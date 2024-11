Mises à jour en direct : Israël est « hautement préparé » à la réponse iranienne, selon une source

Deux hauts responsables de la Maison Blanche sont retournés à Washington DC, après une dernière campagne pré-électorale visant à faire avancer les efforts visant à résoudre les conflits au Moyen-Orient, a déclaré vendredi un responsable américain à CNN.

Les réunions d’Amos Hochstein et Brett McGurk de jeudi n’ont abouti à aucune résolution concrète sur aucun des nombreux problèmes, y compris Gaza et le Liban. On ne s’attendait guère à ce qu’ils le fassent, d’autant plus que le Premier ministre Benjamin Netanyahu attend de connaître les résultats des élections américaines.

Quelques heures seulement après la visite de Hochstein et McGurk, les forces israéliennes ont déclenché une série de frappes qui ont provoqué des « destructions massives » à Beyrouth, selon l’agence de presse officielle libanaise.

Le responsable américain a qualifié ces négociations de « substantielles » et « constructives », notant qu’elles « se sont concentrées sur un certain nombre de questions en profondeur, notamment l’Iran, le Liban, Gaza et la sécurisation de la libération des otages ».

« L’accent a été particulièrement mis sur les efforts visant à obtenir un accord de cessez-le-feu au Liban permettant aux habitants des deux côtés de la Ligne bleue de rentrer chez eux en toute sécurité, ainsi que sur les nouvelles initiatives visant à garantir la libération des otages, ce que le Hamas doit faire sans délai. », a déclaré le responsable, ajoutant qu’ils « ne négocieront aucune de ces questions en public ».

Hochstein et McGurk ont ​​rencontré jeudi Netanyahu, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le directeur de la banque du Shin Bet Ronan Bar, le directeur du Mossad David Barnea et d’autres hauts responsables israéliens en Israël, a déclaré le responsable américain.

Jeudi, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que des « progrès satisfaisants » avaient été réalisés dans les efforts visant à mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU visant à mettre fin au conflit au Liban, mais « nous avons encore du travail à faire ».