Mises à jour en direct : Israël frappe le Liban alors que les États-Unis réclament un cessez-le-feu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit discuter d’un projet de cessez-le-feu temporaire avec le Hezbollah lors de pourparlers à l’Assemblée générale de l’ONU, a déclaré un responsable israélien à CNN.

Alors que le Premier ministre a rejeté les suggestions selon lesquelles un cessez-le-feu serait imminent – affirmant plutôt que l’armée israélienne continuerait à se battre « avec toute sa force » – la source a déclaré qu’il était remarquable que Netanyahu n’ait pas nié les informations selon lesquelles les États-Unis font pression pour un cessez-le-feu de 21 jours.

Le plan de cessez-le-feu a été proposé par les États-Unis et leurs alliés pour tenter de mettre un terme à une guerre plus large dans la région et a été décrit par un haut responsable américain comme une « avancée importante ».

Voici ce qu’il faut savoir d’autre :

• Netanyahou commente : En réponse aux informations selon lesquelles un cessez-le-feu était « imminent », le bureau de Netanyahu a déclaré dans un communiqué : « Les informations sur un cessez-le-feu sont fausses. Il s’agit d’une proposition américano-française, à laquelle le Premier ministre n’a même pas répondu. » Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a également déclaré qu’Israël continuerait à combattre le Hezbollah « de toutes ses forces ». Mais la source israélienne a déclaré que la principale raison du déplacement de Netanyahu à l’Assemblée générale des Nations unies était les négociations diplomatiques, et qu’« Israël est favorable à une solution diplomatique ».

• Plan de cessez-le-feu : Les détails sont rares, mais nous savons que les États-Unis et leurs alliés font pression pour un cessez-le-feu de 21 jours qui permettrait une pause dans les combats et une marge de manœuvre pour la diplomatie. Le président Joe Biden a déclaré que le plan avait été approuvé par les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Union européenne, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

• Les politiciens de droite en colère contre Netanyahu : Jeudi, des ministres israéliens d’extrême droite ont exprimé leur indignation face aux informations selon lesquelles les États-Unis réclameraient un cessez-le-feu de plusieurs semaines au Liban, et au silence de leur propre Premier ministre. Le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich a déclaré sur X : « Il ne faut pas laisser à l’ennemi le temps de se remettre des coups durs. »

• Les grèves continuent : L’armée israélienne a déclaré avoir frappé environ 75 cibles au Liban dans la nuit. L’armée a ajouté qu’elle continuait à « démanteler et à dégrader » les infrastructures et les capacités du Hezbollah. Les sirènes ont retenti dans le nord d’Israël alors qu’environ 45 roquettes ont été tirées vers le pays depuis le Liban ce matin, a indiqué l’armée israélienne.

• Des milliers de déplacés:Fuyant les bombardements israéliens, des milliers de déplacés internes au Liban se sont dirigés vers la ville de Sidon, sur la côte méditerranéenne, où des écoles ont été ouvertes pour les accueillir. Lisez leurs histoires ici. Par ailleurs, 70 000 personnes sont enregistrées dans des abris à travers le pays.