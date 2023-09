mises à jour en direct jeux asiatiques 2023 jour 4 tir hockey équestre natation escrime tennis boxe

En savoir plus

tandis que l’Inde occupe la sixième position.

Le décompte des médailles en un coup d’œil (26.09.2023)

S. Non Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 53 29 13 95 2 République de Corée 14 16 19 49 3 Japon 08 20 19 47 4 Ouzbékistan 05 06 11 22 5 Hong Kong 05 04 dix 19 6 Inde 03 04 07 14

Mardi, l’équipe équestre composée d’Anush Agarwalla, Hriday Chheda, Sudipti Hajela et Divyakriti Singh est entrée dans l’histoire en remportant la toute première médaille d’or du pays en dressage par équipe et la première depuis 1982. Neha Thakur, 17 ans, et 25 ans -Old Eabad Ali est également entré dans l’histoire du sport en remportant les toutes premières médailles pour l’Inde aux Jeux asiatiques dans leurs disciplines respectives.

Équitation : les médaillés d’or par équipe de dressage Anush Agarwalla, Hriday Chheda, Divyakriti Singh et Sudipti Hajela en action lors de l’épreuve de dressage individuel.

Tir : Anant Jeet Naruka, Angad Vir Bajwa et Gurjoat Khangura lors de la phase 2 de qualification du 50 skeet masculin et de la finale par équipe. (Épreuve de médaille par équipe) Darshana Rathore, Parinaaz Dhaliwal et Ganemat Sekhon lors de la phase 2 de qualification du 50 skeet féminin et de la finale de l’épreuve par équipe. (Épreuve de médaille par équipe) Ashi Chouksey, Manini Kaushik, Sift Kaur Sarma dans la qualification au carabine 50 m féminin 3 positions, et finale par équipe et suivie d’une finale (épreuve de médaille par équipe et épreuve de médaille individuelle) Rhythm Sangwan, Esha Singh et Manu Bhaker au pistolet 25 m féminin qualification individuelle rapide, finale par équipe et suivie de finale (Finale par équipe et finale individuelle)

Escrime : Équipe de fleuret masculin — Inde contre Singapour (huitièmes de finale) Équipe d’épée féminine — Inde contre Jordanie (huitièmes de finale) Wushu : Rohit Jadhav en finale du daoshu masculin (épreuve pour les médailles) Roshibina Devi Naorem en demi-finale féminine des 60 kg (épreuve pour les médailles) Squash : Inde contre Koweït dans le match de la poule A par équipe masculine.

Inde contre Népal dans le match de la poule B par équipe féminine.

Inde contre Macao dans le match féminin de la poule B.

Inde contre Pakistan dans le match masculin de la poule A.

Cyclisme : Ronaldo Singh et E David Beckham lors des qualifications du sprint masculin.

Shushikala Agashe dans les séries éliminatoires du premier tour du keirin féminin.

Triyasha Paul dans les séries éliminatoires du premier tour du keirin féminin.

Hockey : l’équipe féminine de l’Inde contre Singapour dans le match de la poule A.

Esports : Inde contre Vietnam en quart de finale de League of Legends.

Basket-ball 3 × 3 : Inde contre Macao dans le match masculin de la Poule C.

Inde contre Chine dans le match féminin de la poule A.

Match du groupe A féminin Inde contre Indonésie. Gymnastique : Pranati Nayak en finale du concours multiple féminin (épreuve pour les médailles).

Boxe : Shiva Thapa vs à déterminer chez les 63,5 kg hommes.

Sanjeet contre Lazizbek Mullojonov chez les 92 kg hommes.

Tennis de table : Manav Thakkar/Manush Shah contre Napat Thanmathikom/Sitisak Nuchchart (Thaïlande), huitièmes de finale du double masculin Sathiyan Gnanasekaran/Manika Batra contre Napat Thanmathikom/Suthasini Sawettabut (Thaïlande), huitièmes de finale du double mixte Harmeet Desai/Sreeja Akula contre Cheng Chi Cheong/Li Hui Smak (Macao), huitièmes de finale de double mixte Handball : Inde contre Hong Kong dans le match du groupe B féminin.

Tennis Sumit Nagal contre Zhizhen Zhang dans le match des quarts de finale du simple messieurs.

Ankita Raina contre Haruka Kaji lors du match des quarts de finale du simple féminin.

Saketh Myneni-Ramanathan Ramkumar contre Zhizhen Zhang-Yibing Wu dans le match des quarts de finale du double masculin.

Ankita Raina-Yuki Bhambri contre Francis Casey Alcantara-Alex Eala au troisième tour du match de double mixte.

Rohan Bopanna-Rutuja Bhosale contre Shinji Hazawa-Ayano Shimizu lors du troisième tour de double mixte.

Natation : Nina Venkatesh dans les séries éliminatoires du 100 m papillon féminin. Maana Patel dans les séries éliminatoires du 100 m dos féminin.

Srihari Nataraj et Tanish Mathew dans les séries éliminatoires du 200 m nage libre hommes. Lineysha dans les séries éliminatoires du 100 m brasse féminin Échecs : Arjun Erigasi, Vidith Gujrathi, Koneru Hampi, Dronavalli dans les rondes individuelles masculines et féminines 8 et 9.