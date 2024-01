Mises à jour en direct Israël-Gaza : 2 otages apparaissant dans la vidéo du Hamas confirmés morts, selon le kibboutz

Le Qatar a déclaré mardi avoir négocié un accord entre Israël et le Hamas pour livrer des médicaments aux otages israéliens dans la bande de Gaza.

Des médicaments et d’autres aides humanitaires seront également livrés aux civils « dans les zones les plus touchées et les plus vulnérables » de la bande de Gaza dans le cadre de l’accord, a indiqué le Qatar.

Les médicaments et l’aide devraient quitter Doha mercredi à bord de deux avions des forces armées qataries, à destination d’Arish, en Égypte, avant d’être transportés vers la bande de Gaza, a indiqué le Qatar.