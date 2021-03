Mises à jour en direct: Golden Globe Awards 2021

Désinfectant pour les mains disponible pour une utilisation lors de la 78e édition annuelle des Golden Globes Media Preview au Rainbow Room à New York le 26 février. Arturo Holmes / Getty Images

Au cours des 30 ans que Melissa Trueblood a travaillé dans la production, elle a tout vu – même si elle prétend qu’elle n’a pas les histoires les plus cool. Mais 2021 lui a donné l’une de ses commandes les plus importantes à ce jour: aider les Golden Globes à organiser, essentiellement, trois spectacles en une nuit.

En raison de la pandémie de coronavirus, les 78e Golden Globes ne ressembleront à aucun autre de son histoire. Les hôtes Tina Fey et Amy Poehler et les présentateurs présideront les festivités à partir de deux sites sur place à New York et Los Angeles et les nominés assisteront à distance.

Cela a signifié le triple de la coordination pour Trueblood, une dirigeante chevronnée qui, lorsqu’on lui a demandé de décrire son travail, a à moitié plaisanté: «Si je vous rencontre, cela signifie que quelque chose s’est terriblement mal passé, et je suis là pour y remédier . «

Une partie de la réalisation des Globes au milieu d’une année d’incertitude abondante impliquait une planification abondante, a déclaré Trueblood, qui a travaillé sur l’émission pendant environ 20 ans.

Au cours d’une année normale, les préparatifs commenceraient au début de l’automne – peut-être en août ou en septembre – et s’intensifieraient après les nominations. Cette année, les conversations sur la direction de l’émission ont commencé vers le mois de mai, les plans ayant évolué à plusieurs reprises et continuant de le faire. En fait, a-t-elle déclaré, jusqu’à il y a environ une semaine, ils discutaient encore de la possibilité pour des présentateurs entièrement virtuels d’annoncer les nominés, Fey et Poehler annonçant les gagnants, qui ne sont pas connus avant la diffusion.

« Mais ça ne semblait pas juste », a déclaré Trueblood, qui a également travaillé pour les Emmys et les Oscars, lors d’une interview téléphonique la semaine dernière.

Heureusement, le talent A-list a été plus facile à réserver que, à un moment donné, ils le craignaient. Les niveaux de confort pour toutes les personnes impliquées restent, naturellement, sur un spectre, a déclaré Trueblood.

«Je vais le dire, même pour moi-même, aujourd’hui notre premier jour dans le bureau de production, et j’avais une telle anxiété parce que je ne suis pas sortie de chez moi», a-t-elle déclaré. « Donc je comprends cela, et il y a certainement des gens qui sont comme » Je ne quitte pas la maison « . »

Comme d’autres émissions sur lesquelles elle a travaillé pendant la pandémie, Trueblood a déclaré que les protocoles restent stricts et que les talents sont souvent mis à l’aise lorsqu’on leur donne les détails sur les mesures prises pour assurer la sécurité de tout le monde.

« J’ai dû créer des organigrammes pour eux montrant exactement quel serait l’itinéraire et avec qui ils devraient entrer en contact de la part de notre équipage pour pouvoir monter sur notre scène et, vous savez, fournir des options », a-t-elle déclaré. . « Par exemple, ‘Êtes-vous d’accord pour que nous vous mettions au micro ou devons-nous fournir un micro sur pied?' »

Les précautions vont également au-delà des pratiques sur le plateau. Les tests de Covid pour les talents des Golden Globes devaient avoir lieu le vendredi précédant le spectacle, et Trueblood était prêt à faire des ajustements si nécessaire. Si une célébrité ou un membre de son équipe – que ce soit un maquilleur ou un chorégraphe – obtient un résultat positif, ce talent n’est pas autorisé à participer en raison de sa visibilité.

En savoir plus ici.