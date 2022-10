Mises à jour en direct : guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Une frappe de missile a été menée sur la ville de Zaporizhzhia, capitale de la région de Zaporizhzhia, dont certaines parties sont sous contrôle russe et qui a été illégalement annexée par Moscou.

KYIV, Ukraine – Le bombardement russe de huit régions ukrainiennes au cours des dernières 24 heures a tué deux civils et en a blessé 14 autres, a rapporté lundi le bureau présidentiel ukrainien.

Les forces russes ont tiré une dizaine de missiles anti-aériens S-300 sur la ville et deux villages voisins, selon le bureau présidentiel. La grève a détruit un centre de réadaptation pour enfants ayant des besoins spéciaux ; une personne a été blessée. Aucune victime n’a été signalée dans les villages.

Des villes situées de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ont également été bombardées. À Nikopol, cible fréquente des bombardements russes, des lignes électriques ont été endommagées, ainsi qu’une douzaine d’immeubles résidentiels et de maisons privées.

Dans la région orientale de Donetsk, les sauveteurs de la ville de Chasiv Yar sont à la recherche de survivants du bombardement qui a détruit un bâtiment universitaire et un dortoir. Une frappe de missile a également frappé Kramatorsk, la ville de la région de Donetsk où certaines des forces ukrainiennes sont basées. Un civil a été tué dans la région et neuf autres blessés au cours des dernières 24 heures.

À l’est, les troupes russes ont continué d’attaquer à Bakhmut et Avdiivka, tandis que les forces ukrainiennes ont poussé leur contre-offensive plus profondément dans la région. Le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces de Kyiv avaient repris le village de Torske, à seulement 20 kilomètres (12 miles) de la ville stratégique de Kreminna dans la région de Louhansk.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les régions de Donetsk et de Louhansk rejoindraient la Russie telles que définies par les frontières administratives qui existaient avant qu’un conflit n’y éclate en 2014. Il a noté que la question des frontières des deux autres régions – Zaporizhzhia et Kherson – reste ouverte.

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi des traités pour intégrer les quatre régions à la Russie, une décision rejetée par l’Ukraine et ses alliés occidentaux. La chambre basse du parlement contrôlé par le Kremlin devrait ratifier les traités lundi et la chambre haute suivra mardi.

La Russie contrôle la quasi-totalité de la région de Lougansk et environ 60 % de la région de Donetsk qui, ensemble, constituent le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, le Donbass. Au sud, la Russie contrôle la majeure partie de la région de Kherson et une partie importante de la région de Zaporizhzhia.

LONDRES – Le groupe de la Force expéditionnaire conjointe des pays d’Europe du Nord se réunira lundi pour discuter de la sécurité des pipelines et des câbles sous-marins après que des explosions ont rompu deux pipelines de gaz naturel dans la mer Baltique, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace.

Wallace a déclaré que la réunion virtuelle avait été convoquée par le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La force rassemble des troupes de 10 pays, dont les pays baltes et nordiques, et a vu son importance augmenter depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.