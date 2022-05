Mises à jour en direct: Kemp Routs Perdue alors que les Géorgiens rejettent l’ingérence de Trump

ATLANTA – Le gouverneur Brian Kemp de Géorgie a remporté mardi l’investiture républicaine pour un deuxième mandat, repoussant de manière retentissante un défi principal qui avait été conçu par Donald J. Trump et offrant à l’ancien président son plus grand revers électoral des primaires de 2022.

Cherchant à se venger de la décision de M. Kemp de certifier l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie, M. Trump avait personnellement recruté l’ancien sénateur David Perdue pour se présenter au poste de gouverneur, travaillé pour lui dégager le terrain, enregistré des publicités télévisées, organisé un rassemblement et même transféré 2,64 $. millions de ses comptes politiques pour l’aider.

Cela n’avait pas d’importance.

M. Kemp a gagné avec une marge suffisamment large – il menait de près de 50 points de pourcentage lorsque l’Associated Press a appelé la course – pour éviter un second tour. M. Perdue avait ancré sa candidature sur la promotion de mensonges sur les dernières élections, accusant M. Kemp à la fois de la défaite de M. Trump et de sa propre perte lors d’un second tour en 2021 qui a donné aux démocrates le contrôle du Sénat. Le résultat de mardi a révélé les limites de l’emprise de M. Trump sur la base de son parti.

La victoire de M. Kemp met en place une revanche de sa bataille de 2018 avec Stacey Abrams, qui a remporté l’investiture démocrate sans opposition mardi, dans ce qui sera l’une des courses de gouverneur les plus surveillées du pays cet automne. Son impératif le plus urgent est de réunir un parti républicain fracturé par la primaire qui divise.

La fusillade de masse dans une école primaire du Texas qui a fait 18 morts parmi les enfants a jeté une ombre sur la soirée, alors que M. Kemp a retardé son discours de victoire jusqu’à ce que le président Biden ait parlé de la tragédie.

Dans la course au Sénat américain en Géorgie, Herschel Walker, l’ancienne star du football de l’Université de Géorgie qui a également été recrutée par M. Trump, a remporté l’investiture républicaine et affrontera le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, en novembre. L’affrontement à l’automne, dont le résultat pourrait faire basculer le contrôle du Sénat, est une rare élection générale dans le Sud opposant deux candidats noirs l’un à l’autre.

Alors que M. Walker a traversé la primaire, son passé tumultueux – y compris les accusations de violence domestique et ses affirmations exagérées et fausses sur son succès commercial – devrait recevoir une diffusion plus approfondie lors des élections générales.

Les deux parties s’attendent à ce que M. Walker fasse l’objet de publicités à venir remettant en question sa compétence et ses références. Son adversaire démocrate, M. Warnock, l’un des meilleurs collecteurs de fonds du pays, est déjà sur les ondes de la télévision depuis des mois, se concentrant largement sur les messages positifs.

Herschel Walker, candidat au Sénat de Géorgie, lors d’un rassemblement à Athènes, Ga. Crédit… Megan Varner/Getty Images

Avec près de 200 approbations à ce jour, M. Trump a organisé la saison primaire 2022 comme un référendum continu sur son influence au sein du parti. Il a remporté de grands succès notables, tels que JD Vance dans l’Ohio, et a subi des défaites dans le Nebraska et l’Idaho. Mais jusqu’à présent, aucun État n’a autant retenu l’attention de M. Trump que la Géorgie, où il a non seulement entrepris d’évincer le gouverneur, mais également les alliés de M. Kemp dans d’autres bureaux de l’État.

Dans la course au secrétaire d’État, Brad Raffensperger, le républicain sortant sur lequel M. Trump a fait pression pour “trouver” les voix suffisantes pour annuler l’élection au début de 2021, était en avance sur un challenger soutenu par Trump, le représentant Jody Hice. Il n’était pas clair, cependant, s’il franchirait le seuil de 50% nécessaire pour éviter un second tour.

Le secrétaire d’État est le plus haut responsable des élections en Géorgie, et le vainqueur de l’automne aura une grande influence sur comment la campagne présidentielle de 2024 sera menée dans un État clé du champ de bataille.

La représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, la marque de feu de droite, a facilement écarté un challenger plus modéré, remportant plus des deux tiers des voix.

Alors que la Géorgie a reçu la première place mardi, plusieurs autres États ont organisé des primaires.

George P. Bush, qui se présente à la primaire républicaine pour le procureur général du Texas, lors d’une discussion de candidats à Flower Mound. Crédit… Shelby Tauber pour le New York Times

Au Texas, le dernier rejeton de la dynastie politique Bush, le Land Commissioner George P. Bush, a été battu dans la course au procureur général de l’État, perdant face au titulaire en proie aux scandales, Ken Paxton. Et dans un concours démocrate le long de la frontière, le représentant Henry Cuellar, l’un des démocrates les plus modérés de la Chambre, fait face à un défi progressiste de Jessica Cisneros qui a attiré l’attention nationale.

