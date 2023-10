Mises à jour en direct | Jour 5 de la dernière guerre israélo-palestinienne

Les habitants de Gaza sont confrontés à une perte imminente d’électricité alors que les réserves de carburant s’amenuisent dangereusement dans le territoire bouclé. Les frappes aériennes israéliennes ont détruit des quartiers entiers mercredi et les hôpitaux de la bande de Gaza ont du mal à soigner les blessés avec des fournitures médicales en diminution.

La guerre, qui a fait plus de 2 100 morts des deux côtés, devrait s’intensifier. L’attaque du week-end, que le Hamas a qualifiée de représailles à la détérioration des conditions de vie des Palestiniens sous occupation israélienne, a enflammé la détermination d’Israël à écraser l’emprise du groupe à Gaza.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1 200 personnes, dont 155 soldats, étaient mortes en Israël depuis l’incursion de samedi. À Gaza, le ministère de la Santé affirme qu’environ 950 personnes ont été tuées et 5 000 blessées. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que 250 000 personnes ont été déplacées à Gaza.

Voici ce qui se passe au cinquième jour de la dernière guerre israélo-palestinienne :

9 PERSONNELS DE L’ONU SONT TUÉS DANS DES FRAPPES AÉRIENNES À GAZA DEPUIS SAMEDI

JERUSALEM — L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré mercredi à l’AP que neuf de ses employés ont été tués dans des frappes aériennes depuis le début des bombardements israéliens sur Gaza samedi, et plusieurs d’entre eux ont été tués mardi soir.

« La protection des civils est primordiale, y compris en temps de conflit », a déclaré Juliette Touma, directrice des communications de l’agence, connue sous le nom d’UNRWA. « Ils doivent être protégés conformément aux lois de la guerre. »

Touma a déclaré que les frappes ont tué des membres du personnel de l’ONU chez eux à travers le territoire. Elle a également déclaré que 18 écoles de l’UNRWA transformées en refuges avaient été endommagées lors du bombardement, ainsi que son siège dans la ville de Gaza, sans faire de victimes.

LE PAPE FRANÇOIS APPELLE LE HAMAS À LIBÉRER IMMÉDIATEMENT LES OTAGES

CITÉ DU VATICAN — Le pape François a appelé mercredi à la libération immédiate des otages pris par les combattants du Hamas lors de l’attaque la plus grave contre Israël depuis un demi-siècle.

François a déclaré lors d’une audience hebdomadaire qu’il suivait avec « douleur et appréhension » les événements en Israël et dans les territoires occupés, avec « de nombreux morts et blessés », et a déclaré qu’il priait pour ceux qui ont vu « un jour de célébration transformé en un jour de deuil. »

Le pape a déclaré que « quiconque est attaqué a le droit de se défendre. Mais je suis très inquiet du siège total dans lequel vivent les Palestiniens de Gaza, où se trouvent également de nombreuses victimes innocentes.»

LE MINISTRE ALLEMAND DE LA DÉFENSE OFFRE SON SOUTIEN À SON HOMOLOGUE ISRAÉLIEN

BERLIN — Le ministre allemand de la Défense a offert à son homologue israélien, Yoav Galant, le soutien de l’Allemagne à la suite de l’attaque majeure du Hamas.

Le gouvernement allemand a également fait cette offre à l’attaché militaire israélien à Berlin, a déclaré mercredi Boris Pistorius aux journalistes. « Tous deux ont déclaré jusqu’à présent qu’ils n’avaient pas besoin d’un soutien de nature militaire ou technique. Il s’agit d’une question de soutien politique », a déclaré le ministre allemand de la Défense, ajoutant que le soutien politique de l’Allemagne à Israël allait de soi.

Pistorius a également déclaré que « dès que nous pouvons apporter une aide humanitaire, l’offre existe également, mais jusqu’à présent, elle n’a pas été demandée ».

LE POSTE FRONTIÈRE DE RAFAH EST TOUJOURS FERMÉ, DIT L’ÉGYPTE

LE CAIRE — Le poste frontière de Rafah reste fermé des deux côtés mercredi matin, selon un responsable de la sécurité égyptien. Le responsable a déclaré à l’Associated Press qu’un certain nombre de convois humanitaires égyptiens chargés de carburant, de matériaux de construction et de nourriture n’ont pas pu entrer dans la bande de Gaza via Rafah mercredi. Pendant ce temps, des dizaines de familles palestiniennes restent bloquées dans la ville d’Arish, dans le Sinaï. Aucun autre détail n’était disponible dans l’immédiat. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’avait pas été invité à parler.

___

L’écrivain de l’AP, Jack Jeffery, a contribué à ce rapport.

