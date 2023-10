Israël a élargi son assaut militaire plus profondément dans le nord de la bande de Gaza alors que l’ONU et le personnel médical ont exprimé leurs craintes face aux frappes aériennes qui frappent plus près des hôpitaux, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge aux côtés de milliers de blessés. Les secouristes ont déclaré que le plus grand convoi d’aide humanitaire arrivé à Gaza était encore loin de répondre aux besoins.

Le bilan des morts palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas a atteint 8 306, selon le journal dirigé par le Hamas. Ministère de la Santé à Gaza. En Cisjordanie occupée, plus de 110 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils tués lors du déchaînement initial du Hamas qui a déclenché les combats le 7 octobre. En outre, 240 otages ont été emmenés d’Israël à Gaza par le groupe militant.

Netanyahou déclare qu’il n’a pas l’intention de démissionner et qu’il n’acceptera pas un cessez-le-feu

TEL AVIV, Israël — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, malgré le tollé général suscité par le raid meurtrier du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 1 400 Israéliens et déclenché la guerre actuelle entre Israël et le Hamas.

On a demandé lundi à Netanyahu lors d’une conférence de presse s’il envisageait de démissionner.

« La seule chose que j’ai l’intention de faire démissionner, c’est le Hamas. Nous allons les jeter dans les poubelles de l’histoire », a-t-il déclaré. “C’est mon but. C’est ma responsabilité.

Netanyahu a également déclaré qu’il n’accepterait pas un cessez-le-feu, estimant que cela équivaudrait à « se rendre au Hamas, à se rendre au terrorisme, à se rendre à la barbarie ». Cela n’arrivera pas.”

Il a déclaré que le Hamas était responsable du nombre élevé de morts à Gaza, accusant le groupe d’utiliser des civils comme boucliers humains.

LE CHANCELIER ALLEMAND DÉCLARE LE HAMAS DOIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA MORT D’UN CITOYEN ALLEMAND-ISRAÉLIEN ET D’AUTRES

BERLIN — Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le Hamas doit être tenu responsable de la mort de Shani Louk, double citoyen germano-israélien, et d’autres personnes tuées par le groupe militant lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël.

“La nouvelle de la mort de Shani Louk est terrible”, a écrit Scholz sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Comme beaucoup d’autres, elle a été brutalement assassinée. Cela montre toute la barbarie derrière l’attaque du Hamas – qui doit être tenu pour responsable.

La mère de Louk a déclaré lundi à l’agence de presse allemande dpa qu’elle avait été informée par l’armée israélienne de la mort de sa fille de 22 ans, portée disparue depuis l’attaque.

« C’est du terrorisme, et Israël a le droit de se défendre », a écrit Scholz.

ISRAËL DÉCLARE UNE FEMME SOLDAT CAPTURÉE PENDANT L’ASSAUT DU HAMAS A ÉTÉ LIBÉRÉE

JERUSALEM — Israël affirme qu’une femme soldat capturée par des militants du Hamas lors de leur incursion du 7 octobre a été libérée lors des opérations terrestres israéliennes à Gaza. L’armée a fourni peu de détails, mais elle semble être la première captive à être libérée depuis qu’Israël a intensifié sa guerre terrestre. L’armée affirme que le soldat Ori Megidish « a subi un examen médical, se porte bien et a rencontré sa famille ».

L’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU POUR LA SYRIE MISE EN GARDE D’UNE « ESCALADE POTENTIELLE PLUS LARGE »

NATIONS UNIES — Le conflit entre Israël et le Hamas s’est propagé à la Syrie, qui se trouve désormais « dans sa situation la plus dangereuse depuis longtemps », alimentée par une instabilité et une violence croissantes et par l’absence de progrès vers une solution politique à son conflit qui dure depuis 12 ans, a déclaré le » a déclaré l’envoyé spécial de l’ONU pour le pays.

Geir Pedersen a déclaré lundi au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il « tirait la sonnette d’alarme » sur le fait que le peuple syrien était désormais confronté à « la perspective terrifiante d’une potentielle escalade plus large ». Il a souligné les frappes aériennes attribuées à Israël qui ont frappé à plusieurs reprises les aéroports d’Alep et de Damas et les représailles américaines contre ce qu’il considère comme de multiples attaques contre ses forces par des groupes qui « selon les États-Unis sont soutenus par l’Iran, y compris sur le territoire syrien ».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a accusé des « groupes terroristes », certains soutenus par la Syrie et l’Iran, de menacer d’étendre le conflit à Gaza « en utilisant le territoire syrien pour planifier et lancer des attaques contre Israël ».

“Nous appelons le régime à freiner les activités des milices soutenues par l’Iran en Syrie, à arrêter le flux d’armes et de combattants étrangers à travers son territoire et à mettre un terme à l’escalade des actions sur le plateau du Golan”, a-t-elle déclaré, avertissant que les États-Unis poursuivraient leur action. pour répondre aux attaques contre le personnel et les installations américaines en Syrie « ou contre les intérêts américains ».

L’ambassadeur de Russie Vassily Nebenzia, l’allié le plus proche de la Syrie, a accusé les forces israéliennes de frapper des sites en Syrie, y compris des aéroports civils, et a qualifié les attaques américaines dans le pays d’« actions illégitimes » et de « violation flagrante de la souveraineté de la Syrie ».

5 PERSONNES TUÉES EN CISJORDANIE OCCUPÉE

JERUSALEM — Cinq Palestiniens ont été tués lundi dans des affrontements avec les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Un autre Palestinien est mort des suites de ses blessures lors d’une attaque contre un colon juif de Cisjordanie la semaine dernière près de Ramallah, a indiqué le ministère.

