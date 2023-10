Mises à jour en direct | Jour 9 de la dernière guerre Israël-Hamas

Des centaines de milliers d’habitants de Gaza ont cherché à obéir à l’ordre israélien d’évacuer à peu près la moitié nord du territoire, tandis que d’autres se sont rassemblés dimanche dans les hôpitaux du nord. Les 2,3 millions de civils de Gaza sont confrontés à une lutte de plus en plus intense pour la nourriture, l’eau et la sécurité, et se préparent à une invasion imminente une semaine après que les militants du Hamas ont lancé une attaque meurtrière contre Israël.

Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de campagne aérienne, terrestre et maritime visant à démanteler le groupe militant. Israël a largué des tracts sur la ville de Gaza, au nord, et a renouvelé ses avertissements sur les réseaux sociaux, ordonnant à plus d’un million d’habitants de Gaza de se déplacer vers le sud.

Actuellement:

1. Les gens luttent pour fuir le nord de Gaza tout en étant aux prises avec une crise croissante de l’eau après qu’Israël a arrêté le flux de ressources vers la bande de Gaza. 2. Aucune décision concernant une offensive terrestre n’a été annoncée, bien qu’Israël ait massé des troupes le long de la frontière avec Gaza. 3. La guerre a fait au moins 3 200 morts depuis le lancement de l’incursion du Hamas le 7 octobre. 4. Les hôpitaux de Gaza devraient manquer de carburant pour les générations en situation d’urgence d’ici deux jours, selon l’ONU, qui a déclaré que cela mettrait en danger la vie de milliers de patients.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

BLINKEN RENCONTRE LE PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN

RIYAD, Arabie Saoudite — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad alors que l’administration Biden s’efforce d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de devenir un conflit régional plus large.

Blinken et le prince héritier se sont entretenus dimanche quelques heures seulement après que l’armée israélienne a annoncé qu’elle lancerait une attaque à grande échelle contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza, au milieu d’avertissements de plus en plus sévères selon lesquels l’invasion terrestre attendue aurait des conséquences dévastatrices pour les civils palestiniens.

La réunion, qui était attendue samedi soir mais n’a jamais eu lieu, a été fermée aux médias et aucun détail n’a été divulgué dans l’immédiat.

Le prince Mohammed est le sixième dirigeant arabe que Blinken voit en personne depuis son arrivée au Moyen-Orient jeudi, s’arrêtant d’abord en Israël pour réaffirmer l’engagement de l’administration Biden à se tenir aux côtés et à soutenir Israël. Depuis Israël, Blinken a parcouru toute la région pour rencontrer les dirigeants de Jordanie, de l’Autorité palestinienne, du Qatar, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite. Il prévoit de se rendre en Égypte plus tard dimanche.

LES INDONÉSIENS RASSEMBLENT POUR MONTRER SOUTIEN AUX PALESTINIENS

JAKARTA, Indonésie — Plus de 2 000 musulmans se sont rassemblés dimanche dans la capitale indonésienne pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens et appeler à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas.

Agitant des drapeaux indonésiens et palestiniens et des pancartes indiquant « Sauvez les Palestiniens », ils se sont rassemblés devant la grande mosquée Al Azhar, dans le sud de Jakarta.

« Prions pour la fin de la guerre, pleine de larmes et de sang des martyrs », a déclaré un orateur à la foule à l’aide d’un haut-parleur. « La victoire sera finalement entre les mains du peuple palestinien. »

Le rassemblement s’est terminé dans le calme et la communauté a collecté des fonds pour l’aide humanitaire à Gaza.

Des rassemblements similaires ont eu lieu samedi dans d’autres grandes villes du pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde, notamment à Bandung, Yogyakarta, Solo et Medan.

LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA DÉFENSE DÉCLARE LE 2ÈME PORTEUR FAIT PARTIE DES EFFORTS POUR PRÉVENIR L’AGRANDISSEMENT DE LA GUERRE

WASHINGTON – L’administration Biden envoie le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower en Méditerranée orientale pour soutenir Israël.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que le transporteur supplémentaire était envoyé « dans le cadre de nos efforts visant à dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l’attaque du Hamas contre Israël ».

L’Eisenhower rejoindra le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford, qui navigue déjà près d’Israël, pour renforcer la présence américaine là-bas avec une multitude de destroyers, d’avions de combat et de croiseurs.

L’Eisenhower s’est déployé vendredi depuis son port d’attache de Norfolk, en Virginie. Avoir deux transporteurs dans la région peut offrir une multitude d’options.

Ils peuvent se disperser et servir de principaux centres d’opérations de commandement et de contrôle, pour couvrir une large zone. Ils peuvent mener une guerre de l’information. Ils peuvent lancer et récupérer des avions de surveillance E2-Hawkeye qui fournissent des alertes précoces en cas de lancement de missiles, effectuent une surveillance et gèrent l’espace aérien.

Les deux navires transportent des avions de combat F-18 capables d’intercepter ou de frapper des cibles. Ils disposent également de capacités importantes pour le travail humanitaire, notamment un hôpital à bord avec des médecins, des chirurgiens et des médecins, et ils naviguent avec des hélicoptères qui peuvent être utilisés pour transporter par avion des fournitures essentielles ou pour évacuer les victimes.

NOUS ENVOYONS UN DEUXIÈME GROUPE DE GRÈVE DES TRANSPORTEURS POUR SOUTENIR ISRAËL

WASHINGTON – L’administration Biden envoie le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower en Méditerranée orientale pour soutenir Israël, ont déclaré deux responsables de la défense à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de cette décision avant son annonce.

