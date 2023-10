Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Israël a étendu son offensive militaire plus profondément dans le nord de la bande de Gaza alors que l’ONU et le personnel médical ont exprimé leurs craintes face aux frappes aériennes qui frappent plus près des hôpitaux, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge aux côtés de milliers de blessés. Les secouristes ont déclaré que le plus grand convoi d’aide humanitaire arrivé à Gaza était encore loin de répondre aux besoins.

Le nombre de morts palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas dépasse les 8 000, selon le ministère de la Santé de Gaza. En Cisjordanie occupée, plus de 110 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils tués lors du premier déchaînement du Hamas qui a déclenché les combats le 7 octobre. En outre, 239 otages ont été emmenés d’Israël à Gaza par le groupe militant.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

Des frappes aériennes ont touché un convoi de camions entrant en Syrie depuis l’Irak

BEYROUTH — Des militants de l’opposition syrienne et une chaîne de télévision basée à Beyrouth affirment que des frappes aériennes contre un convoi de camions dans l’est de la Syrie ont détruit plusieurs véhicules et tué plusieurs personnes peu après leur passage de la frontière irakienne.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé en Grande-Bretagne, a déclaré qu’il n’était pas clair dans l’immédiat qui était à l’origine des frappes de lundi, ajoutant que trois camions avaient été détruits peu après leur entrée dans la ville frontalière syrienne de Boukamal. Plusieurs personnes auraient été tuées.

Omar Abu Layla, un militant basé en Europe qui dirige le média Deir Ezzor 24 qui couvre l’actualité dans l’est de la Syrie, a déclaré que des avions américains avaient mené l’attaque, ajoutant que les camions transportaient des armes pour des milices soutenues par l’Iran. Selon lui, trois conducteurs ont été tués.

La télévision Al-Mayadeen, basée à Beyrouth, qui a des journalistes dans différentes régions de Syrie, a également rapporté que des avions militaires américains avaient mené l’attaque, affirmant que les camions transportaient des matériaux de construction.

L’armée américaine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Al-Mayadeen et Abu Layla ont déclaré que quelques heures après la frappe aérienne, des combattants soutenus par l’Iran ont tiré des roquettes sur le champ pétrolier d’al-Omar qui abrite les troupes américaines.

Ces attaques surviennent après que des bases abritant des troupes américaines en Syrie et en Irak aient été la cible d’attaques de roquettes et de drones au cours des dernières semaines, alors que les tensions augmentent dans la région à cause de la guerre entre Israël et le Hamas.

LE VATICAN DÉCLARE UNE SOLUTION À DEUX ÉTATS NÉCESSAIRE POUR UNE PAIX STABLE ET DURABLE

CITÉ DU VATICAN — Un haut responsable du Vatican s’est entretenu par téléphone lundi avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, à la demande de ce dernier.

Le Vatican a déclaré dans un communiqué que le ministre des Affaires étrangères du Vatican, l’archevêque Paul Gallagher, avait exprimé « de sérieuses inquiétudes au sein du Saint-Siège concernant ce qui se passe en Israël et en Palestine, soulignant la nécessité absolue d’éviter d’élargir le conflit et de parvenir à une solution à deux États ». pour une paix stable et durable.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU DISCUTERA DE GAZA LUNDI APRÈS-MIDI

NATIONS UNIES — Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu une réunion d’urgence lundi après-midi sur l’incursion terrestre israélienne à Gaza et la situation humanitaire désastreuse des Palestiniens à la demande des Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis, le représentant arabe au conseil, sont l’un des 10 membres élus du conseil qui travaillent sur une nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur la guerre entre Israël et le Hamas, qui est toujours en discussion. Le Conseil a rejeté quatre projets de résolution – un auquel les États-Unis ont opposé leur veto, un autre celui de la Russie et de la Chine, et deux qui n’ont pas réussi à obtenir le minimum de neuf voix « oui ».

La réunion de Gaza aura lieu après la réunion du conseil sur le Sahara occidental, puis sur la Colombie.

L’Assemblée générale, où il n’y a pas de veto, a adopté vendredi une résolution par 120 voix contre 14 et 45 abstentions appelant à des trêves humanitaires conduisant à une cessation des hostilités. Les résolutions du Conseil de sécurité sont juridiquement contraignantes. Les résolutions de l’Assemblée générale ne le sont pas, mais elles constituent un baromètre important de l’opinion mondiale.

4 PERSONNES TUÉES DANS DES ACCROCHEMENTS À JÉNINE

LE CAIRE — Quatre Palestiniens ont été tués tôt lundi à Jénine, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, lors d’affrontements entre les forces israéliennes et les Palestiniens.

Le ministère a indiqué que cinq autres Palestiniens ont été blessés, dont deux grièvement.

Les médias israéliens ont rapporté qu’il y avait eu de violents échanges de tirs entre les forces israéliennes et les Palestiniens à Jénine au cours d’une bataille comprenant des frappes de drones.