YELLEN DIT QUE LA DERNIÈRE GUERRE À GAZA PRÉSENTE DES PRÉOCCUPATIONS, MAIS L’INFLATION PEUT TOUJOURS ÊTRE CONTENUE

MARRAKECH, Maroc — La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la guerre entre Israël et les militants du Hamas pose des « inquiétudes supplémentaires » pour l’économie américaine, mais elle espère toujours que l’inflation pourra être contenue sans provoquer de récession.

S’adressant aux journalistes mercredi en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Marrakech, au Maroc, Yellen a déclaré que l’administration Biden se concentrait sur les personnes « touchées par ces attaques barbares contre Israël » et a réitéré son soutien à Israël.

La veille, l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, avait déclaré qu’il était « trop tôt » pour évaluer l’impact sur la croissance économique mondiale de la guerre qui dure depuis plusieurs jours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas à Gaza. Il a noté que les prix du pétrole ont augmenté d’environ 4 % au cours des derniers jours.

CATHAY PACIFIC ANNULE DES SEMAINES DE VOLS À TEL AVIV

HONG KONG — La compagnie Cathay Pacific Airways de Hong Kong a déclaré que tous ses vols entre la ville et Tel Aviv de mercredi au 29 octobre seront annulés « compte tenu de la dernière situation en Israël ».

ISRAËL FRAPPE L’UNIVERSITÉ ISLAMIQUE DE GAZA, DÉCLARE Tsahal

Un avion a frappé l’Université islamique de Gaza mercredi, a annoncé l’armée israélienne.

Selon Israël, l’université était utilisée comme camp d’entraînement du Hamas pour les agents du renseignement militaire, ainsi que pour le développement et la production d’armes. L’armée israélienne affirme également que le Hamas a utilisé les conférences universitaires pour collecter des fonds pour le terrorisme et que l’université entretenait des liens étroits avec les hauts dirigeants du Hamas.

LE HEZBOLLAH TIRE DES MISSILES SUR UNE POSITION MILITAIRE ISRAÉLIENNE

BEYROUTH — Le groupe militant libanais Hezbollah a tiré des missiles sur une position militaire israélienne dans la ville frontalière nord d’Aramsha. Le groupe a affirmé mercredi dans un communiqué que l’attaque avait fait un « grand nombre » de blessés ainsi que des soldats tués, sans préciser de chiffres.

L’armée israélienne a déclaré que des missiles antichar avaient été tirés sur une position située dans la ville frontalière nord d’Aramsha, mais n’a fait aucune mention des victimes. L’armée israélienne a bombardé la ville frontalière libanaise de Duhaira et ses environs d’où provenait l’attaque au missile.

Le Hezbollah a déclaré que l’attaque était une réponse aux bombardements israéliens de dimanche qui ont tué trois militants du Hezbollah. Le groupe soutenu par l’Iran, un allié clé du Hamas, a soutenu les attaques des groupes palestiniens contre Israël, mais n’a pas officiellement rejoint la guerre.

L’ESPAGNE REÇOIT 200 PERSONNES ÉVACUÉES D’ISRAËL DANS UN AVION MILITAIRE

MADRID — Le ministère espagnol de la Défense a annoncé que son premier avion militaire était arrivé tôt mercredi, transportant 200 personnes évacuées d’Israël. Il indique que les passagers comprenaient des Espagnols, d’autres citoyens de pays de l’Union européenne et des étrangers résidant en Espagne et qui étaient en visite en Israël. Le ministère a ajouté qu’un deuxième avion militaire se dirigeait vers Tel-Aviv pour évacuer davantage d’Espagnols dont les vols commerciaux ont été annulés.

GAZA EST PRÊT À MANQUER D’ÉLECTRICITÉ D’ICI QUELQUES HEURES

Les autorités électriques de Gaza affirment que leur seule centrale électrique sera à court de carburant dans quelques heures, laissant le territoire sans électricité après qu’Israël ait coupé l’approvisionnement.

Israël a déclaré qu’il couperait toute électricité sur le territoire après le déchaînement sanglant du Hamas ce week-end.

Tous les points de passage de Gaza sont fermés, ce qui rend impossible l’approvisionnement en carburant pour la centrale électrique ou les générateurs dont dépendent depuis longtemps les habitants et les hôpitaux.

L’autorité électrique a annoncé mercredi que la centrale fermerait ses portes dans l’après-midi.

Au moins 30 morts lors d’une frappe aérienne contre la maison d’un expert en droit, selon le Hamas

Un expert respecté en droit international rendait visite à sa famille à Gaza lorsqu’une frappe aérienne israélienne a frappé mardi soir sa maison dans le centre de la ville de Gaza et tué toutes les personnes à l’intérieur, ont indiqué les autorités. Saeed al-Dahshan était en route pour le Caire, où il réside principalement.