L’Eisenhower rejoindra le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford, qui navigue déjà près d’Israël, pour renforcer la présence américaine là-bas avec une multitude de destroyers, d’avions de combat et de croiseurs.

L’Eisenhower s’est déployé vendredi depuis son port d’attache de Norfolk, en Virginie. Avoir deux transporteurs dans la région peut offrir une multitude d’options.

Ils peuvent se disperser et servir de principaux centres d’opérations de commandement et de contrôle, pour couvrir une large zone. Ils peuvent mener une guerre de l’information. Ils peuvent lancer et récupérer des avions de surveillance E2-Hawkeye qui fournissent des alertes précoces en cas de lancement de missiles, effectuent une surveillance et gèrent l’espace aérien.

Les deux navires transportent des avions de combat F-18 capables d’intercepter ou de frapper des cibles. Ils disposent également de capacités importantes pour le travail humanitaire, notamment un hôpital à bord avec des médecins, des chirurgiens et des médecins, et ils naviguent avec des hélicoptères qui peuvent être utilisés pour transporter par avion des fournitures essentielles ou pour évacuer les victimes.

— Par Tara Copp

LE HAMAS DIT TROIS TUÉS APRÈS AVOIR TRAVERSÉ LA FRONTIÈRE ENTRE LE LIBAN ET ISRAËL

BEYROUTH — Le Hamas a annoncé dimanche matin que trois de ses membres libanais avaient été tués après avoir traversé la frontière entre le Liban et Israël et affronté les forces israéliennes.

Le groupe a déclaré dans un communiqué que ses militants avaient « infligé des pertes » avant d’être visés par les frappes aériennes israéliennes.

Depuis le déclenchement de la dernière guerre Hamas-Israël le 7 octobre, des affrontements sporadiques ont eu lieu à la frontière entre les forces israéliennes et le groupe militant libanais Hezbollah, allié du Hamas, et avec des groupes armés palestiniens au Liban, notamment le Hamas et le Jihad islamique palestinien.

UN MONITEUR DIT QU’ISRAÉL ATTAQUE UN AÉROPORT DANS LE NORD DE LA SYRIE

BEYROUTH — Un observateur de guerre de l’opposition syrienne et un média pro-gouvernemental affirment que l’armée israélienne a attaqué l’aéroport international de la ville d’Alep, dans le nord du pays, le mettant hors service.

Le quotidien Al-Watan a déclaré que la frappe de samedi soir avait touché la piste de l’aéroport d’Alep, la mettant hors service quelques heures seulement après qu’elle ait été réparée suite à une frappe israélienne similaire jeudi.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé en Grande-Bretagne, a également rapporté que la frappe avait également touché la piste de l’aéroport d’Alep.

L’attaque contre l’aéroport d’Alep a eu lieu peu de temps après qu’une roquette aurait été tirée depuis la Syrie sur le plateau du Golan contrôlé par Israël.

Jeudi, les Israéliens ont frappé les pistes d’atterrissage d’Alep et de l’aéroport international de Damas. Alep a été réparée en un jour avant d’être à nouveau prise pour cible samedi.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne, qui confirme rarement de telles frappes.

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ENVOIE DES FOURNITURES POUR GAZA

Un avion chargé de fournitures de l’Organisation mondiale de la santé a atterri à l’aéroport égyptien d’El-Arish et est destiné à Gaza lorsque l’accès humanitaire à travers la frontière sera possible, a annoncé samedi l’ONU.

La cache comprend suffisamment de produits de première nécessité pour 300 000 personnes et suffisamment de médicaments et de matériel de traumatologie pour 1 200 blessés, a indiqué l’ONU dans un communiqué. Il a appelé à ouvrir immédiatement le poste frontière de Rafah aux livraisons humanitaires.

« Les blessés graves, les malades et les personnes vulnérables ne peuvent pas attendre », a déclaré l’organisme mondial.

ISRAËL DIT QU’IL FRAPPE DES CIBLES MILITAIRES EN SYRIE

TEL AVIV, Israël — L’armée israélienne a déclaré qu’elle frappait des cibles en Syrie après le déclenchement des sirènes de raid aérien dans deux villages du nord d’Israël et sur le plateau du Golan contrôlé par Israël.

Dans un communiqué, l’armée n’a pas précisé ce qui a déclenché les sirènes. Il a déclaré qu’il tirait de l’artillerie pour riposter.

Cet incident est le dernier d’une recrudescence continue le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban et la Syrie après qu’une attaque sans précédent du Hamas contre des communautés israéliennes a déclenché une guerre avec Israël.

LES FAMILLES D’OTAGES ISRAÉLIENS DIT QUE CERTAINS DE LEURS PROCHES ONT BESOIN DE MÉDICAMENTS

TEL AVIV, Israël — Les proches des Israéliens capturés par le Hamas exigent samedi que le groupe militant autorise l’acheminement de médicaments aux otages qui en ont besoin, affirmant que leurs proches souffrent.

« Chaque jour sans ses médicaments est une torture. Elle est torturée », a déclaré Yifat Zailer, qui a déclaré que sa tante de 63 ans kidnappée souffrait de la maladie de Parkinson. Elle a été emmenée avec plusieurs autres membres de la famille, a déclaré Zailer.

Lors de leur attaque contre les communautés du sud d’Israël, les militants du Hamas ont capturé des dizaines d’Israéliens et certains étrangers ou binationaux, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, les entraînant dans la bande de Gaza.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Read Adm. Daniel Hagari, a déclaré samedi qu’Israël avait jusqu’à présent identifié 126 captifs. Leur sort se complique à mesure qu’Israël poursuit ses bombardements sur Gaza.

The Associated Press