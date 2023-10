Mises à jour en direct | Jour 10 de la dernière guerre Israël-Hamas

Plus d’un million de personnes ont fui leurs foyers dans la bande de Gaza en prévision d’une invasion israélienne prévue qui vise à éliminer la direction du Hamas après son incursion meurtrière. Les groupes humanitaires préviennent qu’une offensive terrestre israélienne pourrait accélérer une crise humanitaire.

Les forces israéliennes, soutenues par des navires de guerre américains, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant. Une semaine de frappes aériennes violentes ont détruit des quartiers mais n’ont pas réussi à arrêter les tirs de roquettes des militants sur Israël.

La guerre qui a débuté le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps, avec plus de 4 000 morts. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 670 Palestiniens avaient été tués et 9 600 blessés. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués et au moins 155 autres, dont des enfants, ont été capturés par le Hamas et emmenés à Gaza, selon Israël.

Actuellement:

1. L’eau est tombée dans les abris de l’ONU à Gaza et les médecins débordés du plus grand hôpital du territoire ont eu du mal à soigner les patients dont ils craignaient qu’ils ne meurent une fois les générateurs à court de carburant. 2. L’armée israélienne a déclaré qu’elle ne ciblerait pas une route spécifique vers le sud avant plusieurs heures, appelant à nouveau les Palestiniens à quitter massivement le nord. La veille, les militaires avaient proposé deux couloirs et une fenêtre plus longue. Des centaines de milliers de personnes ont déjà fui vers le sud. 3. Une bataille urbaine lors de la guerre d’Israël contre le Hamas en 2014 offre un aperçu du type de combats qui pourraient s’attendre.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

UN VOL DE 130 ÉVACUÉS THAÏLANDAIS ARRIVE D’ISRAËL

BANGKOK – Un avion de l’armée de l’air thaïlandaise transportant 130 évacués d’Israël est arrivé tôt lundi à Bangkok.

Le vol d’évacuation à bord d’un Airbus A340, transportant 127 hommes, deux femmes et une fille, était le premier d’une série de six vols prévus par l’armée de l’air thaïlandaise. De petits groupes d’évacués étaient auparavant arrivés par des vols commerciaux.

Samedi, 7 058 Thaïlandais en Israël s’étaient enregistrés pour le rapatriement volontaire, tandis que 83 ont indiqué leur intention de rester en Israël, selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères. Le Premier ministre Srettha Thavisin a déclaré dimanche que 28 Thaïlandais auraient été tués dans l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël, et que 17 autres auraient été enlevés.

Il y a environ 30 000 travailleurs thaïlandais en Israël, pour la plupart employés comme ouvriers agricoles, et environ 5 000 travaillaient dans la zone touchée par les violences.

LE CANADA CONFIRME LE DÉCÈS D’UN CINQUIÈME CITOYEN

OTTAWA, Ontario — Le gouvernement canadien a confirmé la mort d’un cinquième citoyen en Israël après une série d’attaques perpétrées par des militants du Hamas.

Par ailleurs, les Canadiens de la bande de Gaza assiégée n’ont aucun moyen de partir.

Affaires mondiales Canada affirme que trois autres Canadiens qui se trouvaient en Israël au moment des attaques du 7 octobre sont toujours portés disparus. Les autorités n’ont pas fourni de détails sur la cinquième personne décédée ou sur les personnes portées disparues, invoquant des considérations de confidentialité.

Julie Sunday, sous-ministre adjointe à Affaires mondiales Canada, affirme que le gouvernement s’efforce toujours de faire sortir jusqu’à 300 Canadiens et leurs proches de Gaza alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre attendue.

L’ONU DIT QUE GAZA EST ÉTRANGER

JERUSALEM — L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que Gaza « est étranglée » et que le nombre de personnes cherchant refuge dans leurs écoles et installations dans le sud du territoire est écrasant.

« Si nous regardons la question de l’eau – nous savons tous que l’eau, c’est la vie – Gaza manque d’eau, et Gaza manque de vie », a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, lors d’une conférence de presse à Jérusalem le 1er janvier. Dimanche.

«Bientôt, je crois, avec cela, il n’y aura plus ni nourriture ni médicaments», a-t-il déclaré.