La violence a augmenté en Cisjordanie depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et Gaza le 7 octobre. Depuis lors, les forces israéliennes et les colons ont tué 115 Palestiniens, dont 33 mineurs, selon le bureau de l’ONU pour la coordination de l’aide humanitaire. affaires.

OCHA a déclaré que la moitié des décès étaient survenus lors d’affrontements qui ont suivi les opérations israéliennes de recherche et d’arrestation.

LA PÉNURIE D’EAU À GAZA SIGNIFIE QUE LES GENS SE BAIGNENT ET LAVENT LA VAISSELLE DANS LA MER

Sur une plage de Gaza, un jeune garçon se penche sur une cuve en plastique remplie d’eau savonneuse et de lessive. A proximité, une femme utilise du sable pour nettoyer des casseroles et des poêles en métal. Un homme se tient dans la mer jusqu’à la taille, nettoyant un pantalon de survêtement, tandis qu’ailleurs, trois femmes sont assises dans la Méditerranée salée et laissent le clapotis des vagues rincer leurs robes.

Les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza assiégée n’ont pas accès à l’eau courante après qu’Israël a coupé l’eau et l’électricité dans l’enclave. Si l’eau coule du robinet, les habitants disent qu’elle est tellement contaminée par les eaux usées et l’eau de mer qu’elle est imbuvable. Dans ces circonstances, certains sont obligés d’utiliser la mer pour se baigner, laver leur linge et nettoyer leurs ustensiles de cuisine.

Dimanche, 33 camions transportant de l’eau, de la nourriture et des médicaments sont entrés dans le seul poste frontière égyptien. Israël a déclaré avoir ouvert deux conduites d’eau dans le sud de Gaza au cours de la semaine dernière. L’AP n’a pas pu vérifier de manière indépendante que l’une ou l’autre ligne fonctionnait.

CORNELL ENVOIE LA POLICE AU CENTRE JUIF APRÈS DES MESSAGES ANTISÉMITIQUES PUBLIÉS EN LIGNE

Les administrateurs de l’Université Cornell ont dépêché la police du campus dans un centre juif après que des déclarations menaçantes aient été diffusées dimanche sur un forum de discussion.

La présidente de Cornell, Martha E. Pollack, a publié une déclaration expliquant qu’il y avait une série de « messages horribles et antisémites » menaçant de violence contre la communauté juive de l’université, citant spécifiquement l’adresse du Center for Jewish Living.

Le département de police de l’Université Cornell enquête et a informé le FBI d’un potentiel crime de haine, a-t-elle déclaré.

Le contenu des menaces en ligne semblait avoir été provoqué par la guerre en cours entre Israël et le Hamas et a fait froid dans le dos de la communauté juive de Cornell au cours de la troisième semaine du conflit dans la bande de Gaza.

UNE FEMME DISPARUE APRÈS L’ATTAQUE DU HAMAS CONTRE UN FESTIVAL DE MUSIQUE EST RAPPORTÉE MORTE

BERLIN — La mère d’un double citoyen allemand-israélien porté disparu après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dit qu’on lui a dit que sa fille était morte.

Ricarda Louk a déclaré lundi à l’agence de presse allemande dpa qu’elle avait été informée par l’armée israélienne de la mort de Shani Louk, âgée de 22 ans. Elle a déclaré que le corps de sa fille n’avait pas été retrouvé, mais qu’un éclat d’os du crâne avait été localisé et soumis. pour un test ADN.

Louk pense que sa fille est décédée le 7 octobre, alors qu’elle participait à un festival de musique dans le sud d’Israël qui a été attaqué par des militants de Gaza. Des vidéos qui circulaient à l’époque semblaient montrer la jeune femme face contre terre dans une camionnette.

Le gouvernement allemand a déclaré qu’un « faible nombre à deux chiffres » d’Israéliens ayant la double nationalité allemande seraient détenus à Gaza.

DES MANIFESTANTS BLOQUENT L’ENTRÉE DU FABRICANT D’ARMES DANOIS

COPENHAGUE, Danemark — Un groupe de manifestants a bloqué l’entrée d’un fabricant d’armes danois qui fournit des pièces détachées à Israël.

Des manifestants devant l’entreprise Terma, dans la banlieue de Copenhague, brandissaient lundi une pancarte disant : « Arrêtez maintenant la vente d’armes à Israël. » L’une des manifestants, Maryam Alkhawaja, a écrit sur X, anciennement Twitter, que les participants « exigent qu’ils mettent fin à tous les accords soutenant le génocide en #Palestine ».

Des vêtements avec des taches rouges représentant du sang ont été placés sur la clôture de l’entreprise à Soeborg, ont montré des photos publiées dans les médias danois.

Selon les médias danois, Terma produit des composants utilisés dans les avions de combat israéliens.