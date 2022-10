Mises à jour en direct : guerre russo-ukrainienne

KYIV, Ukraine – Le Service national des urgences de l’Ukraine a déclaré que 19 personnes avaient été tuées et 105 autres blessées lors des frappes de missiles russes de lundi à travers l’Ukraine.

Il a indiqué mardi que des infrastructures critiques avaient été touchées à Kyiv et dans 12 autres régions, et que 301 villes et villages étaient sans électricité.

La Russie a riposté lundi à une attaque contre un pont critique en déclenchant ses frappes les plus généralisées contre l’Ukraine depuis des mois. Ils ont touché au moins 14 régions, de Lviv à l’ouest à Kharkiv à l’est. De nombreuses attaques ont eu lieu loin des lignes de front de la guerre.

TALLINN, Estonie – Le barrage de frappes de missiles de Moscou sur des villes à travers l’Ukraine a suscité des commentaires de célébration de la part de responsables russes et d’experts pro-Kremlin, qui ces dernières semaines ont activement critiqué l’armée russe pour une série de revers embarrassants sur le champ de bataille.

Les commentateurs ont salué l’attaque à grande échelle de lundi comme une réponse appropriée et attendue depuis longtemps aux contre-offensives réussies de Kyiv et à une attaque du week-end sur un pont clé entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée.

Beaucoup ont cependant soutenu que Moscou devait maintenir l’intensité des frappes pour gagner la guerre. Certains analystes ont suggéré que le président Vladimir Poutine devenait l’otage des opinions de ses propres alliés sur la manière dont la campagne militaire en Ukraine devrait se dérouler.

HONG KONG – Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré qu’il n’appliquerait que les sanctions des Nations Unies, après que les États-Unis ont averti que le statut du territoire en tant que centre financier pourrait être affecté s’il agissait comme un refuge pour les personnes sanctionnées.

La déclaration de Lee mardi est intervenue quelques jours après qu’un yacht de luxe lié au magnat russe Alexey Mordashov a accosté dans la ville.

Mordashov, qui aurait des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, a été sanctionné par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne en février après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les autorités de Hong Kong ont déclaré qu’elles n’appliquaient pas les sanctions unilatérales imposées par d’autres gouvernements.

“Nous ne pouvons rien faire qui n’ait aucune base légale”, a déclaré Lee aux journalistes. “Nous respecterons les sanctions des Nations unies, c’est notre système, c’est notre état de droit”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré lundi dans un communiqué que “l’utilisation possible de Hong Kong comme refuge par des individus échappant aux sanctions de plusieurs juridictions remet encore plus en question la transparence de l’environnement des affaires”.

