KIYV, Ukraine – KYIV – Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’une frappe de missiles russes sur la ville de Zaporozhzhia avait tué au moins 23 personnes et en avait blessé 28.

La Russie n’a pas immédiatement reconnu la grève qui survient alors que Moscou se prépare à annexer quatre régions à la Russie à la suite d’un vote «référendum» orchestré par le Kremlin et condamné à l’échelle internationale.

— La Russie ouvre plus de frontière projets de bureaux au milieu de l’exode des appels

KYIV — : Un responsable ukrainien a déclaré qu’il n’y avait pas d’installations ou d’équipements militaires situés dans la région de Zaporizhzhia où les frappes de missiles russes ont tué 23 personnes et en ont blessé 28.

Le commissaire parlementaire ukrainien aux droits de l’homme, Dmytro Lubinets, a déclaré dans une déclaration en ligne qu’il n’y avait “que des voitures et des civils pacifiques” avec des femmes et des enfants parmi eux.

KYIV – Des analystes russes et occidentaux affirment que les forces ukrainiennes ont probablement encerclé la ville de Lyman occupée par la Russie alors que Kyiv poursuit son offensive vers l’est.

Lyman, une ville située à environ 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, avait été un nœud clé pour les communications terrestres et les opérations militaires russes dans la région.

Les analystes ont déclaré vendredi qu’il semble que la Russie soit confrontée à un dernier combat avec des réservistes et certaines unités de chars alors que l’Ukraine a coupé toutes les routes hors de la ville.

L’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington, citant des rapports russes, a déclaré que la situation était devenue “extrêmement difficile” pour le détachement BARS-13 et le 752e régiment de fusiliers motorisés de la 20e armée interarmes dans la région.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré vendredi que les connaissances et les fournitures médicales restaient faibles, certains soldats devant acheter leurs propres garrots modernes. Cela reflète des vidéos et des photos en ligne suggérant que certains soldats reçoivent des trousses de premiers soins de l’ère soviétique.

Le ministère a ajouté que le manque de confiance des troupes russes dans des soins médicaux suffisants “contribue presque certainement à une baisse du moral et à un manque de volonté d’entreprendre des opérations offensives dans de nombreuses unités en Ukraine”.

Valentin Reznichenko, chef de la région de Dnipropetrovsk, a déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et cinq autres blessées.

Le chef de la région de Mikolaiv, Vitaliy Kim, a déclaré que la frappe de missiles russes sur Mikolaiv avait endommagé un gratte-ciel et blessé huit personnes.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait de nouveau lancé des drones suicides de fabrication iranienne autour de la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire et de la ville de Nikolaev, dont certains ont été abattus par la défense aérienne et d’autres ont frappé des cibles.

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu un vote vendredi après-midi sur une résolution qui condamnerait la Russie pour ses “soi-disant référendums illégaux” dans quatre régions ukrainiennes et déclarerait qu’ils “n’ont aucune validité”.

La résolution parrainée par les États-Unis et l’Albanie appellerait tous les pays à ne reconnaître aucune modification du statut des régions ukrainiennes de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia. Cela réaffirmerait l’engagement de l’ONU envers la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.