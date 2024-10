Mises à jour en direct : Israël frappe des « cibles militaires » en Iran, selon Tsahal, alors que des explosions secouent Téhéran

Après une panne de communication de plusieurs heures, le directeur de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, a déclaré à CNN que les troupes israéliennes étaient toujours présentes sur le terrain, qualifiant la situation de « vraiment terrifiante ».

Les troupes israéliennes étaient toujours présentes dans l’hôpital lorsque son directeur, le Dr Hussam Abu Safiya, s’est entretenu avec CNN vendredi peu après 15 heures HE, racontant comment « le bombardement intense » du bâtiment avait provoqué « des éclats de verre partout et des portes brisées ». »

« Nous nous sommes tous rassemblés au même endroit, puis l’armée m’a appelé. Quand je suis descendu, ils m’ont mis dans un tank et ont commencé à m’interroger sur mes déclarations et mes contacts avec les médias », a raconté Abu Safiya.

Abu Safiya a déclaré que l’armée israélienne était actuellement en train de « fouiller toutes les pièces, d’évacuer les personnes déplacées et de renvoyer 44 membres du personnel ».

Au moins 600 membres du personnel, des patients et des membres de leurs familles sont actuellement hospitalisés, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza, qualifiant la situation de « se détériorer » à un rythme alarmant.

Les forces israéliennes ont coupé l’alimentation en électricité et en énergie solaire de l’hôpital et ont empêché le personnel d’accéder au puits d’eau, a-t-il expliqué.

Deux enfants sous respirateur sont morts après que l’armée israélienne a fait exploser l’approvisionnement en oxygène de l’hôpital, a déclaré Abu Safiya.

Il a ajouté que les enfants résidant dans la crèche avaient également dû être transférés d’urgence vers la zone des soins intensifs après que les soldats israéliens ont ouvert le feu sur l’établissement. Trois membres du personnel soignant de l’hôpital ont été blessés par des tirs de tireurs isolés, au visage, au cou et à la poitrine. Un nettoyeur a également reçu une balle dans le visage, a-t-il ajouté.

« La situation est extrêmement tragique et terrifiante et les bombardements se poursuivent », a déclaré Abou Safiya.

L’armée israélienne a déclaré vendredi dans un communiqué précédent que ses forces opéraient dans la zone de l’hôpital Kamal Adwan « sur la base d’informations de renseignement concernant la présence de terroristes et d’infrastructures terroristes ». L’armée aurait aidé des patients à évacuer la zone au cours des semaines précédentes.

COGAT, l’agence israélienne qui gère le flux d’aide dans la bande de Gaza, a déclaré vendredi qu’avec l’aide du Fonds international d’urgence des Nations Unies pour l’enfance et de l’Organisation mondiale de la santé, plusieurs patients et leurs accompagnateurs avaient été évacués de l’établissement. L’hôpital a également reçu du carburant, des unités de sang et du matériel médical.

Mais le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré sur X que l’hôpital héberge environ 200 patients, ainsi que des centaines d’autres qui y cherchent refuge.