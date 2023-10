Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza se poursuivent et le ministre israélien de la Défense a dit aux troupes de se préparer à une attaque terrestre sur le territoire palestinien, bien qu’il n’ait pas précisé quand cela commencerait.

Plus d’un million de Palestiniens, soit environ la moitié de la population de Gaza, ont fui leurs maisons dans le nord et la ville de Gaza après qu’Israël leur a demandé d’évacuer. Les frappes aériennes se sont poursuivies dans la nuit de vendredi dans le sud de Gaza et des ambulances ont transporté les blessés vers le deuxième plus grand hôpital de Gaza, Nasser, à Khan Younis.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu’une aide humanitaire limitée serait autorisée à entrer à Gaza depuis l’Égypte à la suite d’une demande du président américain Joe Biden.

La guerre qui a débuté le 7 octobre après l’assaut des militants du Hamas en Israël est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré jeudi que 3 785 Palestiniens avaient été tués et près de 12 500 autres blessés.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart lors de l’attaque initiale. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré jeudi que les familles de 203 personnes qui auraient été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza avaient été informées. Israël a juré de détruire le groupe militant,

Actuellement:

1. Biden déclare que le soutien à Israël et à l’Ukraine est « vital » pour la sécurité des États-Unis. 2. L’UE exige que Meta et TikTok détaillent les efforts visant à lutter contre la désinformation liée à la guerre entre Israël et le Hamas. 3. Une femme devient une héroïne populaire israélienne pour avoir offert des collations aux militants du Hamas jusqu’à l’arrivée de la mission de sauvetage. 4. L’Égypte et d’autres pays arabes ne veulent généralement pas accueillir de réfugiés palestiniens.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

LES CORPS DE 8 THAÏLANDAIS TUÉS DANS L’ATTAQUE DU HAMAS ARRIVENT À BANGKOK

BANGKOK — Les corps de huit ressortissants thaïlandais tués lors de l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël sont arrivés vendredi à l’aéroport de Bangkok alors que les efforts de rapatriement se poursuivent pour des milliers de travailleurs thaïlandais.

Avant le premier rapatriement des morts thaïlandais, les responsables thaïlandais et israéliens ont déposé des couronnes de fleurs lors d’une petite cérémonie commémorative jeudi à l’aéroport de Tel Aviv. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré jeudi que 30 Thaïlandais seraient morts, tandis que 16 seraient blessés et 17 auraient été enlevés.

Environ 30 000 travailleurs thaïlandais se trouvent en Israël, pour la plupart des ouvriers agricoles, et environ 5 000 travaillaient dans la zone attaquée. Vendredi, deux vols d’évacuation ont ramené plus de 500 Thaïlandais dans le pays, et d’autres vols devraient arriver quotidiennement. Les autorités affirment que plus de 8 000 Thaïlandais restés en Israël ont exprimé leur souhait de rentrer chez eux.

BIDEN RÉFÉRENCE LE MEURTRE D’UN GARÇON POUR DÉNONCER L’ANTISÉMITISME ET L’ISLAMOPHOBIE

Le président Joe Biden a fait référence au meurtre d’un garçon palestinien américain de 6 ans dans l’Illinois pour dénoncer avec force l’antisémitisme et l’islamophobie.

Biden a évoqué le cas de Wadea Al-Fayoume lors d’un discours télévisé nocturne depuis le Bureau Ovale. Les autorités affirment que le garçon, qui était musulman, a été poignardé 26 fois samedi par son propriétaire en réponse à l’escalade du discours sur la guerre entre Israël et le Hamas. La mère de Wadea a été grièvement blessée.

Biden a déclaré qu’il était difficile de « rester les bras croisés et de garder le silence lorsque cela se produit », ajoutant que « nous devons dénoncer sans équivoque » l’antisémitisme et l’islamophobie.

La Maison Blanche a déclaré qu’après le discours, Biden et son épouse, Jill, s’étaient entretenus avec le père et l’oncle de Wadea pour lui présenter leurs condoléances et prier pour le rétablissement de sa mère.

BIDEN APPELLE À PLUS D’AIDE POUR ISRAËL ET L’UKRAINE

Le président Joe Biden appelle à soutenir une aide américaine supplémentaire à l’Ukraine et à Israël, déclarant dans un discours télévisé depuis le Bureau Ovale que « le leadership américain est ce qui maintient le monde uni ».

Biden a pris la parole quelques heures après son retour à Washington après une visite urgente en Israël pour montrer le soutien des États-Unis à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Quelque 1 400 civils ont été tués et environ 200 autres, dont des Américains, ont été emmenés en otages à Gaza. . Israël a répondu par des frappes aériennes et 3 785 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le président américain a affirmé qu’Israël avait besoin d’aide pour se défendre contre le Hamas. Il a également déclaré que les États-Unis doivent aider l’Ukraine à stopper les avancées du président russe Vladimir Poutine pour empêcher d’autres « agresseurs potentiels » de tenter de s’emparer d’autres pays.

