Mises à jour en direct | Jour 6 de la dernière guerre israélo-palestinienne

Le gouvernement israélien subit une intense pression publique jeudi pour renverser le Hamas après que ses militants ont franchi samedi une barrière frontalière et tué des centaines d’Israéliens dans leurs maisons, dans les rues et lors d’un festival de musique en plein air.

Le Hamas a déclaré avoir lancé son attaque samedi parce que les souffrances des Palestiniens étaient devenues intolérables en raison du blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans, ainsi que de l’occupation militaire israélienne sans fin et de l’augmentation des colonies en Cisjordanie.

Les militants de Gaza détiennent environ 150 personnes prises en otage depuis Israël et ont tiré des milliers de roquettes sur Israël au cours des cinq derniers jours. Dans la bande de Gaza, pendant ce temps, les habitants sont confrontés à une incertitude toujours croissante après que la seule centrale électrique du territoire soit tombée en panne de carburant et ait été fermée mercredi. Les États-Unis ont annoncé qu’ils travaillaient avec l’Égypte et Israël pour ouvrir des couloirs sûrs afin de faire sortir les civils de Gaza.

La guerre, qui a fait plus de 2 400 morts des deux côtés, devrait s’intensifier.

Voici ce qui se passe au sixième jour de la dernière guerre israélo-palestinienne :

L’armée israélienne déclare qu’elle se prépare à une opération terrestre à Gaza

JERUSALEM — L’armée israélienne affirme qu’elle se prépare à une éventuelle opération terrestre à Gaza, mais que les dirigeants politiques n’ont pas encore décidé d’une telle opération. Le lieutenant-colonel Richard Hecht a déclaré jeudi aux journalistes que les forces « se préparent à une manœuvre au sol si cela est décidé ».

Israël a appelé quelque 360 ​​000 réservistes de l’armée et a menacé d’une réponse sans précédent à l’incursion sanglante et de grande envergure du Hamas au cours du week-end. Il a lancé d’intenses frappes aériennes sur Gaza depuis l’attaque du Hamas samedi, alors que des militants ont tiré des milliers de roquettes sur Israël.

L’ÉGYPTE REJETTE LES PROPOSITIONS D’ÉTABLIR DES CORRIDORS HORS DE GAZA

LE CAIRE — L’Égypte a engagé des négociations intensives avec Israël et les États-Unis pour autoriser l’acheminement de l’aide et du carburant via son point de passage de Rafah. Cependant, il s’est opposé aux propositions visant à établir des couloirs hors de Gaza, affirmant qu’un exode des Palestiniens de l’enclave aurait de graves conséquences sur la cause palestinienne.

Le gouvernement égyptien a rejeté toute proposition visant à établir des couloirs hors de Gaza pour les Palestiniens fuyant les bombardements israéliens à Gaza, a déclaré jeudi un haut responsable égyptien. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias, répondait au porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, qui a déclaré que l’administration Biden était en pourparlers actifs pour permettre aux civils de quitter Gaza en toute sécurité.

Les médias officiels égyptiens ont rapporté que l’offensive israélienne faisait partie d’un plan visant à vider l’enclave.

LA MALAISIE ANNONCE UN FONDS D’URGENCE POUR LES PALESTINIENS APRÈS QU’ISRAÉL A COUPÉ L’APPROVISIONNEMENT À GAZA

KUALA LUMPUR, Malaisie — Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Zambry Abdul Kadir, a critiqué les « actes de cruauté scandaleux » d’Israël en coupant la nourriture, l’eau et le carburant à la bande de Gaza et a déclaré que la Malaisie fournirait 1 million de ringgit (212 000 dollars) comme fonds d’urgence pour aider les Palestiniens.

Zambry a déclaré jeudi que des plans d’évacuation étaient en cours pour ramener chez eux un médecin malaisien et ses trois enfants pris dans le conflit. Il a également déclaré qu’un groupe de 23 Malaisiens et Singapouriens avait traversé en toute sécurité la route vers l’Égypte mardi.

Fervent partisan de la cause palestinienne, la Malaisie a imputé la crise à l’oppression et à l’injustice contre le peuple palestinien.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT AVERTIT LES CITOYENS NOUS DE RECONSIDÉRER VOTRE VOYAGE EN ISRAËL ET EN CISJORDANIE

WASHINGTON — Le Département d’État a rehaussé mercredi son avertissement aux voyageurs pour Israël et la Cisjordanie au niveau 3, « reconsidérer les voyages ».

Il a maintenu son avis aux voyageurs pour Gaza au niveau d’avertissement le plus élevé du département, le niveau 4, ce qui signifie « ne voyagez pas ».

Le Département d’État a cité les extrémistes qui continuent de planifier des attaques, la possibilité que des violences éclatent sans avertissement et l’augmentation des manifestations.

Cet avertissement aux voyageurs intervient alors que cinq jours de tirs de roquettes et de barrages de missiles entre le groupe militant du Hamas et Israël ont déjà conduit de nombreuses compagnies aériennes à suspendre leurs vols commerciaux.

BIDEN PARLE AVEC LE PRÉSIDENT DES EAU DE L’AIDE HUMANITAIRE

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden s’est entretenu mercredi avec le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed pour garantir que l’aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont besoin alors que la guerre entre Israël et le Hamas s’étend sur un cinquième jour, a annoncé la Maison Blanche.

Les Émirats arabes unis ont été le premier pays du Golfe à normaliser leurs relations avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis, qui ont vu Bahreïn et le Maroc établir également des relations diplomatiques avec Israël.

