Mises à jour en direct | Guerre Russie-Ukraine

KYIV, Ukraine – Les forces russes émaillent à nouveau l’Ukraine d’attaques de missiles et de drones, ciblant principalement des installations énergétiques à l’approche de l’hiver.

Les attaques de Moscou pendant la nuit et mardi matin se sont principalement concentrées sur les villes du sud et de l’est de l’Ukraine, que la Russie a envahies il y a près de huit mois.

De nombreuses explosions ont été entendues dans la ville orientale de Kharkiv, en particulier dans sa zone industrielle au sud du centre-ville.

Oleh Syniehubov, chef de l’administration régionale de Kharkiv, a écrit sur Telegram que huit roquettes avaient été tirées depuis la ville russe voisine de Belgorod. Il a dit qu’il n’y avait pas de blessés.

La Russie a également bombardé la ville méridionale de Mykolaïv avec des missiles S-300, tuant un homme dont le corps a été retrouvé dans les décombres d’un immeuble de deux étages, selon le gouverneur régional Vitalii Kim. Les forces de Moscou ont également lancé des drones de fabrication iranienne contre la ville, l’Ukraine en abattant cinq, a déclaré le Commandement opérationnel Sud.

Dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, une installation énergétique a été touchée à deux reprises et gravement endommagée, a déclaré le chef adjoint du bureau du président, Kyrylo Timochenko.

À Kyiv, une installation énergétique a été touchée à trois reprises. À Jytomyr, à 140 kilomètres (87 miles) à l’ouest de la capitale, une autre installation énergétique a été touchée.

Dans la région de Zaporizhzhia, des soi-disant drones suicides ont provoqué un incendie dans une infrastructure.

WASHINGTON – Un haut responsable du renseignement américain a déclaré que la Russie avait épuisé son stock de munitions « à un rythme insoutenable ».

Avril Haines, la directrice américaine du renseignement national, a déclaré lundi soir que les forces russes étaient confrontées à une importante pénurie d’approvisionnement, notamment en armes de précision telles que les missiles de croisière.

Moscou est obligée de se tourner vers des pays comme l’Iran et la Corée du Nord pour des fournitures et du matériel, notamment des UAV, des obus d’artillerie et des roquettes.

Les sanctions internationales et les contrôles à l’exportation imposés à la Russie révèlent ses faiblesses technologiques, a déclaré Haines.

KYIV, Ukraine – Les forces russes ont enlevé deux autres employés de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

L’opérateur nucléaire d’État Energoatom a écrit sur sa chaîne Telegram que deux personnes avaient été arrêtées et emmenées dans un lieu inconnu : le chef du service informatique Oleh Kostiukov et le directeur général adjoint de la centrale Oleh Osheka.

Début octobre, une autre personne, le directeur général adjoint des affaires personnelles Valeriі Martyniuk, a été enlevée et on ne sait toujours pas où elle se trouve.

Le premier parmi les cadres supérieurs de l’usine à être saisi a été le directeur de l’usine, Ihor Murashov. Il a eu les yeux bandés par les forces russes alors qu’il rentrait chez lui après le travail, puis a été libéré début octobre après avoir été contraint de faire de fausses déclarations devant la caméra.

Les techniciens ukrainiens ont continué à faire fonctionner l’usine après sa prise par les troupes russes.

KYIV, Ukraine – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dénoncé une vague d’attaques de drones russes et a vivement exhorté les alliés du pays à lui fournir des armes de défense aérienne.

“Pour garantir la protection de notre ciel et réduire à zéro les possibilités pour les terroristes russes, nous avons besoin de beaucoup plus de systèmes de défense aérienne et de plus de missiles pour ces systèmes”, a-t-il déclaré dans un discours télévisé à la nation lundi soir. « Ce n’est pas seulement dans l’intérêt de l’Ukraine. Moins la Russie a de possibilités de terreur, plus tôt cette guerre se terminera.

Des drones suicides chargés d’explosifs ont frappé la capitale ukrainienne, incendiant des bâtiments et perçant un trou dans l’un d’entre eux. Les autorités ont déclaré que quatre personnes étaient mortes.

“La Russie n’a aucune chance sur le champ de bataille, et elle essaie de compenser ses défaites militaires par la terreur”, a déclaré Zelesnkyy. « Pourquoi cette terreur ? Pour faire pression sur nous, sur l’Europe, sur le monde entier.