Biden a déclaré qu’il enverrait vendredi aux législateurs une « demande urgente de budget » pour financer les besoins de sécurité nationale des États-Unis. Il a qualifié cette demande, qui devrait coûter environ 100 milliards de dollars, d’« investissement intelligent » qui rapportera des dividendes pour les décennies à venir.

LE 2ÈME GENTLEMAN DOUGLAS EMHOFF RENCONTRE NOUS SURVIVANT DE L’ATTAQUE DU HAMAS

Douglas Emhoff, l’époux de la vice-présidente américaine Kamala Harris, a rencontré à Washington Natalie Sanandaji, une Américaine de 28 ans survivante des attaques du Hamas du 7 octobre en Israël.

Sanandaji a relaté l’attaque contre un festival de musique, où quelque 260 personnes ont été tuées, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Emhoff, qui est juif et s’est prononcé ouvertement sur et contre l’antisémitisme, a parlé à Sanandaji du soutien du président Joe Biden et de Harris à Israël, de la fourniture d’une aide humanitaire aux civils et du travail de l’administration pour lutter contre la haine de toutes sortes, a déclaré le responsable.

DÉCÈS ET BLESSURES DANS LE BOMBARDEMENT D’UNE ÉGLISE HISTORIQUE, DÉCLARE LES AUTORITÉS DE GAZA

BEYROUTH — Une explosion a frappé jeudi soir une église orthodoxe grecque abritant des Palestiniens déplacés, faisant des morts et des dizaines de blessés.

Mohammed Abu Selmia, directeur général de l’hôpital Shifa, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été blessées à l’église Saint-Porphyrios mais n’a pas pu donner de bilan précis car les corps étaient encore sous les décombres.

Les autorités palestiniennes ont imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem a publié une déclaration condamnant l’attaque et a déclaré qu’il « n’abandonnerait pas son devoir religieux et humanitaire » de fournir une assistance.

Un survivant a déclaré à la télévision arabe Al Jazeera du Qatar qu’il n’y avait eu aucun avertissement préalable de la part de l’armée israélienne.

Nommé d’après l’évêque de Gaza de 395 à 420, Saint Porphyrios est situé dans le quartier al-Zaytun de la vieille ville de Gaza. Ses épais murs de pierre calcaire abritent un intérieur élaboré d’icônes dorées et de peintures au plafond.

Elle devint mosquée au VIIe siècle avant qu’une nouvelle église ne soit construite au XIIe siècle lors des Croisades.

ISRAËL DIT PRESQUE 30 ENFANTS PARMI LES OTAGES PRIS PAR LE HAMAS

JERUSALEM — Près de 30 des quelque 200 otages détenus par le Hamas à Gaza sont des enfants, a déclaré l’armée israélienne.

Plus de 10 personnes ont plus de 60 ans, précise-t-on dans un communiqué.

Les autorités n’ont aucune information sur la localisation de plus de 100 Israéliens portés disparus, ajoute le communiqué.

LES RENSEIGNEMENTS AMÉRICAINS ESTIMENT 100 À 300 MORTS DANS L’EXPLOSION D’UN HÔPITAL

WASHINGTON — Une évaluation non classifiée des services de renseignement américains remise au Congrès estime le nombre de victimes dans une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza entre 100 et 300 morts.

Ce bilan « reflète toujours une perte de vies humaines stupéfiante », ont déclaré les responsables du renseignement américain dans les conclusions, consultées par l’Associated Press. Les autorités étaient encore en train d’évaluer les preuves, et l’estimation pourrait évoluer.

L’explosion survenue mardi à l’hôpital al-Ahli de Gaza a laissé des morceaux de corps éparpillés sur l’enceinte de l’hôpital, où des foules de Palestiniens s’étaient regroupées dans l’espoir d’échapper aux frappes aériennes israéliennes.

Les responsables de Gaza, dirigé par le Hamas, ont rapidement déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait touché l’hôpital. Israël a nié toute implication. Associated Press n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

Le président Joe Biden et d’autres responsables américains ont déjà déclaré que les responsables du renseignement américain pensaient que l’explosion n’avait pas été causée par une frappe aérienne israélienne. Les conclusions de jeudi font écho à cela.

L’évaluation américaine a noté que « seuls de légers dommages structurels » à l’hôpital lui-même étaient évidents, sans aucun cratère d’impact visible.

Cette version a corrigé le fait qu’Israël avait déclaré jeudi que le nombre de captifs présumés était de 203 et non de 206.

The Associated Press