Les autorités sanitaires n’ont pas immédiatement donné le nombre de personnes tuées, mais les amis d’al-Dahshan ont déclaré que toute sa famille immédiate ainsi que son frère et sa famille avaient été tués, le responsable du Hamas, Bassem Naim, estimant le nombre de morts à au moins 30 personnes.

« Ce niveau de morts et de destructions est sans précédent », a déclaré le porte-parole du Hamas, Ghazi Hamad, dont la maison a été rasée par des frappes aériennes mardi soir, ainsi que celles de nombreux autres membres du bureau politique du Hamas.

Un responsable du Hamas déclare que les frappes aériennes israéliennes ont tué des membres de la famille du leader Mohammad Deif

Les responsables du Hamas affirment que des frappes aériennes israéliennes ont frappé mardi soir la maison familiale de Mohammad Deif, le chef obscur de la branche militaire du Hamas. L’attaque a tué son père, son frère et au moins deux autres proches dans la ville méridionale de Khan Younis, a confirmé un haut responsable du Hamas, Bassem Naim, à l’Associated Press. On ignore depuis longtemps où se trouve Deif lui-même.

LES PAYS SCANDINAVES PROPOSENT L’ÉVACUATION DE LEURS CITOYENS PRIS DANS LA ZONE DE CONFLIT

COPENHAGUE, Danemark — Les trois pays scandinaves ont annoncé mercredi qu’ils proposeraient d’évacuer leurs citoyens vivant en permanence en Norvège, en Suède et au Danemark via l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, soulignant que ceux qui souhaitent être évacués doivent payer eux-mêmes.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré à l’agence de presse suédoise TT qu’ils « suivaient heure par heure la situation en Israël et en Palestine, en collaboration avec les autres pays nordiques ».

« Hier soir, il a été décidé que la sortie assistée devait être mise en œuvre, en coopération avec d’autres pays », a déclaré Billström selon TT. Le ministère des Affaires étrangères à Oslo l’a qualifié de « proposition en plus des vols réguliers qui partent encore d’Israël ».

À Copenhague, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les possibilités de départ « sont toujours présentes, mais diminuent ».

LES HÔPITAUX DE GAZA MANQUENT DANGEREUX DE CARBURANT ET DE FOURNITURES

LE CAIRE — L’organisation humanitaire Médecins sans frontières a déclaré mercredi que le carburant et les fournitures médicales dans l’enclave étaient dangereusement bas.

« À l’hôpital Al Awda, nous avons consommé l’équivalent de trois semaines de stock d’urgence en trois jours, en partie à cause de l’arrivée simultanée de 50 patients du camp de Jabalia après son attaque », a déclaré Matthias Kannes, chef de mission MSF à Gaza. Pendant ce temps, le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, ne dispose que de suffisamment de carburant pour trois jours, a-t-il expliqué.

GAZA NE PEUT PAS ATTEINDRE LES GENS QUI SONT PIÉGÉS SOUS LES DÉCOMBRES, DÉCLARENT LES RESPONSABLES

GAZA CITY, Bande de Gaza — Alors que des frappes aériennes sont signalées sans arrêt dans le district de Karama, au nord de la ville de Gaza, de nombreux morts et blessés sont coincés sous les décombres que Gaza ne dispose pas d’équipement pour gérer, ont déclaré mercredi des responsables.

Avec les rues gravement endommagées et la nature continue et intense des frappes aériennes, les ambulances et les équipes de la défense civile sont incapables d’approcher les zones où des personnes seraient coincées sous des infrastructures en ruine, a déclaré Eyad Bozum, porte-parole du ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

Bozum a déclaré que de lourdes frappes aériennes ont également été signalées dans la ville méridionale de Khan Younis et dans une zone à l’est du camp de réfugiés de Jebaliya, dans le nord de Gaza.

20 RESSORTISSANTS THAÏLANDAIS SONT CRAIS MORTS ET DES Dizaines BLESSÉES OU ENLEVÉES

BANGKOK — On craint que 20 ressortissants thaïlandais soient morts, 13 blessés et 14 kidnappés, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères du pays lors d’un point de presse, citant des rapports de travailleurs et de leurs employeurs.

Environ 30 000 Thaïlandais travaillent comme ouvriers à bas salaires en Israël, notamment dans les travaux agricoles. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Kanchana Patarachoke, a déclaré que 5 019 personnes se sont inscrites jusqu’à présent pour être évacuées vers leur pays d’origine.

The Associated Press