La semaine 7 de la saison NFL débute jeudi avec les Jaguars de Jacksonville (4-2) en route pour affronter les Saints de la Nouvelle-Orléans (3-3) au Caesars Superdome.

Les Jaguars ont remporté trois matchs de suite, dont une victoire à deux chiffres contre les Colts d’Indianapolis Le weekend dernier. De l’autre côté, les saints furent vaincus par les Texans de Houston au cours de la semaine 6.

Jags QB Trevor Lawrence , qui a été incertain toute la semaine en raison d’une entorse du genou gauche, est actif. Jacksonville signe un troisième joueur Nathan Rourke de son équipe d’entraînement à la liste active plus tôt cette semaine au cas où Lawrence serait mis à l’écart.

Voici les meilleurs moments !

Jaguars de Jacksonville contre les Saints de la Nouvelle-Orléans

Les Jags vont au travail

Les Jaguars sont descendus sur le terrain avec conviction lors de la possession d’ouverture avec le jeu de passes, alors que Lawrence lançait 60 verges sur l’entraînement. Lors du 10e jeu du drive, Travis Etienne a réussi un touché de 2 yards.

Erreurs Jaguar

Blake Grupe a raté un panier de 51 verges pour les Saints, mais ils ont récupéré le ballon lors du premier jeu de l’entraînement qui a suivi lorsque le demi de coin Paulson Adebo a retiré le ballon au receveur large des Jaguars Christian Kirk ; La Nouvelle-Orléans a récupéré le ballon libre, comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, les Saints sont allés à trois, mais les Jaguars ont raté le botté de dégagement, donnant le ballon aux premiers sur la ligne des 17 verges. La Nouvelle-Orléans s’est contentée d’un panier et était menée 7-3.

Clémson tonnerre

Un jeu après que Lawrence ait décollé pour une course de 26 verges – et ait gagné cinq verges grâce à une tenue défensive – Etienne a marqué un score de 17 verges pour les Jaguars.

Déplacer les chaînes

La Nouvelle-Orléans a prolongé son entraînement à la fin du deuxième quart lorsque Derek Carr a frappé Alvin Kamara pour un achèvement en quatrième et troisième, et le porteur de ballon s’est frayé un chemin à travers la défense de Jacksonville pour un gain de 17 verges. Les Saints ont ensuite obtenu un autre panier et ont été menés 14-6.

FAUX ALERTE DE PUNT

Le parieur des Jaguars Logan Cooke a effectué une passe au receveur large Tim Jones, prolongeant son entraînement peu avant la mi-temps. Brandon McManus s’est connecté sur un panier de 43 verges pour couronner l’entraînement de Jacksonville.

MI-TEMPS – Jaguars 17, Saints 6

Les Saints ont possédé le ballon pendant la majeure partie de la première mi-temps, mais ils ont été dominés par les Jaguars 226-139 pour un total de verges. Quant à l’équipe en tête, Etienne a inscrit deux buts pour Jacksonville.

En plein milieu !

La Nouvelle-Orléans a converti un quatrième et un depuis sa propre ligne de 48 verges lorsque Kamara a reçu l’appel en courant et s’est frayé un chemin à travers la défense de Jacksonville pour un gain de 17 verges. L’entraînement s’est terminé par un panier de 42 verges de Grupe.

Restez à l’écoute des mises à jour !

Scène d’avant-match