« L’attaque de la semaine dernière contre Israël a été horrible », a-t-il déclaré. « L’attaque et la prise d’otages constituent une violation flagrante du droit international humanitaire. Mais la réponse au meurtre de civils ne peut pas être de tuer davantage de civils. »

Au moins un million de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers dans le nord de Gaza. Au moins 400 000 personnes déplacées sont entassées dans les écoles et les bâtiments de l’UNRWA, et la plupart ne sont pas équipées comme abris d’urgence. Les conditions sont insalubres et épouvantables.

La plupart des 13 000 employés de l’agence dans la bande de Gaza sont désormais déplacés ou hors de chez eux, a déclaré Lazzarini.

LES USA DIT 30 AMÉRICAINS TUÉS EN ISRAËL, 13 SONT MANQUÉS

WASHINGTON — Le Département d’État américain affirme que le nombre d’Américains tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas est passé à 30.

« À l’heure actuelle, nous pouvons confirmer le décès de 30 citoyens américains. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux victimes et aux familles de toutes les personnes touchées », a déclaré le Département d’État dans un communiqué publié dimanche. Les États-Unis sont également au courant de la disparition de 13 citoyens et sont en contact avec leurs familles.

Les militants du Hamas ont fait irruption en Israël le 7 octobre et ont assassiné plus de 1 400 Israéliens, pour la grande majorité des civils. Les militants ont également kidnappé au moins 155 personnes – un nombre qui comprend des bébés et des personnes âgées – et les retiennent en otages à Gaza. On ne sait pas où ils se trouvent, mais leurs familles font pression pour qu’ils soient libérés de toute urgence.

« Le gouvernement américain travaille 24 heures sur 24 pour déterminer où ils se trouvent et travaille avec le gouvernement israélien sur tous les aspects de la crise des otages, y compris le partage de renseignements et le déploiement d’experts de tout le gouvernement américain pour conseiller le gouvernement israélien sur les efforts de récupération des otages. », indique le communiqué.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 670 Palestiniens avaient été tués jusqu’à présent.

Le chef de l’ONU plaide pour de l’eau, de la nourriture et des médicaments pour Gaza

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti dimanche que le Moyen-Orient était « au bord du gouffre » et a réitéré ses appels au Hamas pour qu’il libère les otages et à Israël pour qu’il autorise l’aide humanitaire et les travailleurs à entrer dans la bande de Gaza assiégée.

« Chacun de ces deux objectifs est valable en soi. Ils ne devraient pas devenir une monnaie d’échange », a déclaré le chef de l’ONU dans un communiqué.

Il a déclaré que l’ONU dispose de stocks de nourriture, d’eau, de carburant, de fournitures médicales et autres en Égypte, en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël, prêts à être mobilisés à Gaza si cela peut être fait en toute sécurité.

Les marchandises peuvent être expédiées en quelques heures, a-t-il déclaré.

LES ATTAQUES TRANSFRONTALIÈRES S’INTENSIFIENT ENTRE ISRAËL ET LE LIBAN

BEYROUTH — Un drone israélien a tiré deux missiles dimanche soir sur une colline à l’ouest de la ville de Kfar Kila, dans le sud du Liban, a rapporté l’Agence nationale de presse. Aucune victime n’a été signalée lors des frappes, qui ont frappé près d’un centre de l’armée libanaise.

L’armée israélienne a publié sur la plateforme de médias sociaux X qu’elle avait frappé des cibles du Hezbollah, mais n’a pas précisé de quoi il s’agissait.

Les affrontements transfrontaliers entre factions armées au Liban et en Israël se sont intensifiés dimanche, avec des tirs de roquettes du Hezbollah et des bombardements des forces israéliennes. L’armée israélienne a également signalé une fusillade à l’un de ses postes frontières. Les combats ont fait au moins un mort du côté israélien et plusieurs blessés des deux côtés de la frontière.

Le Hezbollah a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait tiré des roquettes vers une position militaire israélienne dans la ville frontalière nord de Shtula en représailles aux bombardements israéliens qui ont tué vendredi le vidéaste de Reuters Issam Abdallah et deux civils libanais samedi.

The Associated Press