Mises à jour en direct | Guerre Russie-Ukraine

MOSCOU – Les autorités d’une région du sud de l’Ukraine qui a été annexée par la Russie le mois dernier ont déclaré qu’au moins quatre civils avaient été tués par le bombardement ukrainien d’une traversée de rivière.

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration régionale installée à Moscou à Kherson, a déclaré que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont sur le Dniepr à Kherson jeudi soir. Vadim Ilmiyev, le plus haut responsable de la santé à Kherson, a déclaré que 13 autres personnes avaient été blessées lors de l’attaque.

Les responsables militaires ukrainiens ont confirmé que le pont avait été touché, mais ont nié que les civils aient été tués car ils “ne peuvent pas être sur le pont pour le moment en raison d’un couvre-feu”.

Après que les frappes ukrainiennes aient rendu inutilisable le pont sur le Dniepr à Kherson, les autorités russes ont organisé des traversées en ferry et des ponts flottants pour approvisionner la ville située sur la rive ouest du fleuve et les troupes russes dans la région.

La frappe intervient alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur offensive sur la rive ouest de Kherson.

ANKARA, Turquie – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son homologue russe Vladimir Poutine semble être “beaucoup plus doux et plus ouvert aux négociations” sur la fin de la guerre en Ukraine que par le passé.

“Nous ne sommes pas sans espoir”, a-t-il déclaré à propos de la possibilité de négociations.

Erdogan a fait ces commentaires jeudi soir à son retour d’un voyage en Azerbaïdjan. Le journal Hurriyet et d’autres médias ont rapporté ses commentaires vendredi.

Pendant ce temps, le dirigeant turc, qui a eu des réunions avec Poutine pendant la guerre, se dit optimiste quant à la prolongation d’un accord négocié par l’ONU et la Turquie qui a permis l’expédition de millions de tonnes de céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux.

Erdogan a déclaré à un groupe de journalistes qu’il avait discuté de la prolongation de l’accord sur le corridor céréalier avec Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

“Il n’y a aucun obstacle concernant la prolongation de l’accord maritime”, a déclaré Erdogan. “Mais s’il y a un blocage, il n’y a aucun obstacle à le surmonter.”

The Associated Press