Mises à jour en direct : guerre russo-ukrainienne

KYIV, Ukraine (AP) – KYIV – Les services d’urgence ukrainiens ont annoncé que le bilan des victimes d’une attaque au missile russe contre un immeuble d’appartements dans la ville ukrainienne de Zaporizhzhia est passé à 11.

Le service a déclaré vendredi que 21 personnes avaient été secourues des décombres de bâtiments résidentiels touchés par des missiles S-300 modifiés.

Le gouverneur régional Oleksandr Staruch a posté sur sa chaîne Telegram que ce n’était pas aléatoire, mais une frappe délibérée sur des bâtiments à plusieurs étages.

Starukh a déclaré que les forces russes ont déployé vendredi pour la première fois des drones Shahed-136 de fabrication iranienne qui ont endommagé deux infrastructures de Zaporizhzha.

KYIV — L’armée ukrainienne affirme que ses forces ont abattu plus de 20 drones russes au cours des dernières 24 heures.

La plupart des drones étaient des Shahed-136 de fabrication iranienne, bourrés d’explosifs et conçus pour s’écraser sur des cibles.

L’armée a également déclaré que 500 anciens criminels ont été mobilisés pour renforcer les rangs russes dans la région orientale de Donetsk, où les forces ukrainiennes ont repris le territoire. Les nouvelles unités sont commandées par des officiers issus des forces de l’ordre.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, affirme que la Russie a de plus en plus déployé des drones de fabrication iranienne moins chers et moins sophistiqués ces dernières semaines, mais il est peu probable que ces armes affectent de manière significative le cours de la guerre.

KYIV – Un responsable militaire ukrainien a déclaré que les troupes russes avaient bombardé la ville méridionale de Nikopol pendant la nuit, endommageant des bâtiments à plusieurs étages, des maisons, des bâtiments agricoles et des infrastructures publiques, notamment des gazoducs et des systèmes électriques.

Valentyn Reznichenko, le chef de l’administration militaire locale, a déclaré vendredi qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Nikopol est situé le long du fleuve Dniepr, en face du territoire sous contrôle russe. Les forces russes tentent de freiner les récentes avancées ukrainiennes le long du front sud.

PRAGUE – Les dirigeants de l’Union européenne se réunissent à Prague pour tenter de combler des divergences importantes sur un plafond des prix du gaz naturel à l’approche de l’hiver et la guerre de la Russie contre l’Ukraine alimente la crise énergétique.

On espère qu’un plafonnement des prix contiendra une crise qui fait grimper les prix pour les consommateurs et les entreprises. Cela pourrait entraîner des pannes d’électricité, des fermetures d’usines et une profonde récession pendant l’hiver.

Alors que les Européens renforcent leur soutien à l’Ukraine sous forme d’armes, d’argent et d’aide, la Russie a réduit ou coupé le gaz naturel à 13 pays membres.

Le simple fait que chaque pays membre dépende de sources d’énergie et de fournisseurs différents fait obstacle à un accord lors du sommet de vendredi.

NEW YORK – Le président américain Joe Biden a déclaré que le risque d'”Armageddon” nucléaire était au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962.

Les remarques de Biden sont intervenues alors que les responsables russes parlent de la possibilité d’utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi des revers massifs lors de l’invasion de l’Ukraine qui a duré huit mois.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds jeudi pour le Comité de campagne sénatoriale démocrate, Biden a déclaré que le président russe Vladimir Poutine “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”.

Biden a ajouté que “nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba”.

KYIV, Ukraine — Le chef de l’Agence américaine pour le développement international a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour discuter des besoins humanitaires, économiques et de développement de l’Ukraine.

Lors d’un briefing à Kyiv jeudi, la directrice de l’USAID, Samantha Power, a déclaré que “cette guerre sera gagnée sur le champ de bataille, mais elle est également gagnée grâce aux efforts continus de l’Ukraine pour renforcer sa démocratie et son économie”.

Power dit que sa visite comprenait des réunions avec des agriculteurs ukrainiens, des militants de la société civile, des journalistes et des groupes que l’USAID a soutenus pour identifier et documenter les crimes de guerre.

Plus tôt dans la journée, Power a annoncé que l’USAID avait engagé 55 millions de dollars supplémentaires pour aider l’Ukraine à réparer les tuyaux de chauffage et d’autres infrastructures et équipements. L’USAID a depuis février accordé 9,89 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

NATIONS UNIES – La Russie appelle à un scrutin secret la semaine prochaine à l’Assemblée générale des Nations Unies sur une résolution soutenue par l’Occident qui condamnerait Moscou pour sa “tentative d’annexion illégale” d’une partie de quatre régions ukrainiennes et exigerait une annulation immédiate.

La Russie espère apparemment obtenir plus de soutien des 193 nations si leurs votes ne sont pas rendus publics.

L’Assemblée générale a annoncé que sa session extraordinaire d’urgence sur l’Ukraine reprendrait lundi lorsque le projet de résolution sera présenté. Les diplomates disent qu’ils s’attendent au vote de la résolution probablement mercredi.

Les votes sur les résolutions de l’organisme mondial sont traditionnellement publics et éclairés par des lumières de différentes couleurs sur un grand panneau portant le nom de chaque pays.

KYIV, Ukraine – Le chef de l’agence de l’énergie atomique de l’ONU a déclaré qu’il allait doubler à quatre le nombre d’inspecteurs qu’il envisage de déployer à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans une zone sous contrôle russe du sud de l’Ukraine alors que les combats se poursuivent dans la région, menaçant son sécurité.

Lors d’une visite jeudi dans la capitale ukrainienne, le directeur général Rafael Grossi de l’Agence internationale de l’énergie atomique a déploré la façon dont les travailleurs de la plus grande centrale nucléaire d’Europe sont confrontés à “des circonstances presque insupportables”.

Il a déclaré qu’il aborderait cette question et espère établir une zone de protection sécurisée autour de la centrale nucléaire lors de discussions avec un responsable “de très haut niveau” non précisé lors de son prochain voyage à Moscou.

Grossi a souligné que malgré l’annexion proclamée – et largement critiquée – par la Russie de l’oblast ou de la région de Zaporizhzhia, l’usine reste une installation ukrainienne appartenant à la société publique Energoatom.

Plus tôt jeudi, un responsable local a déclaré que des missiles russes avaient touché des immeubles d’habitation dans la ville voisine de Zaporizhzhia, tuant trois personnes et en blessant au moins 12.