Quatre Palestiniens ont été tués dans de violents affrontements après que des dizaines de véhicules militaires et deux bulldozers sont entrés dans la ville de Jénine et dans le camp de réfugiés adjacent du même nom pour un raid d’arrestation. Les médias israéliens ont rapporté que la bataille comprenait des frappes de drones – un mode d’attaque autrefois rare, mais désormais de plus en plus courant en Cisjordanie.

Un autre Palestinien a été tué lors d’un raid militaire près d’Hébron.

La violence a augmenté en Cisjordanie depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Depuis lors, les forces israéliennes et les colons ont tué 122 Palestiniens, selon le ministère de la Santé.

LE HAMAS PUBLIE UNE VIDÉO MONTRANT 3 OTAGES

JERUSALEM — Le groupe militant Hamas au pouvoir à Gaza a publié lundi une vidéo prétendant montrer trois femmes capturées lors de son attaque du 7 octobre en Israël. L’une des femmes fait une brève déclaration, probablement sous la contrainte, critiquant la réponse d’Israël à la crise des otages.

Le Hamas et d’autres militants ont capturé environ 240 personnes lors de ce raid meurtrier et ont déclaré qu’ils les libéreraient en échange de milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Israël a rejeté l’offre.

LES ÉTATS-UNIS DÉclarent que les forces américaines et de la coalition ont été attaquées 23 fois en Iraq et en Syrie

WASHINGTON — Deux hauts responsables américains de la défense s’adressant aux journalistes du Pentagone lundi ont déclaré que du 17 au 30 octobre, les forces américaines et de la coalition avaient été attaquées au moins 14 fois en Irak et neuf fois en Syrie par un mélange de drones et de roquettes. un total de 23 attaques.

Les responsables ont déclaré que de nombreux drones et roquettes avaient été interceptés et n’avaient pas réussi à atteindre leurs cibles.

Les bases abritant les troupes américaines en Syrie et en Irak ont ​​été la cible d’attaques de roquettes et de drones au cours des dernières semaines alors que les tensions dans la région s’accentuent à cause de la guerre entre Israël et le Hamas.

LA BANQUE MONDIALE DÉCLARE UN CONFLIT PLUS LARGE AU MOYEN-ORIENT POURRAIT POUSSER LES PRIX DU PÉTROLE DANS DES « TERRES INEXPLORÉES »

WASHINGTON — La Banque mondiale a rapporté lundi que les prix du pétrole pourraient être poussés dans des « eaux inexplorées » si la violence entre Israël et le Hamas s’intensifie, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires à l’échelle mondiale.

Selon les Perspectives des marchés des matières premières de la Banque mondiale, même si les effets sur les prix du pétrole devraient être limités si le conflit ne s’aggrave pas, les perspectives « s’assombriraient rapidement si le conflit devait s’intensifier ».

L’attaque contre Israël par le groupe militant Hamas et l’opération militaire israélienne qui a suivi contre le Hamas ont fait craindre un conflit plus large au Moyen-Orient.

Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale, a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a déjà eu des effets perturbateurs sur l’économie mondiale « qui persistent encore aujourd’hui ».

« Si le conflit devait s’intensifier, l’économie mondiale serait confrontée à un double choc énergétique pour la première fois depuis des décennies – non seulement à cause de la guerre en Ukraine mais aussi à cause de la guerre au Moyen-Orient », a déclaré Gill.

LE LIBAN DÉCLARE AVOIR DÉMANTELÉ 21 LANCE-ROQUÉES

BEYROUTH — L’armée libanaise affirme avoir découvert 21 lanceurs, dont un équipé d’une roquette prête à être tirée, à plusieurs endroits près de la frontière avec Israël et les avoir démantelés.

La déclaration de l’armée intervient alors que le groupe militant Hezbollah a déclaré que ses hommes armés avaient attaqué lundi deux postes israéliens le long de la frontière, dont un à la frontière de la ville frontalière israélienne de Metula, détruisant des « équipements techniques ».

Les forces israéliennes ont tiré des obus vers le côté libanais de la frontière, provoquant des incendies autour de leurs postes, dans le but apparent d’empêcher les combattants du Hezbollah de se cacher dans les vergers.

Après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah et les combattants palestiniens ont tiré des roquettes vers Israël et la frontière a été tendue au cours des trois dernières semaines.

Le Hezbollah a perdu 47 de ses combattants et quatre civils libanais ont été tués dans les bombardements israéliens.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE GAZA DÉCLARE 304 PERSONNES ONT ÉTÉ TUÉES AU COURS DE LA JOURNÉE DERNIÈRE

GAZA, Bande de Gaza — Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza affirme que 304 personnes ont été tuées au cours de la dernière journée, portant le bilan des morts depuis le début du conflit à 8 306.

Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qudra, a déclaré lundi que le nombre de personnes blessées depuis le 7 octobre avait atteint 21 048.

Il a indiqué que parmi les morts figurent 3 457 enfants et 2 136 femmes, ajoutant qu’environ 1 950 personnes sont toujours portées disparues sous les décombres.

Al-Qudra a exhorté la population à se rendre dans les centres médicaux de Gaza pour donner du sang de tous types.

Il a déclaré que les bombardements israéliens se rapprochaient des centres médicaux et des hôpitaux tels que l’hôpital de l’Amitié turque, spécialisé dans le traitement des personnes atteintes de cancer.

DES FRAPPES AÉRIENNES DE NUIT ENDOMMAGENT UN HÔPITAL AU SUD DE LA VILLE DE GAZA

LE CAIRE — Des frappes aériennes nocturnes ont frappé une zone proche de l’hôpital turc au sud de la ville de Gaza — endommageant les toits, les portes et les fenêtres, a déclaré un porte-parole de l’organisme de santé de Gaza, dirigé par le Hamas…