre définit la catégorie des ‘lieux sensibles’ de manière beaucoup trop large ».

« En termes simples », a-t-il ajouté, « il n’y a aucune base historique pour que New York déclare effectivement l’île de Manhattan un » lieu sensible « simplement parce qu’elle est surpeuplée et généralement protégée par le département de police de la ville de New York. »

En désaccord, le juge Breyer a déclaré que les conseils de la majorité étaient inadéquats, laissant floue la portée de la décision du tribunal.

« Qu’en est-il des métros, des discothèques, des cinémas et des stades sportifs ? » a écrit le juge Breyer. « Le tribunal ne le dit pas. »

Dans une opinion concordante importante, qui semblait limiter l’étendue de l’opinion majoritaire, le juge Brett M. Kavanaugh, rejoint par le juge en chef John G. Roberts Jr., a écrit que certaines exigences en matière de licences restaient présumées constitutionnelles. Parmi eux, a-t-il écrit, figuraient «la prise d’empreintes digitales, une vérification des antécédents, une vérification des dossiers de santé mentale et une formation au maniement des armes à feu et aux lois concernant l’usage de la force».

Le juge Kavanaugh a également largement cité la décision du tribunal de 2008 dans l’affaire District of Columbia c. Heller, qui semblait approuver d’autres restrictions.

« Rien, à notre avis », a écrit le juge Antonin Scalia pour le tribunal de Heller, « ne devrait être pris pour mettre en doute les interdictions de longue date de la possession d’armes à feu par les criminels et les malades mentaux, ou les lois interdisant le port d’armes à feu dans des endroits sensibles tels que comme les écoles et les bâtiments gouvernementaux, ou les lois imposant des conditions et des qualifications à la vente commerciale d’armes.

La dissidence du juge Breyer, rejointe par les juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan, a donné un compte rendu détaillé des dommages causés par la violence armée.

« En 2020 », écrit-il, « 45 222 Américains ont été tués par des armes à feu. Depuis le début de cette année, 277 fusillades de masse ont été signalées, soit une moyenne de plus d’une par jour. La violence armée a désormais dépassé les accidents de la route en tant que principale cause de décès chez les enfants et les adolescents.

Dans une opinion concordante, le juge Samuel A. Alito Jr. a répondu à la dissidence.

« Il est difficile de voir quel objectif légitime peut éventuellement être servi par la majeure partie de la longue section d’introduction de la dissidence », a-t-il écrit. « Pourquoi, par exemple, la dissidence pense-t-elle qu’il est pertinent de relater les tueries de masse qui ont eu lieu ces dernières années ? La dissidence pense-t-elle que des lois comme celle de New York empêchent ou dissuadent de telles atrocités ?

« Est-ce qu’une personne déterminée à commettre une fusillade de masse sera arrêtée si elle sait qu’il est illégal de porter une arme de poing à l’extérieur de la maison? » a demandé le juge Alito. « Et comment la dissidence explique-t-elle le fait que l’une des fusillades de masse près du haut de sa liste ait eu lieu à Buffalo ? La loi de New York en cause dans cette affaire n’a évidemment pas arrêté cet auteur.

Le juge Breyer a remis en question la méthodologie de la majorité pour juger de la constitutionnalité des lois sur le contrôle des armes à feu dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen, n ° 20-843.

« La dépendance quasi exclusive de la cour sur l’histoire n’est pas seulement inutile, elle est profondément irréalisable », a-t-il écrit. « Il impose une tâche aux juridictions inférieures que les juges ne peuvent pas accomplir facilement. »

Les juges, écrit-il, ne sont pas des historiens. « Les experts juridiques ont généralement peu d’expérience pour répondre à des questions historiques contestées ou appliquer ces réponses pour résoudre des problèmes contemporains », a-t-il écrit, ajoutant: « Les lois traitant des arbalètes à répétition, des launcegays, des dirks, des dagges, des écheveaux, des stilladers et d’autres armes anciennes seront de peu aider les tribunaux confrontés aux problèmes modernes », a-t-il écrit.

Dans l’arrêt Heller, la Cour suprême a reconnu le droit individuel de garder des armes à feu à la maison pour se défendre. Depuis lors, il est resté presque silencieux sur la portée des droits du deuxième amendement.

En effet, pendant de nombreuses années, le tribunal a rejeté d’innombrables appels dans les affaires du deuxième amendement. Dans l’intervalle, les tribunaux inférieurs ont généralement maintenu les lois sur le contrôle des armes à feu.

La réticence du tribunal à entendre les affaires du deuxième amendement a changé à mesure que ses membres se sont déplacés vers la droite ces dernières années. Les trois personnes nommées par le président Donald J. Trump – les juges Kavanaugh, Neil M. Gorsuch et Amy Coney Barrett – ont tous exprimé leur soutien aux droits des armes à feu.

Et les membres les plus conservateurs de la Cour suprême ont longtemps déploré la réticence de la cour à explorer le sens et la portée du deuxième amendement.

En 2017, le juge Thomas a écrit qu’il avait détecté « une tendance inquiétante : le traitement du deuxième amendement comme un droit défavorisé ».

« Pour ceux d’entre nous qui travaillent dans des salles en marbre, gardées en permanence par une force de police vigilante et dévouée, les garanties du deuxième amendement peuvent sembler désuètes et superflues », a écrit le juge Thomas. « Mais les auteurs ont fait un choix clair : ils ont réservé à tous les Américains le droit de porter les armes pour se défendre. »