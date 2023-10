Mises à jour en direct : Israël en « état d’alerte à la guerre » après une attaque majeure du Hamas

Israël a occupé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est en 1967. Le Hamas et Israël ont mené quatre guerres depuis 2007, lorsque le groupe extrémiste s’est emparé de l’enclave côtière et qu’Israël et l’Égypte ont lancé un blocus terrestre et maritime. Israël contrôle presque tous les points de passage vers et hors du territoire, où les systèmes médicaux, d’eau et d’électricité se sont effondrés.