En Alabama, trois candidats républicains se disputaient le second tour pour succéder au sénateur sortant Richard Shelby : le représentant Mo Brooks ; Mike Durant, le pilote d’hélicoptère décrit dans « Black Hawk Down » ; et Katie Britt, ancienne chef de cabinet de M. Shelby. M. Trump avait initialement approuvé M. Brooks au début de 2021. Mais alors que M. Brooks s’effondrait dans les sondages, il a annulé cette approbation.

Le gouverneur Kay Ivey de l’Alabama cherchait à éviter un second tour contre deux challengers de droite.

Et dans l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche et la fille de l’ancien gouverneur Mike Huckabee, a surtout traversé une primaire républicaine pour le gouverneur. Le sénateur John Boozman de l’Arkansas fait pression pour obtenir 50% des voix afin d’éviter un second tour contre Jake Bequette, une ancienne star du football, dans une course qui a vu plus de 7 millions de dollars de publicités télévisées.

En Géorgie, M. Kemp avait méthodiquement verrouillé le soutien des plus grands acteurs politiques et donateurs de l’État en prévision d’un défi primaire alimenté par Trump. Il a promulgué de nombreuses priorités conservatrices, notamment une nouvelle loi électorale restrictive en 2021 et un congé de taxe sur l’essence qui s’étend juste après la primaire. Il a également élargi les droits des armes à feu, augmenté le salaire des enseignants et envoyé des chèques de remboursement d’impôt qui ont été émis ces dernières semaines.

Toutes ces manœuvres et bien d’autres ont laissé M. Perdue isolé, avec peu d’appui au-delà du soutien de M. Trump, qui bouillonne depuis 18 mois à propos du refus de M. Kemp de tenter d’annuler les résultats des élections de 2020 dans son État.

“Son approbation est toujours importante, mais elle est accompagnée d’un astérisque”, a déclaré Stephen Lawson, un stratège républicain basé en Géorgie, ajoutant que l’échec de la campagne Perdue était “la preuve positive que votre message doit être plus que cela”.

David Perdue, à gauche, est apparu lundi dans le John Fredericks Morning Show alors que l’ancien président Donald J. Trump appelait au Wild Wing Cafe à Dunwoody, en Géorgie. Crédit… Nicole Craine pour le New York Times

Même avant la fin des élections, les propres alliés de M. Perdue ont commencé à critiquer ouvertement l’effort de Perdue comme terne. Et de nombreux républicains nationaux se sont ralliés à M. Kemp, alors que la Republican Governors Association a pris la décision inhabituelle d’intervenir pour dépenser plus de 5 millions de dollars en publicités lors de la primaire. D’ambitieux candidats républicains potentiels à la présidentielle de 2024 ont fait campagne pour lui, notamment l’ancien gouverneur Chris Christie du New Jersey et, à la veille des élections, l’ancien vice-président Mike Pence.

Malgré la colère et les attaques publiques de M. Trump, M. Kemp n’a jamais riposté à l’ancien président. “Je n’ai jamais rien dit de mal à son sujet”, a déclaré M. Kemp lundi. « Je n’ai pas l’intention de faire ça. Je ne suis pas en colère contre lui. Je pense qu’il est juste en colère contre moi.

Maintenant, M. Kemp doit espérer que la discipline porte ses fruits et que M. Trump – qui a pensé lors d’un rassemblement en Géorgie l’automne dernier que Mme Abrams “pourrait être mieux que d’avoir votre gouverneur actuel” – ne travaille pas activement pour le torpiller en novembre.

M. Walker a tenté de rester neutre lors de la primaire du gouverneur, refusant d’approuver ou même de dire pour qui il votait. Le nouveau venu politique de 60 ans a évité tout débat pendant la primaire et a surtout ignoré ses rivaux dans un domaine qui comprenait le secrétaire à l’agriculture de Géorgie, Gary Black.

M. Black avait averti à plusieurs reprises que M. Walker non testé se révélerait inéligible – « il ne gagnera jamais », a déclaré M. Black dans une récente interview – et que les républicains en viendraient à regretter son onction.

L’une des façons dont M. Trump a tenté de faciliter la voie à M. Perdue était de pousser un autre allié, Vernon Jones, hors de la course du gouverneur et dans un concours ouvert au Congrès.

Les républicains de Géorgie ont redessiné les lignes de district avant 2022, entassant deux démocrates de la Chambre dans le même district de banlieue d’Atlanta et diluant la force démocrate d’un autre siège dans le coin sud-ouest de l’État détenu par le représentant Sanford Bishop. M. Bishop, un démocrate, fait face à son premier défi sérieux depuis des années cet automne.

En conséquence, les républicains pourraient faire passer leur part de la délégation du Congrès de 8 à 6 à 10 à 4.

Dans la primaire qui a opposé deux titulaires démocrates l’un à l’autre, la représentante Lucy McBath affrontait mardi la représentante Carolyn Bourdeaux.